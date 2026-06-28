WM 2026: Das sind die Favoriten nach der Gruppenphase

Deutschland und Brasilien sind nicht dabei, dafür Frankreich, Argentinien und ein Co-Gastgeber: Das sind jetzt die Top-Favoriten auf den WM-Titel 2026.

Das sind nach der Gruppenphase jetzt die WM-Favoriten

Gegen Jordanien setzt Lionel Messi seine Torejagd fort. Seine Argentinier sind unter den Top-Favoriten auf den WM-Titel. 28.06.2026 | 8:01 min

Mit dem Spiel Südafrika gegen Kanada beginnt am Sonntagabend um 21 Uhr die K.o.-Phase dieser Weltmeisterschaft (live in der ARD). Damit geht die WM in die heiße Phase und die Teams können sich keine Niederlage mehr erlauben - denn die wäre gleichbedeutend mit dem Ausscheiden bei diesem Turnier.

Aber wer sind nach den drei Spielen in der Gruppenphase jetzt die Favoriten auf den Titel? Neben altbekannten Top-Nationen könnte auch ein Gastgeber für eine Überraschung sorgen.

Frankreich

Frankreich ist und bleibt der Top-Favorit. Der Weltmeister von 1998 und 2018 hat die bisher überzeugendsten Auftritte gezeigt und in einer starken Gruppe mit Norwegen und Senegal wenig Zweifel daran aufkommen lassen, dass man es ernst meint mit den Titel-Ambitionen. Individuelle Weltklasse verbindet das Team von Didier Deschamps inzwischen sogar auch mit mannschaftlicher Geschlossenheit.

Die Super-Offensive um Kylian Mbappé, Michael Olise und Ousmanne Dembélé (drei Tore in einer Halbzeit gegen Norwegen) sorgt bei jedem Gegner für Angst und Schrecken. Bevor die Franzosen im Achtelfinale auf den Sieger des deutschen Spiels gegen Paraguay treffen, wartet mit Schweden zwar ein unangenehmer Gegner. Aber auch in diesem Spiel ist die "Équipe Tricolore" klarer Favorit. Der Weg zum WM-Titel geht nur über Frankreich.

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Argentinien

Sorgt bei Frankreich die Offensive bei den Gegnern für Schweißperlen auf der Stirn, ist es bei Argentinien die Defensive. Kein Gegentor in der Vorrunde ist ein Zeichen von einem extrem disziplinierten Defensivverbund, der taktisch auf höchstem Niveau agiert und so gut wie nichts zulässt. Offensiv sorgt dann Altmeister Lionel Messi für die magischen Momente.

Obwohl "Altmeister" bei der Form des 39-Jährigen wahrscheinlich noch despektierlich wäre. Mit fünf Toren in drei Spielen hat Messi den WM-Torrekord von DFB-Legende Miroslav Klose schon in der Vorrunde eingestellt und macht den Anschein, als würde er gerade erst so richtig heiß laufen.

Für Argentinien spricht auch der Turnierbaum: Bis ins Halbfinale scheint der Weg mehr als geebnet. Im Sechzehntelfinale wartet WM-Überraschung Kap Verde und im Achtelfinale würde das Team von Lionel Scaloni auf die ebenfalls machbaren Gegner Australien oder Ägypten treffen. Im Viertelfinale wären dann die Schweiz, Algerien, Kolumbien oder Ghana die Gegner. Bei allem Respekt vor diesen Teams hätte es für Argentinien deutlich schlimmer kommen können.

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Niederlande

Etwas holprig gegen Japan ins Turnier gestartet, haben die Niederlande im Anschluss vor allem offensiv für Spektakel gesorgt. Das Team von Ronald Koeman kommt immer mehr ins Rollen, erzielte zehn Tore in einer undankbaren Gruppe. Viele verschiedene Torschützen machen Oranje schwer ausrechenbar.

Mit Marokko wartet allerdings schon im Sechzehntelfinale der WM-Halbfinalist von 2022, gegen den niemand gerne so früh im Turnier spielen würde. Nehmen die Niederlande auch diese Hürde, wäre das schon getankte Selbstvertrauen allerdings nochmal größer und die Niederlande endgültig im Favoritenkreis angekommen.

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England

In der Gruppenphase mischte sich bei den "Three Lions" begeisternder Offensivfußball mit fußballerischer Magerkost. Für das Team von Thomas Tuchel spricht aber weiterhin das unbestritten hohe Potenzial, das Ausnahmekönner wie Harry Kane, Jude Bellingham oder Declan Rice vorzuweisen haben.

Ähnlich wie Argentinien hat es der Turnierbaum auch mit den Engländern gut gemeint und der Weg ins Viertelfinale ist vermeintlich leichter, als in der anderen Turnierhälfte, in der Frankreich und Deutschland schon im Achtelfinale aufeinandertreffen könnten. Schaffen es die "Three Lions" im richtigen Moment in Fahrt zu kommen, sind sie ein Top-Kandidat fürs Finale.

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USA

Kein klassischer Favorit, aber anhand der bisherigen Auftritte kann man durchaus überrascht davon sein, wie sich die USA unter Trainer Mauricio Pochettino bisher präsentieren. Getragen von der Euphorie könnte es für den Co-Gastgeber mindestens ins Viertelfinale gehen, da mit Bosnien-Herzegowina im Sechzehntelfinale und Belgien oder Senegal im Achtelfinale keine unschlagbaren Teams warten.

Und die Vergangenheit hat schon oft bewiesen, dass ab dann in einem Turnier für die gastgebende Mannschaft alles möglich ist.

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Deutschland, Spanien und Brasilien nicht unter Top-Favoriten

Dass man große Fußball-Nationen wie Deutschland, Spanien und Brasilien nach der Vorrunde unter den Top-Favoriten vermisst, ist nicht unbedingt überraschend. Zu wankelmütig waren die Auftritte dieser Teams in der Gruppenphase. Bei Deutschland fehlt es an Abstimmung und offensiver Durchschlagskraft, bei Spanien an der Konstanz. Auf Brasilien wartet mit Japan schon im Sechzehntelfinale ein denkbar unbequemer Gegner.

Kommen diese Teams jedoch im weiteren Turnierverlauf mal ins Rollen, haben sie eventuell doch noch ein Wörtchen um den WM-Titel mitzureden.

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