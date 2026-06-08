Über Geld spricht man nicht? Nicht so in der TV-Runde der ZDF-Experten.

Hintergrund der Diskussion: Der Bruder des ghanaischen Präsidenten, Ibrahim Mahama, hat der Nationalelf eine Extraprämie unabhängig vom Verband in Aussicht gestellt, falls das Achtelfinale erreicht wird.

Bringt nichts, findet Per Mertesacker: "Wenn du den Platz betrittst, hast du die Prämie wieder vergessen.“

Ganz anders sieht das Kollege Christoph Kramer: "Ich muss ganz ehrlich sagen. Wenn du auf die Uhr geschaut hast so ab der 70. Minute und wir haben geführt mit Gladbach, dann habe ich auch an die Prämie gedacht. Und das gibt dir auch nochmal etwas, wenn du weißt, du verdienst gleich nochmal Geld.“ Allerdings glaubt er nicht, dass es das bei einer WM brauche.