Die schönsten WM-Tore der Vorrunde
Traumtore aus der Distanz, sehenswerte Spielzüge und akrobatische Abschlüsse. Ein Blick auf eine Auswah der schönsten Tore des WM-Turniers in der Vorrunde.
News rund um die WM und zum DFB-Team im Liveticker.
Traumtore aus der Distanz, sehenswerte Spielzüge und akrobatische Abschlüsse. Ein Blick auf eine Auswah der schönsten Tore des WM-Turniers in der Vorrunde.
Nach der irren Schlusphase im WM-Spiel gegen Algerien kämpft der Österreicher Michael Gregoritsch im ZDF-Interview mit den Tränen.
Algeriens Belghali gelingt im WM-Gruppenspiel gegen Österreich ein kurioses Tor. In der Entstehung spielt dabei die Eckfahne eine tragende Rolle.
Kurz vor der Halbzeit wird es im Spiel zwischen Algerien und Österreich kurios: Unter kräftiger Mithilfe der Eckfahne erzielt Rafik Belghali den Ausgleich für Algerien.
In Gruppe K kämpfen Kolumbien und Portugal um Platz eins. Die Zuschauer bekommen auf beiden Seiten zahlreiche Abschlüsse geboten.
Mit einem Traumtor von Eldor Schomurodow beginnt die Partie DR Kongo - Usbekistan. Beide Mannschaften wollen es danach wissen - und am Ende klingelt es noch dreimal.
Usbekistan ist bei der WM zwar ausgeschieden, das Team verabschiedete sich aber mit einem wahren Traumtor im letzten Gruppenspiel gegen DR Kongo.
Nicht nur Deutschland wird von einer Hitzewelle getroffen, auch das DFB-Team muss mit schwülen 35 Grad im Basecamp Winston-Salem zurechtkommen. Die DFB-Stars haben verschiedene Wege und Angebote der Abkühlung. Jedoch werden nicht alle Kühlhilfen genutzt.
Schottlands Trainer Steve Clarke ist nach dem feststehenden Aus zurückgetreten. Clarke (62) hatte das Team sieben Jahre lang trainiert und zur ersten WM-Teilnahme seit 28 Jahren geführt. Für Schottland (3 Punkte, -3 Tore) reichte es nicht für einen Platz unter den acht besten Gruppendritten.
"Der emotionalste Teil dieses Abschieds gilt meinen Spielern, ohne die wir keine der Erinnerungen hätten, die wir von 2019 bis heute gesammelt haben. Sie verdienen all das Lob und die Bewunderung, die ihnen zuteil werden, und es war mir wirklich eine Ehre, ihr Trainer genannt zu werden", wird Clarke in einer Verbandsmitteilung zitiert.
Weiter Rechtsverteidiger oder Mittelfeld? Vor dem K.o.-Spiel der DFB-Elf gegen Paraguay diskutieren die WM-Experten des ZDF über eine Versetzung Joshua Kimmichs.
In New York New Jersey ging es für England gegen Panama darum, den Gruppensieg zu sichern. Bei der Partie erreichte Bayern-Stürmer Harry Kane eine persönliche Bestmarke.
Ein Unentschieden zwischen Kroatien und Ghana hätte beiden Teams gereicht, um in die K.o.-Runde einzuziehen. Trotzdem spielten im direkten Duell beide auf Sieg.
Harry Kane ist zum alleinigen WM-Rekordtorschützen Englands aufgestiegen. Der Bayern-Stürmer erzielte im Gruppenspiel gegen Panama seinen elften WM-Treffer und überholte damit den bisherigen Rekordhalter Gary Lineker (10).
Kane ist schon bei der dritten WM erfolgreich. In der langen Liste englischer Nationalspieler traf nur David Beckham ebenfalls bei drei Weltmeisterschaften (1998, 2002, 2006). Kane ist mit großem Vorsprung England Rekordtorschütze (82). Dahinter folgt Wayne Rooney mit 53 Toren.
Über Geld spricht man nicht? Nicht so in der TV-Runde der ZDF-Experten.
Hintergrund der Diskussion: Der Bruder des ghanaischen Präsidenten, Ibrahim Mahama, hat der Nationalelf eine Extraprämie unabhängig vom Verband in Aussicht gestellt, falls das Achtelfinale erreicht wird.
Bringt nichts, findet Per Mertesacker: "Wenn du den Platz betrittst, hast du die Prämie wieder vergessen.“
Ganz anders sieht das Kollege Christoph Kramer: "Ich muss ganz ehrlich sagen. Wenn du auf die Uhr geschaut hast so ab der 70. Minute und wir haben geführt mit Gladbach, dann habe ich auch an die Prämie gedacht. Und das gibt dir auch nochmal etwas, wenn du weißt, du verdienst gleich nochmal Geld.“ Allerdings glaubt er nicht, dass es das bei einer WM brauche.
Linksverteidiger Nathaniel Brown ist nach seinen leichten Adduktorenproblemen auf den Trainingsplatz zurückgekehrt und steht Bundestrainer Julian Nagelsmann damit im Sechzehntelfinale gegen Paraguay zur Verfügung. Brown war im letzten Gruppenspiel gegen Ecuador von David Raum ersetzt worden.
Nagelsmann begrüßte beim Training am Samstag alle 25 verbliebenen Spieler. Die Abschlusseinheit findet am Sonntagmorgen (Ortszeit) statt, ehe es danach im FIFA-Charterflieger nach Boston geht. Das Sechzehntelfinale findet am Montag (22:30 Uhr MESZ/ZDF) in Foxborough statt.
Der niederländische Stürmer Cody Gakpo hat einen Schicksalsschlag erlitten. Wie der 27-Jährige vom FC Liverpool und seine Freundin Noa in den Sozialen Netzwerken mitteilten, haben sie ihren gemeinsamen Sohn noch vor der Geburt verloren. Niederländischen Medien zufolge soll er sich dennoch entschieden haben, bei der Mannschaft in den USA zu bleiben.
"Mit gebrochenem Herzen teilen wir die schreckliche Nachricht, dass unser kleiner Junge während der Schwangerschaft gestorben ist", schrieb Gakpos Lebensgefährtin bei Instagram. Der Stürmer teilte ihren Beitrag und bat um Privatsphäre: "Das ist eine unglaublich schwere Zeit für unsere Familie."
"Eine Ikone - Millionen von Fans" stand auf einem Plakat. Oder: "We love you Oliver Kahn." Der Titan aus Deutschland ist am Flughafen im indischen Mumbai mit großer Hochachtung empfangen worden. Denn der 57-Jährige wird bei der WM als Experte beim indischen Streamingdienst "ZEE5" tätig sein.
"Es ist toll für mich, hier in Indien zu sein. Ich war 2023 hier, um Indien zu besuchen. Ich freue mich wirklich, hier zu sein und eine schöne Zeit zu haben", sagte Kahn bei seinem Empfang. Er pflegt eine besondere Beziehung zu Indien: Am 27. Mai 2008 hatte er vor 120.000 Zuschauern in Kalkutta sein Abschiedsspiel als Profi bestritten.
Die deutsche Nationalmannschaft bekommt es wieder mit Schiedsrichter Jalal Jayed zu tun. Der Marokkaner leitet am Montag (22.30 Uhr, live im ZDF) die Partie im Sechzehntelfinale gegen Paraguay.
Der 39-Jährige hatte schon das deutsche Auftaktspiel beim 7:1-Sieg gegen Curaçao geleitet. Unterstützt wird Jayed dabei an den Seitenlinien erneut von seinen Landsleuten Zakaria Brinsi und Mostafa Akarkad. Vierter Offizieller wird Ma Ning aus China.