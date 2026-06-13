Gegen die USA bezogen die deutschen Volleyball-Männer eine Klatsche. Damit das Duell gegen Olympiasieger Frankreich auf Augenhöhe stattfindet, braucht es mehr Resilienz.

Der deutsche Block im Spiel der Nations League gegen Italien am 11. Juni 2026. Quelle: Imago

Nach nur einer Stunde und 19 Minuten Spielzeit konnte die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft wieder ihre Sachen packen und ins Hotel zurückfahren. Nach dem knappen Auftaktsieg gegen Gastgeber Kanada (3:2) und der kämpferischen Niederlage gegen Weltmeister Italien (1:3) hatte die DVV-Auswahl beim 0:3 gegen den Olympiadritten USA (im ZDF-Stream) keine Chance. Im dritten Spiel binnen zwei Tagen fehlte der Mannschaft des neuen Bundestrainers Massimo Botti Frische, Physis, Konzentration und Eingespieltheit, um gegen die dominanten US-Amerikaner dagegenzuhalten.

Vor dem Abschluss der ersten Woche der Nations League in Québec gegen Olympiasieger Frankreich (So., 17 Uhr, im ZDF-Livestream) hat das Team nun genügend Zeit zur Regeneration, um wieder mit der besten Sieben aufzulaufen und ein anderes Gesicht zu zeigen.

Die Volleyball-Nations-League der Männer: Deutschland spielt in Ottawa gegen die USA - relive. 12.06.2026 | 96:12 min

Grozers Leidenschaft und Qualität ersetzen

Doch es geht Bundestrainer Botti auch darum, in schwierigen Situationen und Konstellationen mehr Gegenwehr zu zeigen, als das gegen die USA - gespickt mit Ex-Bundesligagrößen wie Jake Hanes und Ethan Champlin - gelang.

Dafür braucht es Leader auf dem Feld, die Verantwortung übernehmen. Im deutschen Team ist dafür über nun bereits fast zwei Jahrzehnte Georg Grozer zuständig. Der inzwischen 41-jährige Ausnahmespieler ist auch in dieser Saison für den DVV dabei, stößt aber erst in der dritten VNL-Woche zur Mannschaft. Allein schon deswegen, aber auch aufgrund der Perspektive für diese Mannschaft mit Blick auf die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles braucht es Akteure, die wie Grozer Leidenschaft und Qualität vereinen und ihr Team tragen können.

Bossi nimmt Brand, Reichert und Röhrs in die Pflicht

Bundestrainer Botti sagte im Fachblatt Volleyball-Magazin: "Viele Jahre war Georg der Dreh- und Angelpunkt des Teams. Er konnte alle Probleme lösen, aber gleichzeitig ist es wichtig zu wissen, dass wir nicht nur mit einem Spieler gewinnen können, das ist unmöglich", führte der 53-Jährige und forderte: "Um das Niveau der Mannschaft zu steigern, ist es wichtig, die Verantwortung aufzuteilen. Tobi Brand, Moritz Reichert und Erik Röhrs sind in der Lage, ihr Niveau auch in der Nationalmannschaft noch zu steigern, weil sie in ihren Vereinen Führungsspieler sind, Leader!"

Volleyball: Das Spiel der Nations League Deutschland gegen Italien relive. 11.06.2026 | 146:59 min

Natürlich wird Grozer auch diesmal wieder der Go-to-Guy im Angriff sein und die Mannschaft mit seinen Emotionen auf dem Feld und seiner Aura mitreißen, die mindestens so besonders ist wie die von Manuel Neuer bei den Fußball-Kollegen. Doch Botti hat sich zum Ziel gesetzt:

Jeder muss eine Führungsrolle übernehmen. Wir müssen auch die anderen vorbereiten. „ Volleyball-Bundestrainer Massimo Botti

Zu wenig Abstimmung und Durchschlagskraft

Diese Führungsqualität - auch ohne Grozer - können die deutschen Männer nun nach der kalten Dusche gegen die USA gegen Frankreich wieder unter Beweis stellen. Dafür braucht es bessere und präzisere Leistungen in allen Elementen. Das beginnt mit der Annahme, aber auch betrifft auch Zuspiel, Angriff und Block.

Topscorer war Yann Böhme auf der Diagonalposition mit nur elf Punkten. Böhme glänzte vor allem durch eine schöne Aufschlagserie Ende des ersten Satzes, doch im Angriff fehlten Durchschlagskraft und Abstimmung. Über Außen kamen die potenziellen Leader Erik Röhr und Moritz Reichert gar nicht mit dem amerikanischen Block zurecht und steuerten lediglich je fünf Punkte bei. Viel zu wenig auf Weltklasseniveau.

Schott, Brand und Krick kehren zurück

Doch die Saison ist noch jung und einige erfahrene Akteure wie Ruben Schott, Tobias Brand und Tobias Krick wurden gegen die USA geschont. Es dürfte gegen die Franzosen, gegen die die DVV-Auswahl in der Vorbereitung mit 3:1 gewann, also wieder durchaus mehr Kompaktheit und Punch, Spirit und Verantwortungsübernahme zu erwarten sein.