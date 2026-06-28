Deutschland - Paraguay bei WM 2026: Wird's ein Déjà-vu von 2002?

Paraguay wartet in der Ko.-Runde auf die DFB-Elf. Ein Gegner, mit dem sich die deutsche Mannschaft bei der WM 2002 - damals unter Rudi Völler - überaus schwergetan hat.

WM 2002: Oliver Neuvilles spätes Tor gegen Paraguay bringt die DFB-Elf ins Viertelfinale. Quelle: IMAGO / Panoramic by PsnewZ

Was am Montag, 22:30 Uhr MESZ (ZDF live), bei der WM 2026 gegen Paraguay als Sechzehntelfinale ausgespielt wird, hatte am 15. Juni 2002 einen Vorgänger als WM-Achtelfinale. Dieses ging damals auf der südkoreanischen Urlaubsinsel Jeju über die Bühne und hatte einen eigenartigen Charakter.

An jenem Nachmittag kam unter den 25.000 Zuschauern keine richtige Stimmung auf. Und irgendwie spielten Michael Ballack und Co. zeitweise so wie bei einem Ferienkick.

Teamchef Rudi Völler bekam an der Seitenlinie einige graue Haare mehr, so schwer tat sich seine Truppe. Oliver Neuville erlöste kurz vor Schluss alle, die auf der Tribüne noch nicht eingedöst waren, mit einem Volleyschuss zum 1:0-Endstand.

Kompakt und körperlich stark, das Team Paraguays. Hier Gabriel Avalos beim Kopfball. Quelle: dpa

Lehre für die Gegenwart?

Es könne "ähnlich kompliziert" werden, warnte Zeitzeuge Völler (mittlerweile DFB-Sportdirektor) am Samstag im DFB-Quartier in Winston-Salem.

Völler erinnerte sich, dass man damals immerhin "defensiv gut gestanden" und am Ende des Spiels "alles geregelt" habe; und würde sich solch ein mühsamer Arbeitssieg wiederholen, "könnte ich sehr gut damit leben". Denn eine Eigenheit habe sich Paraguay bewahrt: tief zu stehen und körperlich zu spielen.

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Paraguays Trainer kontert die Kritik

Den Takt an der Seitenlinie gibt bei Paraguay ein Argentinier an: Gustavo Alfaro, den viele noch von der WM 2022 kennen. Damals Cheftrainer bei Ecuador, das vor vier Jahren vom Weiterkommen träumte, ehe das letzte Gruppenspiel gegen Senegal schiefging. Alfaro hatte Tränen in den Augen.

Dass er Paraguay vor zwei Jahren übernahm, hat nicht überrascht. Schließlich war durch die Aufstockung der WM 2026 die Chance auf eine erfolgreiche Qualifikation gestiegen. Und so schaffte es Paraguay auch - zum ersten Mal seit 2010 wieder.

Paraguay spielt wie Ecuador

Paraguays Spielstil ist dem des Deutschland-Bezwingers Ecuador ähnlich. Gustavo Alfaro setzt ebenso auf Körperlichkeit und Leidenschaft wie sein argentinischer Landsmann Sebastián Beccacece bei Ecuador. Auch Paraguay wird alle Krallen ausfahren, um den vierfachen Weltmeister zu ärgern.

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"Natürlich wird es schwer, einen der Topfavoriten auszuschalten. Aber es ist nicht unmöglich. 'Unmöglich' gibt es nicht. Wir werden mit Gelassenheit in die Partie gehen", hatte Alfaro schon nach der ermüdenden Nullnummer seiner Elf gegen Australien gesagt.

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Auch gegen die USA (1:4) und selbst gegen die Türkei (1:0) wirkte das Team überaus bieder. Die Kritik konterte der Coach scharf: "Ich frage nur: Wisst ihr, wie schwer es war, sich für die WM zu qualifizieren? Wir stehen auf Platz 42 der Weltrangliste."

Nur fünf Spieler Paraguays in Europa

Im Gegensatz zu vielen anderen südamerikanischen Teams sind nur wenige Spieler aus dem WM-Kader in Europa angestellt - nämlich fünf. Davon ist mit Mittelfeldspieler Diego Gómez (Brighton & Hove Albion) einer auch noch gelbgesperrt.

Die meisten spielen in Brasilien, Argentinien und in den USA. So auch Mathias Galarza. Er, der das Siegtor gegen die Türkei schoss, bekommt es in der MLS mit seinem Klub Atlanta United FC immerhin mal mit Lionel Messi oder Thomas Müller zu tun.

2013: Paraguay remis gegen DFB-Elf

Paraguays abwartende Haltung speist sich auch aus der mangelnden internationalen Erfahrung. Wobei Paraguay auch mal Spektakel konnte: etwa beim Freundschaftsspiel gegen die DFB-Auswahl am 14. August 2013, als am Ende ein 3:3 von der Anzeigetafel in Kaiserslautern leuchtete.

Doch auf einen ähnlichen Schlagabtausch wie am Betzenberg deutet nach den bisherigen Eindrücken nun in Foxborough nahe Boston wenig hin. Eher auf eine zähe Angelegenheit wie vor fast einem Vierteljahrhundert in Seogwipo.

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