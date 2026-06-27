Die Nationalmannschaft bereitet sich bei der WM auf das Sechzehntelfinale gegen Paraguay vor. DFB-Sportchef Rudi Völler hat hohe Erwartungen - trotz einiger Schwachstellen im Team.

Wie hat die DFB-Elf die erste Turnierniederlage weggesteckt, welche Lehren zieht sie und wie wird das Team das Sechzehntelfinale angehen? Die Pressekonferenz mit Rudi Völler im Relive. 27.06.2026 | 22:44 min

Zwei Tage sind es noch, bis die deutsche Nationalmannschaft wieder bei der Fußball-WM 2026 an den Start geht. Im Sechzehntelfinale wartet die Auswahl aus Paraguay auf das Team um Bundestrainer Julian Nagelsmann. DFB-Sportdirektor Rudi Völler gab sich vor dem Auftakt in die K.-o-Runde bewusst entspannt.

"Ich bin völlig beruhigt und relaxt, am Montag wird die Mannschaft alles reinhauen", versprach Völler während seiner Pressekonferenz vor der Paraguay-Partie am Montagabend (22:30 Uhr, live im ZDF). Das verlorene letzte WM-Gruppenspiel gegen Ecuador (1:2) ist für Völler dabei keinerlei Maßstab. "Die Grundvoraussetzungen waren anders", betonte er.

Das war für Ecuador das Spiel der Spiele der letzten 20 oder 30 Jahre. Früher war das bei uns auch nicht viel besser, wenn man schon weiter war. „ DFB-Sportdirektor Rudi Völler

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Da wolle man "gerne gewinnen, aber dass ein paar Prozentpunkte fehlen, ist ganz normal". Dies werde am Montag "ganz anders sein. Da geht es ums Weiterkommen oder Nach-Hause-Fahren."

Völler: In K.-o.-Phase "absolut ans Limit gehen"

Völler bekräftigte den Glauben, "dass wir alles rausholen, absolut ans Limit gehen, ein richtig gutes Spiel machen und in die nächste Runde einziehen". 2002 hatte Deutschland bei der WM Paraguay im ersten K.-o.-Spiel 1:0 besiegt, mit Völler als Teamchef: "Damit könnte ich auch diesmal gut leben."

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Insbesondere von der hochkarätig besetzten Offensive mit Jamal Musiala, Florian Wirtz und Kai Havertz erhofft sich Völler im weiteren Turnierverlauf noch mehr. "Wir wissen: Um die ganz großen Ziele zu erreichen, müssen diese Spieler liefern. Das wissen sie auch selbst", sagte er. "Auch da bin ich total optimistisch. Es fehlt nicht viel, damit sie zünden."

Generell sei das DFB-Team "eine Mannschaft, die an richtig guten Tagen am Limit gegen jede Mannschaft gewinnen kann". Allerdings: "Wenn ein paar Prozent weniger da sind, können wir auch gegen einige verlieren, das ist bei ein, zwei, drei Nationen vielleicht anders."

Fehlt dem deutschen Team die Körperlichkeit?

Beim Spiel gegen Ecuador wurde unter anderem deutlich, dass es der deutschen Auswahl noch an Physis mangelt. "Körperlichkeit ist schwer zu trainieren. Bis Montag werden wir uns nichts auftrainieren können im Oberkörperbereich", stellte auch Nagelsmann nach dem Ecuador-Spiel fest.

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Völler findet hingegen, dass die Mannschaft mit dieser internationalen Härte umgehen können muss. Er sieht stattdessen "gerade in der Vorwärtsbewegung" noch Schwachstellen und bemängelt zu viele "leichte, unnötige Ballverluste im Mittelfeld", die Paraguay ausnutzen könnte.

Es wird nicht immer alles gelingen, aber solche Ballverluste in entscheidenden Zonen können wehtun. Das müssen wir auf ein Minimum reduzieren, sonst wird es schwierig. „ DFB-Sportdirektor Rudi Völler

Für die finalen taktischen Einstellungen bleiben Völler und Nagelsmann nicht mehr viel Zeit: Bereits morgen fliegt der DFB-Tross aus seinem Quartier zum Sechzehntelfinal-Spielort nach Massachusetts, in die Kleinstadt Foxborough bei Boston.

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Quelle: sid, ZDF