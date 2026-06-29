120′ Spielende

120′ Elfmeter verwandelt Paraguay: José Canale

DEUTSCHLAND IST RAUS! Canale lässt sich die erneut Chance für den Achtelfinaleinzug nicht nehmen und schiebt den entscheidenen Elfmeter unten rechts ein. Wahnsinn.

120′ Elfmeter verschossen Deutschland: Jonathan Tah

Tah haut den Ball auf den Oberrang! Jetzt können wieder die Paraguayer alles klarmachen.

120′ Elfmeter verschossen Paraguay: Fabián Balbuena

NEUER HÄLT!!! Unsere Nummer eins macht sich ganz, ganz lang und pariert den Elfer von Balbuena mit einem Hechtsprung nach rechts! Wieder alles auf Null!

120′ Elfmeter verwandelt Deutschland: Nadiem Amiri

Jaaaaa! Amiri nimmt im Anlauf eine kurze von links und versenkt unten rechts. Neuer muss jetzt einen Elfer halten oder Paraguay verschießen!

120′ Elfmeter verschossen Paraguay: Antonio Sanabria

Sanabria schießt links vorbei! Oh man, ist das spannend! Was für ein Drama in Boston! Wir dürfen nochmal hoffen, aber jetzt muss Amiri unbedingt treffen!

120′ Elfmeter verschossen Deutschland: Nick Woltemade

Deutschland steht kurz vor dem Aus! Woltemade verschießt auch! Der Elfer ist zu schwach getreten und wird von Gill aus der rechten Ecke von der Linie gekratzt. Jetzt muss Neuer halten!

120′ Elfmeter verwandelt Paraguay: Matías Galarza Fonda

Galarza Fonda ganz, ganz cool! Der auffällige Mittelfeldspieler der letzten intensiven Minuten versenkt den Ball ganz locker links unten.

120′ Elfmeter verwandelt Deutschland: Jamal Musiala

Knapp drin! Musiala enscheidet sich für die linke Ecke und verwandelt. Gill schafft mit seiner Hand nicht ganz an den Ball.

120′ Elfmeter verwandelt Paraguay: Gustavo Gómez

Paraguay führt weiterhin! Gómez ist als Nächster dran und verlädt Neuer mit einem Flachschuss in die linke Ecke.

120′ Elfmeter verwandelt Deutschland: Joshua Kimmich

Kimmich trifft sicher! Der DFB-Kapitän lässt sich lange Zeit und schießt den Ball danach kontrolliert, aber präzise ins linke Eck.

120′ Elfmeter verwandelt Paraguay: Mauricio Magalhães Prado

Paraguay triffft! Auch Magalhães Prado verzögert kurz und zirkelt den Ball danach etwas genauer nach rechts. Neuer streckt sich vergebens!

120′ Elfmeter verschossen Deutschland: Kai Havertz

Das Elfmeterschießen startet mit einem Fehlschuss! Havertz stoppt kurz im Anlauf ab und triff den Ball danach zu unplatziert und halbhoch nach rechts. Gill ist mit der Hand dran.

120′ Deutschland wird in wenigen Sekunden das Elfmeterschießen eröffnen. Havertz schreitet bereits zum Punkt. Viel Glück DFB-Elf, wir glauben an euch!

120′ Elfmeterschießen

120′ +3 Fazit Verlängerung:

Deutschland muss gegen Paraguay ins Elfmeterschießen! Nach der unglücklichen 1. Halnzeit der Verlängerung, in der ein Tor von Tah wegen eines vorherigen Foulspiels aberkannt wurde, wollte Paraguay auch in den zweiten 15 Minuten nur noch ins Elfmeterschießen. Deutschland nahm zwAR immer wieder neue Anläufe, konnte den Last-Minute-Treffer gegen unangenehme und kämpfende Südamerikaner aber nicht mehr erzwingen. Jetzt muss die Entscheidung vom Punkt her - führt Neuer uns ins Achelfinale oder jubelt gleich der Underdog?

120′ +3 Ende 2. Halbzeit Verlängerung

120′ +2 Einwechslung bei Paraguay: Fabián Balbuena

120′ +1

120′ +2 Auswechslung bei Paraguay: Junior Alonso

120′ +1 Amiri will den Last-Minute-Treffer und schlenzt den Ball flach über die Mauer. Die Kugel touchiert das rechte Außennetz!

120′ Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

120′ Letzte Freistoß-Gelegenheit? Galarza Fonda ist jetzt immer wieder in Fokus und checkt mal wieder Musiala am. Standard aus rechten, rund 25 Metern.

119′ Nochmal eine Chance! Deutschland wird wieder bei einem Eckball von Brown gefährlich: Anton köpft aus der Luft etwas zu zentral auf den Kasten. Gill hält den Ball ohne Probleme fest.

117′ Gelbe Karte für Matías Galarza Fonda (Paraguay)

Die Retourkutsche folgt sofort! Jetzt tritt Galarza Fonda in die Beine von Musiala und holt sich ebenfalls Gelb ab. Die Karte ist ihm egal, die Sekunden sind umso wichtiger.

115′ Gelbe Karte für Jamal Musiala (Deutschland)

Revanche-Foul von Musiala? Der deutsche Offensivspieler rauscht in seinen Lieblingsgegenspieler Galarza Fonda.

113′ Nach einem Foul an Musiala (!) bleiben Galarza Fonda und Alonso ohne Gehgnerkontakt am Boden liegen und wälzen sicht. Die Paraguayer wollen nur noch in die Verlosung vom Punkt...

113′ Das Elfmeterschießen kommt immer näher. Nur noch acht Minuten sind auf der Uhr. Die zweite Hälfte der Verlängerung beginnt erstmal mit weniger Torversuchen der DFB-Elf. Dazu sind beide Teams bei fast 30 Grad sichtlich erschöpft.

110′ Einwechslung bei Deutschland: Nadiem Amiri

110′ Auswechslung bei Deutschland: Florian Wirtz

110′ Einwechslung bei Deutschland: Malick Thiaw

110′ Auswechslung bei Deutschland: Antonio Rüdiger

108′ Die Nationalmannschaft muss jetzt cool bleiben und weiter auf ihren einen Moment geduldig waren. Die Paraguayer wollen das Spiel dagegen anheizen und die Deutschen provozieren.

106′ Gelbe Karte für Kai Havertz (Deutschland)

Die zweite Halbzeit der "Overtime" beginnt mit einer Gelben Karte für Havertz, der Canale foult.

106′ Anpfiff 2. Halbzeit Verlängerung

105′ +5 Zwischenfazit Verlängerung:

Nun endet die 1. Halbzeit der Verlängerung mit viel Frust bei der DFB-Elf! Deutschland war klar die aktivere Mannschaft und durfte nach 102 Minuten auch dank eines Kopfballtreffers von Tah jubeln - allerdings nur kurz. Der VAR und Schiri nahmen das Tor nach einer Überprüfung wegen eines Remplers von Anton an Torhüter Gill zurück.

105′ +5 Ende 1. Halbzeit Verlängerung

105′ +3 Nächster Versuch! Haverzt flankt von der rechten Außenbahn und bugsiert den Ball ideal in die Mitte und vors Tor. Woltemade steigt hoch, trifft bei seinem Kopfballversuch aber ebenfalls den Torhüter. Wieder Stürmerfoul!

105′ Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

105′ Nach der VAR-Entscheidung kochen auf beiden Seiten die Emotionen hoch. Beide Trainer werden nach Diskussionen mit dem Schiedsrichter jeweils verwarnt.

105′ Gelbe Karte für Miguel Almirón (Paraguay)



103′ VAR-Entscheidung: Das Tor durch J. Tah (Deutschland) wird nicht gegeben, Spielstand: 1:1

Der marokkanische Schiri greift zum Mikrofon und nimmt das Tor zurück! Der Kontakt von Anton am Keeper ist für den Referee zu hart.

103′ Der VAR checkt das Tor! Es geht um einen Rempler von Anton an Torhüter Gill. Der Keeper der Paraguayer wird direkt vor der Torlinie deutlich angegangen und sinkt auch zu Boden.

102′ Tor für Deutschland! Jetzt köpft Tah die DFB-Elf in der 102. Minute in Führung! Brown schlägt eine Ecke von rechts und zieht den Ball weit vor den linken Pfosten. Tah nimmt Anlauf, holt mit dem Oberkörper aus und nickt den Ball ein! Die Erlösung!

99′ Einwechslung bei Paraguay: Antonio Sanabria

99′ Auswechslung bei Paraguay: Damián Bobadilla

99′ Einwechslung bei Paraguay: Braian Ojeda

99′ Auswechslung bei Paraguay: Juan José Cáceres

99′ Kein Handspiel! Die Situation ist kurz etwas unklar. Es gibt aber keinen sichtbaren VAR-Check und dementsprechend Prosteste auf der deutschen Bank!

98′ Handspiel? Nur Sekunden später wuchtet Woltemade aus dem hohen Strafraum auf den Kasten und trifft den einspringenden Gómez am abgespreitzten Arm. Was macht der Schiri?

96′ Tah löst sich bei einem weiteren Eckball von Kimmich und köpft den Ball, vielleicht bereits im Toraus, in die Mitte. Danach reklamiert Deutschland ein Handspiel, das sich jedoch als Brust-Treffer entpuppt. Es gibt Abstoß.

95′ Kimmich übernimmt einen Freistoß kurz vor der linken Seitelinie und vefrachtet den Ball hoch und weit ins Zentrum. Gill muss rauskommen und boxt die Kugel mit einer Hand ins Mittelfeld.

93′ Auch die Verlängerung beginnt mit dem gewohnten Bild: Die deutsche Nationalmannschaft spielt regelrecht Handball vor dem gegnerischen Strafraum und kommt nachwievor zu selten hinter die Abwehrkette von La Albirroja.

92′ Die Paraguayer haben das mögliche Elfmeterschießen wohl bereits fest im Blick. Bei Einwürfen und ruhenden Bällen lassen sich die Südamerikaner nicht stressen.

91′ Einwechslung bei Paraguay: Gustavo Velázquez

91′ Auswechslung bei Paraguay: Miguel Almirón

91′ Anpfiff 1. Halbzeit Verlängerung

90′ +6 Zwischenfazit:

Die deutsche Nationalmannschaft muss gegen Paraguay in die Verlängerung! Nach dem überraschenden 0:1-Rückstand in Halbzeit eins tat sich die DFB-Elf auch im zweiten Durchgang gegen die dichte Abwehr der Südamerikaner schwer, erzielte aber immerhin in der 54. Minute den 1:1-Ausgleich durch Havertz. Danach wollte Deutschland das Spiel mit etwas mehr Aktionen in der Offensive drehen, blieb aber bis auf eine kurze Drangphase erneut zu harmlos. Paraguay setzte dagegen weiter auf eigenen Matchplan und darf daher weiter auf die ganz große Überraschung hoffen.

90′ +6 Ende 2. Halbzeit

90′ +4 Stürmerfoul und durchatmen! Alonso und Gómez räumen beide Wirtz in der Luft ab. Der Schiri steht direkt daneben und pfeift die Aktion sofort ab.

90′ +3 Auch die Südamerikaner erhalten nochmal eine Ecke! Almirón wird bei einem Fernschuss ebenfalls abgeblockt.

90′ +2 Leider zu harmlos! Brown überrascht mit einer ganz hohen Ecke und zieht den Standard auf die andere Seite zum linken Pfosten. Dort köpft Tah in die Hände von Gill.

90′ +1 Deutschland probiert es nochmal! Nach einem verpassten Umschaltmoment zieht Kimmich aus circa 20 Metern überlegt ab. Die Paraguayer fälschen zur Ecke ab - wird es nochmal heiß?

89′ Kein Handspiel! Es wird kein VAR-Check angezeigt und das Spiel läuft weiter. Auf der deutschen Bank gibt es Proteste!

90′ Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

89′ Anton reißt Caballero mit einem Armeinsatz um und unterbindet so einen möglichen Konter der Paraguayer. Gelb sieht der deutsche Abwehrspieler dafür aber nicht.

88′ Einwechslung bei Deutschland: Nick Woltemade

88′ Auswechslung bei Deutschland: Leroy Sané

87′ Julian Nagelsmann bereitet den nächsten Wechsel vor: Nick Woltemade steht kurz vor seinem ersten WM-Einsatz!

86′ Gefährlicher Standard! Nach einer Kimmich-Ecke von rechts köpft Goretzka aus der 2. Etage in die Abwehr und trifft dabei Anton, der abfälschen will. Der eingewechselte Dortmunder steht jedoch im Abseits...

84′ Havertz will einen hohen Ball im Strafraum mit der Fußspitze annehmen und setzt sich dank seiner feinen Technik auch durch. Danach nervt aber sofort ein langes Bein der abwehrstarken Paraguayer...

82′ Wir bewegen uns so langsam auf die Crunch Time zu, die bei dieser WM durch die Trinkpausen länger ausfällt. Deutschland verbleiben noch rund 15 Minuten für den Siegtreffer.

80′ Links im Strafraum-Eck nimmt Musiala mit einer schnellen Bewegung Timpo auf und spitzelt den Ball zu Brown weiter. Der Youngster scheitert im Eins-gegen-Eins mit einem Haken und wird von Canale vom Ball getrennt.

79′ Einwechslung bei Deutschland: Waldemar Anton

79′ Auswechslung bei Deutschland: Aleksandar Pavlović

78′ Torchance für Deutschland! Havertz hat seine nächste Szene und drückt den Ball nach einer Flanke von links aus kurzer Distanz in die Tormitte. Gill steht gut positioniert und pariert sicher.

77′ Wirtz am Limit? Der Vorbereiter vom 1:1 stoppt auf dem linken Flügel für einen Pass ins Zentrum ab und schiebt den Ball nur in den Rücken von Goretzka. Danach pustet Wirtz erschöpft und sichtlich genervt durch.

74′ Auf der rechten Seite zieht Sané eine Hereingabe auf den ersten Pfosten. Canale verlängert den Ball mit etwas Eigentor-Gefahr schließlich sicher zu Torhüter Gill.

73′ Wirtz baut auf der linken Seite so auf, wie beim 1:1-Ausgleich und sucht mit einer tiefen Flanke erneut Havertz im Strafraum. Diesmal muss der Deutsche aber den Ball mit der Brust annehmen und kann sich daher nicht eindrehen.

70′ In Minute 70 folgt die zweite Trinkpause. In drei Minuten geht's weiter!

68′ Während in Deutschland nun Mitternacht ist, kämpft die DFB-Elf in Foxborough weiter um den Achtelfinal-Einzug. Gibt es eine Schluss-Offensive mit mehr Torgefahr oder droht in der Verlängerung eine Zitterpartie?

67′ Zwei Kimmich-Ecken von links. Der DFB-Kapitän kann bei beiden Versuchen aber keine Torgefahr bewirken. Erst köpft Almirón den Ball sofort am ersten Pfosten ins Toraus, dann folgt ein Stürmerfoul von Deutschland.

65′ Kurz nach dem 1:1 war die deutsche Mannschaft kurz davor, mit mehr Selbstverständnis und Power auch auf das schnelle 2:1 zu gehen. Mittlerweile ist diese gute Phase wieder vorbei. Paraguay macht den eigenen Strafraum wieder dicht.

65′ Gelbe Karte für Andrés Cubas (Paraguay)

Cubas sieht nach einem Foul an Havertz die erste Gelbe Karte des Spiels.

63′ Nächster Wechsel beim DFB: Für den heute machtlosen Undav kommt Musiala als frischer Offensivspieler für die Schlussphase.

63′ Einwechslung bei Deutschland: Jamal Musiala

63′ Auswechslung bei Deutschland: Deniz Undav

60′ Nach einer Hereingabe von der linken Seite köpft Caballero aus rund elf Metern ohne großen Druck auf die Tormitte. Neuer fängt den Ball sicher mit beiden Händen ab.

58′ Bitter für Paraguay: Torschütze Enciso muss verletzt runter. Als Vetretrer betritt Magalhães Prado den Rasen.

57′ Einwechslung bei Paraguay: Mauricio Magalhães Prado

57′ Auswechslung bei Paraguay: Julio Enciso

57′ Jetzt will die DFB-Elf das Spiel schnell drehen! Goretzka lauert im hohen Strafraum und hält nach einem Querpass von Sané drauf. Canale wirft sich in die Schussbahn und blockt ab!

55′ Einwechslung bei Paraguay: Gustavo Caballero

55′ Auswechslung bei Paraguay: Gabriel Ávalos

54′ Tooor für Deutschland, 1:1 durch Kai Havertz

Havertz köpft Deutschland zurück ins Spiel! Wirtz schaut auf der linken Flügelbahn kurz hoch und flankt den Ball mit Schnitt in den Sechzehner. Havertz startet ein und versenkt die Kugel mit dem Hinterkopf ins rechte Eck!

53′ Ein schweres Spiel für Undav! Deutschlands bester Torjäger schirmt den Ball im Strafaum mit dem Rücken ab und will sich für einen Schuss freidrehen. Der Stuttgartet wird von gleich drei Paraguayern bearbeitet...

52′ Bei den Südamerikanern kündigt sich ebenfalls der erste Wechsel an. Gustavo Caballero wartet bereits an der Mittellinie auf seinen Einsatz.

51′ Gefährlicher Fehlpass! Ein Rückpass von Kimmich für Neuer gerät viel zu kurz und führt vor dem linken Alu zur Großchance für Enciso. Neuer rückt schnell vor und blockt den Ball im Ausfallschritt rettend ab. Glück für die DFB-Elf!

49′ Die Abwehrmauer der Paraguayer bleibt dick und massiv. Auf der linken Seite wird Wirtz von Alonso schnell angelaufen und zu einem Rückpass gedrängt.

47′ Und auch in der 2. Halbzeit sind die Deutschen schnell wieder am Ball. Die Nagelsmann-Elf probiert es über rechts, wo Kimmich zum Lupfer als Vorlage für Undav ansetzt. Kein Problem für die paraguayische Defensive.

46′ Der zweite Durchgang beginnt mit einem Wechsel: Goretzka ersetzt Nmecha. Kämpft sich die DFB-Elf nochmal gegen Paraguay zurück?

46′ Einwechslung bei Deutschland: Leon Goretzka

46′ Auswechslung bei Deutschland: Felix Nmecha

46′ Anpfiff 2. Halbzeit

45′ +6 Halbzeitfazit:

Die deutsche Nationalmannschaft liegt trotz 80 Prozent Ballbesitz gegen Paraguay zur Halbzeit mit 0:1 hinten und muss ums Weiterkommen zittern! Die DFB-Elf erspielte sich nach einen frechen Start der Südamerikaner schnell ein optisches Übergewicht, verzweifelte bei den Angriffen aber immer wieder am dichten Abwehrblock der Paraguayer. Als das deutsche Offensvispiel kurz vor der Pause immer ideenloser wurde, folgte der Schock: Enciso erzielte nach einer einer Ecke das völlig überraschende 1:0 für Paraguay. Während Deutschland ratlos und geschockt in die Pause geht, läuft für die Südamerikaner alles wie erhofft: Hinten die Null halten und vorne bei den wenigen eigenen Angriffen eiskalt zuschlagen.

45′ +6 Ende 1. Halbzeit

45′ +5 Die Reaktion bei den Adler-Trägern stimmt. Unbeeindruckt vom Schock verlagern die Deutschen das Spielgerät wieder geduldig vors Tor. Es fehlt aber die Torgefahr!

45′ +3 Kimmich! Der Kapitän der DFB-Elf legt sich den Ball links vor dem Pfosten vor und will mit Wucht ins kurze Ecke treffen. Paraguay-Keeper Gill pariert sicher mit beiden Händen.

45′ +2 Abgefälscht! Nmecha will von der rechten Seite eigentlich für einen Pass ansetzen, befördert den Ball dann aber leicht abgeblockt Richtungt Tor. Die Kugel kullert links am Alu vorbei.

45′ +1 Deutschland bleibt nach dem Gegentreffer erstmal ruhig und treibt die nächste Angriffswelle an. Kimmich zieht aus Mangel an Alternativen aus Distanz ab und haut den Ball klar drüber.

45′ Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

44′ Was für ein Schock für die DFB-Elf! Deutschland verzweifelt am gegnerischen Abwehrblockt und kassiert dann bei der ersten gefährlichen Aktion der Paraguayer seit der 2. Minute direkt den 0:1-Rückstand.

42′ Tooor für Paraguay, 0:1 durch Julio Enciso

Danch macht Paraguay aus dem Nichts das 1:0! Die Südamerikaner nehmen nach der Ecke einen erneuten Anlauf und flanken das Leder von rechts in den leeren Fünfer der DFB-Elf. Enciso kann völlig freistehend köpfen und drückt den Ball mit der Stirn ins Netz! Wahnsinn!

41′ Neuer muss ran! Almirón übernimmt auch die Ecke und zieht sie scharf aufs Tor. Neuer boxt den Ball mit einer Hand klärend aus dem Fünfer.

40′ Auf der gegenüberliegenden Seite erkämpft sich Paraguay ebenfalls einen Eckstoß! Brown blockt einen Wackler samt Flanke von Almirón ab.

39′ Immerhin mal wieder eine Ecke! Cáceres klärt vor Wirtz in seinem Rücken und geht mit einem Kopfball ins Toraus auf Nummer sicher. Den Eckball spielt die DFB-Elf danach kurz aus und bleibt daher erneut ohne Abschluss-Versuch.

36′ Mittlerweile fehlen auch die Passversuche oder Flankenbälle vors Tor. Die DFB-Elf findet keinen Seiteneingang in den paraguayischen Abwehr-Klub.

34′ Wer hat in Foxborough eine geniale Idee, wie sie Tom Brady beim American Football immer wieder mit seinen Pässen fand? Kurz vor der Halbzeit flacht die deutsche "Offense" zunehmend ab...

31′ Clever! Undav fährt gegen Canale leicht seinen Arm auf, woraufhin der Paraguayer direkt theatralisch zu Boden sinkt. Der Schiri pfeift Stürmerfoul. Die Entscheidung ist korrekt, aber die Aktion nicht so dramatisch wie der Paraguayer reagiert...

29′ Erst Aufregung, dann Abseits! Auf der rechten Seite sticht Sané nun mal in eine Lücke und lupft den Ball anschließend im Stafraum über den aufgerückten Torhüter. Bei der Vorlage für Undav danach geht aber die Fahne hoch: Sané startete bereits aus der verbotenen Zone.

27′ Nun geht's weiter und Deutschland schwärmt aus für die nächste Offensiv-Aktion. Momentan fehlen die Pässe hinter den dichten Abwehrblock des Gegners oder überraschende Momente.

25′ Wir nutzen die Unterbrechung für einen Blick auf die Statistiken: Deutschland bestimmt mit 83 Prozent die Spielrichtung, wartegt aber noch auf den ersten Torschuss. Die gefährlichste Aktion hatten bisher die Paraguayer kurz nach Anpfiff.

22′ Obwohl die deutschen Fans in Foxborough in der Überzahl sind, ist es auf den Rängen bisher recht leise. Jetzt geht es erstmal in die Trinkpause - eine gute Idee bei fast 30 Grad.

20′ Sané probiert es vor der rechten Eckfahne erneut und wird nach einem kurzen Antritt sofort gedoppelt. Canale und Alonso ergattern den Ball im paraguayischen Verbund.

18′ Es entwickelt sich das erwartete Spiel: Deutschland kontrolliert und will den Abwehrblock der Paraguayer durchbrechen. Wird es zum Geduldspiel für Undav und Co. ?

16′ Nächster Versuch, nächste Klärung. Sané setzt zu einem Tempodribbling auf der rechten Außenbahn an wird von Canale per Grätsche gestoppt. Einwurf und weiterhin Ballbesitz für Deutschland.

14′ So langsam erhöht die Nagelsmann-Elf jetzt den Druck und hält die Partie vor dem gegnerischen Strafraum. Nach einer Ecke von Kimmich endet der Standard mit einem Stürmerfoul von Pavlović.

13′ Nach einem Foul an an (!) Musiala bleiben mit Galarza Fonda und Alonso gleich zwei Paraguayer liegen. In der Wiederholung ist kein Kontakt von Musiala zu sehen. Die Südamerikaner wollen nur noch ins Elfmeterschießen...

12′ Rüdiger will die Verteidiger von La Albirroja überraschen und spielt aus dem Rückraum einen hohen Chipball zu Nmecha vor den rechten Pfosten. Canale ist zugeteilt und blockt den Dortmunder souverän ab - Abstoß.

11′ Deutschland übernimmt jetzt den Ballbesitz und baut sich mit der Offensive vor der tiefstehenden Abwehrkette der Südamerikaner auf. Teilweise stehen sogar fünf Spieler auf der letzten Linie.

8′ Die anschließende Premieren-Ecke für die DFB-Elf endet mit einem Weitschuss. Wirtz haut den Ball von rechts aus rund 23 Metern klar über den Kasten.

7′ Heiße Flanke! Wirtz chippt die Kugel von links zetral in den Fünfer und sucht dort Undav. Canale passt auf und grätscht den Ball mit einer wichtigen Rettungstat zur Ecke. Danach kehrt Gómez bei den Paraguayern aufs Feld zurück.

6′ Deutschland ist vorübergehend in Überzahl und betritt nach einem Schnittstellenpass für Havertz erstmals den gegnerischen Sechzehner. Undav probiert es anschließend mit einem Schlenzer von links und zirkelt den Ball mit zu viel Effet rechts vorbei.

4′ Kurz nach dem frechen Start bangen die Paraguayer um ihren Kapitän: Gustavo Gómez crasht in Deniz Undav und muss länger behandelt werden.

2′ Achtung! Der Eckball wird zum Problem für die DFB-Elf und rutscht bis zum rechten Pfosten durch. Dort dreht sich Junior Alonso frei und scheitert mit einem Aufsetzer aus kurzer Distanz. Neuer macht sich groß und blockt aufmerksam ab.

1′ Sofort der erste Angriff von Paraguay! Julio Enciso zieht von links in den Strafraum und holt mit einem abgefälschten Schuss die erste Ecke heraus.

1′ Der Ball rollt! Die Paraguayer stoßen an und spielen in einem dunkelblauen Outfit. Die DFB-Elf trägt das weiße Heimtrikot.

1′ Spielbeginn

Schiedsrichter ist heute erneut Jalal Jayed. Der Marokkaner leitete bereits das erste deutsche WM-Spiel gegen Curaçao.

Jetzt dürfen die Paraguayer singen und dann geht's auch schon los! Zieht Deutschland ins Achtelfinale ein oder endet die WM bereits heute Abend?

Die Intro-Show beginnt und die Mannschaften laufen ein. Danach erklingen die Hymnen. Los geht's mit der deutschen Nationalhymne und Einigkeit, Recht und Freiheit!

Spielbeginn in Foxborough ist um Ortszeit 16:30 Uhr. Im offenen Stadion der New England Patriots ist es sonnig und heiß bei rund 28 Grad Celcius.

Bei der WM 2002 traf Deutschland ebenfalls auf Paraguay und setzte sich im Achtelfinale dank eines späten Treffers von Oliver Neuville mit 1:0 durch. Bei den Südamerikanern mischte damals übrigens auch schon ein gewisser Roque Santa Cruz mit. Fun Fact: Paraguays Rekordtorschütze spielt immer noch und schnürt auch noch mit 44 Jahren die Fußballschuhe für Club Nacional.

Die Spieler von La Albirroja sind in Deutschland größtenteils unbekannt. Der Star der Mannschaft ist Flügelspieler Julio Enciso mit einem Marktwert von 25 Millionen Euro. In der vergangenen Saison spielte der 22-Jährige für Racing Straßburg und traf in der Conference League unter anderem auf den FSV Mainz 05. Auch sein Pendant auf der rechten Seite ist erwähnenswert: Miguel Almirón lief viele Jahre für Newcastle United in der Premier League auf und ist nun in der MLS aktiv.

Paraguay startete zunächst mit einer enttäuschenden 1:4-Niederlage gegen die USA ins Turnier, erkämpfte sich danach aber in Unterzahl einen 1:0-Sieg gegen die Türkei. Mit einem abschließenden 0:0 gegen Australien sicherten sich die Südamerikaner schließlich als Gruppendritter den Einzug ins Sechzehntelfinale.

Wo Tom Brady einst die Football-Fans als Quarterback verzückte, will die deutsche Nationalmannschaft heute zum Touchdown für das Achtelfinale ansetzen. Die DFB-Elf spielt in Foxborough bei Boston ihr erstes K.o.-Spiel und ganz Fußball-Deutschland hofft auf eine Leistungssteigerung nach der 1:2-Niederlage im letzten Gruppenspiel gegen Ecuador.

Der späte WM-Abend beginnt mit einer Überraschung: Bundestrainer Julian Nagelsmann stellt um und bringt Deniz Undav erstmals von Beginn an. Der bisherige Top-Joker bildet zusammen mit Kai Havertz die DFB-Doppelspitze. Auf die Bank muss dagegen Jamal Musiala. Außerdem kehrt Nathaniel Brown für David Raum in die Startelf zurück.