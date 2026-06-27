Im Sechzehntelfinale der WM trifft Deutschland auf Paraguay. Der vermeintliche Außenseiter geht mit großer Motivation in das Match.

Paraguay schon heiß auf Deutschland: "Der Traum geht weiter"

Wollen Deutschland im Sechzehntelfinale schlagen: Paraguay um Spieler Mauricio. Quelle: AP

Als der Showdown bei der WM mit dem "Schwergewicht" Deutschland perfekt war, wich der Frust der Vorrunde in Paraguay einer grenzenlosen Vorfreude.

"Der Traum geht weiter. Jetzt beginnt das Turnier erst so richtig", schrieb die "Asunción Times" über das anstehende K.o.-Duell mit dem "traditionellen Mitfavoriten" aus Europa. Der Rumpelfußball der Gruppenphase, die Kritik an Trainer Gustavo Alfaro? Abgehakt, es gibt Wichtigeres.

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Coach Alfaro: "Es ist nicht unmöglich"

Ecuador hat schließlich vorgemacht, dass auch vermeintlich kleinere Nationen aus Südamerika das "große" Deutschland schlagen können. Das sieht auch Coach Alfaro so:

Natürlich wird es schwer, einen der Top-Favoriten auszuschalten. Aber es ist nicht unmöglich. 'Unmöglich' gibt es nicht. Wir werden mit Gelassenheit in die Partie gehen. „ Paraguays Trainer Gustavo Alfaro

Die Nullnummer gegen Australien zum Abschluss der Gruppenphase hatte durchaus für Kritik gesorgt, die Pressekonferenz nach dem Spiel sei "zeitweise angespannt" verlaufen, schrieb die Zeitung "Ultima Hora".

In einem Spiel mit wenig Unterhaltungswert und vielen Nickligkeiten öffnen Paraguay und Australien erst in der Schlussphase ihr Visier ein wenig. Australiens Metcalfe bekommt Stollen ins Gesicht. 26.06.2026 | 5:58 min

Schon das 1:4 gegen die USA und das eher schmeichelhafte 1:0 gegen die Türkei hatten in der Heimat nicht gerade für Begeisterung gesorgt. Alfaro sah sich prompt zu einer Verteidigungsrede veranlasst.

DFB-Gegner Paraguay mit wenig Profis aus Europa

"Ich frage nur: Wisst ihr, wie schwer es war, sich für die WM zu qualifizieren? Wir stehen auf Platz 42 der Weltrangliste!", sagte er. Seine Spieler seien international kaum bekannt, geschweige denn präsent: "Das ist ein Problem. Warum können sich unsere Spieler nicht durchsetzen? Ich spreche nicht einmal von Europa. Wir können uns auch in Brasilien oder Argentinien nicht durchsetzen."

Tatsächlich spielen nur der am Montag (22.30 Uhr MESZ/ZDF) in Foxborough bei Boston gelbgesperrt fehlende Mittelfeldspieler Diego Gómez (Brighton), der angeschlagen ausgewechselte Innenverteidiger Omar Alderete (Sunderland) sowie die Angreifer Antonio Sanabria (Cremonese) und Julio Enciso (Straßburg), mit dem Mainz 05 in der Conference League unliebsame Erfahrungen gemacht hatte, in Europa.

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Bei WM 2010 stand Paraguay im Viertelfinale

Bei der letzten WM-Teilnahme war das noch anders. 2010 hatte Paraguay mit dem Ex-Bayern-Stürmer Roque Santa Cruz und dem BVB-Duo Lucas Barrios/Nelson Valdez das Viertelfinale erreicht, wo es ein höchst unglückliches 0:1 gegen Spanien gab, inklusive verschossenem Elfmeter. Danach scheiterten die Südamerikaner dreimal in Folge in der Qualifikation.

Nun also geht es gegen Deutschland. In Erinnerung ist gerade in Paraguay noch das WM-Achtelfinale 2002 in Südkorea, das Oliver Neuville erst in der 88. Minute mit seinem Tor zum 1:0-Endstand entschied. 2013 trafen sich beide Teams wieder, der Test in Kaiserslautern endete 3:3. Nun kommt es zum erst dritten Vergleich.

Vielleicht klappt es ja mit dem ersten Sieg? Auch für Alfaro ist die rumpelige Gruppenphase jedenfalls abgehakt. "Jetzt beginnt eine andere WM", sagte er und schob nach: "Eine völlig andere WM."

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Quelle: SID