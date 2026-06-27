Die ersten 72 Spiele der Fußball-WM waren alles andere als langweilig, auf und neben dem Platz gab es allerlei Kuriositäten. Die unterhaltsamsten Vorrunden-Szenen im Überblick.

Etwas weniger als die Hälfte der WM ist gespielt und das Turnier hat schon eine Menge Geschichten geschrieben. Von neuen Social-Media-Stars und dem WM-Torrekord. 19.06.2026 | 4:06 min

72 Gruppenspiele, um am Ende doch nur wieder bei den 32 Teams vorheriger Turniere zu landen. Für Kritiker war Gianni Infantinos XXL-WM mit 48 Mannschaften vor allem eines - aufgebläht. Zum Abschluss der Vorrunde zeigt sich aber auch: Langweilig war sie sicher nicht. Wir haben die kuriosesten Momente der WM-Vorrunde zusammengestellt.

"Decision is: Red Card!": VAR-Ansagen werden Online-Hits

VAR-Entscheidungen boten nicht nur Anlass zu Debatten, sondern auch für ein paar Lacher. Schon im WM-Eröffnungsspiel landete der brasilianische Schiri Wilton Pereira Sampaio unfreiwillig mit seiner Durchsage einen Internet-Hit. Sein brasilianischer Akzent, die Erklärung einer Roten Karte in kaum verständlichem Englisch und die Bilder sichtlich irritierter Spieler sorgten für heitere Reaktionen.

Die WM ist offiziell eröffnet - und beginnt direkt mit einem Fest für Co-Gastgeber Mexiko. Die Südamerikaner schlagen Südafrika zum Auftakt. 11.06.2026 | 8:44 min

Auch Schiedsrichter Iván Barton aus El Salvador setzte bei der ersten Roten Karte der WM-Geschichte für das Bedecken des Mundes mit der Hand während eines Spielerstreits nur auf wenige, dafür aber die wichtigen Wörter. Den Platzverweis für Paraguays Miguel Almirón gab er in bestimmendem Ton zum Besten:

After Review. Number 10. Paraguay. Covered his mouth. Decision is: Red Card! „ Schiedsrichter Iván Barton

Paraguays Miguel Almiron hat die Rote Karte bekommen, weil er sich auf dem Spielfeld die Hand vor dem Mund hielt. Erstmals bei dieser WM griff damit eine neue Regel. 20.06.2026 | 0:18 min

Levi's gelingt PR-Coup

Namenssponsoring von Stadien ist in den USA Normalität, bei der WM aber verboten. Die FIFA-Werberegeln werden dabei streng durchgesetzt. Im Stadion von Boston etwa hat der Namenssponsor sein Logo auf jedem einzelnen Sitz. Also wurde das Logo auf jedem der über 60.000 Sitze überklebt. Die Jeansmarke Levi's ließ ihr Logo in Santa Clara so mit weißen Planen verhüllen, dass die Umrisse klar erkennbar waren - ein echter PR-Coup.

Arena in Santa Clara : Werbe-Coup im Stadion: Wie Levi's die FIFA austrickst Die FIFA verbietet vielen WM-Stadien, ihre eigentlichen Namen zu verwenden. Der Konzern Levi's geht entspannt damit um und macht sich über das Verbot lustig. mit Video 4:37

Hype um Vozinha: Kap Verdes Torwart plötzlich Instagram-Star

Vor der WM folgten Vozinha wenige Zehntausende bei Instagram, wenige Tage später war der 40 Jahre alte Torhüter von WM-Außenseiter Kap Verde mit mehr als 15 Millionen Followern plötzlich Social-Media-Star. Während des Spiels hatte ein brasilianischer Sender dazu aufgerufen, dem Torhüter dank einiger sensationeller Paraden mindestens 100.000 Follower zu verschaffen. Ein Aufruf, der sich später eindrucksvoll verselbständigte.

Gegen Spanien macht Kap Verdes Keeper Vozinha das Spiel seines Lebens - und jetzt kennt ihn die ganze Welt. 16.06.2026 | 0:15 min

Und das WM-Märchen geht weiter. Mit dem dritten Unentschieden beim 0:0 gegen Saudi-Arabien schaffte Kap Verde das Weiterkommen - und trifft nun auf Titelverteidiger Argentinien mit Lionel Messi.

Schottische Fans trinken Bostons Kneipen leer

In Europa kennt man sie mittlerweile, nun machten sich die Kult-Fußballfans mit den Kilts und dem großen Durst auch in den USA einen Namen: Rund 30.000 Schotten sollen für ihre ersten WM-Spiele seit 1998 über den Atlantik gereist sein. In Boston fanden die ersten zwei Spiele der Schotten statt - mit Folgen für die Gastronomie.

Wir sind seit über 30 Jahren hier, und so etwas haben wir noch nie erlebt. Wir haben den Umsatz vom St. Patrick's Day verdreifacht. „ Noelle Somers, Geschäftsführerin der Hennessy's Bar "Boston Globe"

"No Scotland, no party!" : Schottische Fans begeistern in Boston Schottlands Fußballer sind nach 28 Jahren wieder bei einer WM - und mit ihnen auch die Tartan Army. Die berühmten Fans begeistern Boston mit Kilts und Kulturgut. von Heiko Oldörp mit Video 5:36

Am Abend nach dem Auftaktsieg gegen Haiti sei das Bier ausverkauft gewesen. Jennifer Monastesse, Mitinhaberin eines Irish Pubs im Zentrum, brachte es auf den Punkt: "Sie trinken alles."

Japan-Fans räumen Stadion auf

Die Geschichte ist bekannt: Wenn Japans Fans bei Turnieren nach dem Spiel ihre Ränge aufräumen, sind ihnen positive Schlagzeilen sicher. Auch bei dieser WM gingen Bilder der Aktion um die Welt.

Ob leere Plastikflaschen oder Verpackungen: Beim WM-Auftakt ihrer Mannschaft hinterließen die japanischen Fans ihre Ränge im Dallas Stadium wieder einmal blitzsauber. 15.06.2026 | 0:12 min

Deutschland besiegt: Ecuador-Trainer rastet vor Glück aus

Als das 2:1 für Ecuador fiel, gab es für Trainer Sebastián Beccacece kein Halten mehr: Mit wallendem Haar bejubelte er das Tor seines Teams gegen Deutschland und rannte im Vollsprint auf die Tribüne zu, um an ihr hochzuspringen, um dort seine Frau zu herzen. Millionen TV-Zuschauer fragten sich: Wer ist denn dieser herrlich-verrückte Trainer?

Er stand unter Druck - und er lieferte. Ecuadors Trainer Sebastián Beccacece rettet die WM-Hoffnungen eines ganzen Landes. Die Tore gegen Deutschland feierte er ausgelassen. 26.06.2026 | 0:16 min

Er wolle diese Momente mit Ehefrau, Mutter, Töchtern teilen, meinte Beccacece hinterher, sein Vater schaue "von oben zu". Die nächsten Momente können für Ecuador und seinen emotionalen Trainer nun, auch deshalb die Jubel-Explosion, in der K.-o.-Runde folgen.

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Quelle: dpa