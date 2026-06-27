Memes, Lacher und PR-Gags:Die kuriosesten Momente der WM-Gruppenphase
Die ersten 72 Spiele der Fußball-WM waren alles andere als langweilig, auf und neben dem Platz gab es allerlei Kuriositäten. Die unterhaltsamsten Vorrunden-Szenen im Überblick.
72 Gruppenspiele, um am Ende doch nur wieder bei den 32 Teams vorheriger Turniere zu landen. Für Kritiker war Gianni Infantinos XXL-WM mit 48 Mannschaften vor allem eines - aufgebläht. Zum Abschluss der Vorrunde zeigt sich aber auch: Langweilig war sie sicher nicht. Wir haben die kuriosesten Momente der WM-Vorrunde zusammengestellt.
"Decision is: Red Card!": VAR-Ansagen werden Online-Hits
VAR-Entscheidungen boten nicht nur Anlass zu Debatten, sondern auch für ein paar Lacher. Schon im WM-Eröffnungsspiel landete der brasilianische Schiri Wilton Pereira Sampaio unfreiwillig mit seiner Durchsage einen Internet-Hit. Sein brasilianischer Akzent, die Erklärung einer Roten Karte in kaum verständlichem Englisch und die Bilder sichtlich irritierter Spieler sorgten für heitere Reaktionen.
Auch Schiedsrichter Iván Barton aus El Salvador setzte bei der ersten Roten Karte der WM-Geschichte für das Bedecken des Mundes mit der Hand während eines Spielerstreits nur auf wenige, dafür aber die wichtigen Wörter. Den Platzverweis für Paraguays Miguel Almirón gab er in bestimmendem Ton zum Besten:
Levi's gelingt PR-Coup
Namenssponsoring von Stadien ist in den USA Normalität, bei der WM aber verboten. Die FIFA-Werberegeln werden dabei streng durchgesetzt. Im Stadion von Boston etwa hat der Namenssponsor sein Logo auf jedem einzelnen Sitz. Also wurde das Logo auf jedem der über 60.000 Sitze überklebt. Die Jeansmarke Levi's ließ ihr Logo in Santa Clara so mit weißen Planen verhüllen, dass die Umrisse klar erkennbar waren - ein echter PR-Coup.
Hype um Vozinha: Kap Verdes Torwart plötzlich Instagram-Star
Vor der WM folgten Vozinha wenige Zehntausende bei Instagram, wenige Tage später war der 40 Jahre alte Torhüter von WM-Außenseiter Kap Verde mit mehr als 15 Millionen Followern plötzlich Social-Media-Star. Während des Spiels hatte ein brasilianischer Sender dazu aufgerufen, dem Torhüter dank einiger sensationeller Paraden mindestens 100.000 Follower zu verschaffen. Ein Aufruf, der sich später eindrucksvoll verselbständigte.
Und das WM-Märchen geht weiter. Mit dem dritten Unentschieden beim 0:0 gegen Saudi-Arabien schaffte Kap Verde das Weiterkommen - und trifft nun auf Titelverteidiger Argentinien mit Lionel Messi.
Schottische Fans trinken Bostons Kneipen leer
In Europa kennt man sie mittlerweile, nun machten sich die Kult-Fußballfans mit den Kilts und dem großen Durst auch in den USA einen Namen: Rund 30.000 Schotten sollen für ihre ersten WM-Spiele seit 1998 über den Atlantik gereist sein. In Boston fanden die ersten zwei Spiele der Schotten statt - mit Folgen für die Gastronomie.
"No Scotland, no party!":Schottische Fans begeistern in Boston
Am Abend nach dem Auftaktsieg gegen Haiti sei das Bier ausverkauft gewesen. Jennifer Monastesse, Mitinhaberin eines Irish Pubs im Zentrum, brachte es auf den Punkt: "Sie trinken alles."
Japan-Fans räumen Stadion auf
Die Geschichte ist bekannt: Wenn Japans Fans bei Turnieren nach dem Spiel ihre Ränge aufräumen, sind ihnen positive Schlagzeilen sicher. Auch bei dieser WM gingen Bilder der Aktion um die Welt.
Deutschland besiegt: Ecuador-Trainer rastet vor Glück aus
Als das 2:1 für Ecuador fiel, gab es für Trainer Sebastián Beccacece kein Halten mehr: Mit wallendem Haar bejubelte er das Tor seines Teams gegen Deutschland und rannte im Vollsprint auf die Tribüne zu, um an ihr hochzuspringen, um dort seine Frau zu herzen. Millionen TV-Zuschauer fragten sich: Wer ist denn dieser herrlich-verrückte Trainer?
Er wolle diese Momente mit Ehefrau, Mutter, Töchtern teilen, meinte Beccacece hinterher, sein Vater schaue "von oben zu". Die nächsten Momente können für Ecuador und seinen emotionalen Trainer nun, auch deshalb die Jubel-Explosion, in der K.-o.-Runde folgen.
ZDFsportstudio Update:Dein Newsletter zur Fußball-WM 2026Alle Highlights der WM-Spiele aus der Nacht, Updates zum DFB-Team und die wichtigsten Nachrichten zur Fußball-WM 2026 – kompakt und aktuell. Jetzt abonnieren!
Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM 2026
sportstudio Fußball-Dokus
Mehr zur WM
Wer wann in der K.-o.-Runde spielt:Spielplan, Ergebnisse und Tabellen
- FAQ
Turnier in USA, Kanada und Mexiko:Tickets, Zeiten, Spielorte: Alles Wichtigevon Ralf Lorenzenmit Video2:13
Von Atlanta bis Vancouver:Die Stadien
Newsletter abonnieren:ZDFsportstudio Update Fußball-WM 2026