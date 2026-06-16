  3. Merkliste
  4. Suche
Sport
Fußball-WM

Wie Levi's die FIFA bei der WM austrickst

Arena in Santa Clara:Werbe-Coup im Stadion: Wie Levi's die FIFA austrickst

|

Die FIFA verbietet vielen WM-Stadien, ihre eigentlichen Namen zu verwenden. Der Konzern Levi's geht entspannt damit um und macht sich über das Verbot lustig.

Levis-Stadium in San Francisco

In der Arena in Santa Clara musste Levi's den berühmten Schriftzug verhüllen.

Quelle: dpa

Der amerikanischen Jeansmarke Levi's ist bei der Fußball-WM ein viel beachteter Werbecoup gelungen. Eigentlich heißt das Stadion im kalifornischen Santa Clara Levi’s Stadium und wird sonst für American Football genutzt. Während des Turniers erlaubt der FIFA-Weltverband den eigentlichen Namen des Sponsors allerdings nicht.

Der Börsenkonzern Levi's (eigentlich Levi Strauss & Co.) umging das Verbot clever und ließ die Konzern-Buchstaben im San-Francisco-Bay-Area-Stadion, wie die Arena in den kommenden Wochen offiziell heißt, mit weißen Planen abhängen. Diese bilden nun aber die Umrisse des weltberühmten Firmenlogos - die riesigen Symbole bleiben somit für viele weiter gut erkennbar.

FIFA Präsident Gianni Infantino

FIFA-Präsident Gianni Infantino verspricht eine WM der Superlative. Doch das gigantische Weltturnier wirft seine Schatten voraus.

11.06.2026 | 4:37 min

FIFA lässt nur Werbung von offiziellen Partnern zu

Levi's ist kein offizieller FIFA-Partner, deswegen war die Aktion nötig. Auch in vielen anderen WM-Stadien mussten Sponsorenlogos verdeckt werden. In den sozialen Medien verbreitete der Konzern das gelungene Marketing in der eigentlichen Heimspielstätte der San Francisco 49ers und änderte für mehr als zehn Millionen Follower bei Instagram auch dort das eigene Logo so, dass kein Schriftzug mehr zu lesen ist.

In einem Post wurden Fans mit den Worten "Wir heißen die Welt willkommen im wunderschönen (zensierten) Stadion" begrüßt. Gefeiert wurde die Aktion nicht nur von tausenden Fans, sondern auch von anderen Großkonzernen wie Walmart.

Instagram-Post von Levi's

Ein Klick für den Datenschutz

Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Instagram nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Instagram übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Instagram informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Datenschutzeinstellungen anpassen
sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026

ZDFsportstudio Update:Dein Newsletter zur Fußball-WM 2026

Alle Highlights der WM-Spiele aus der Nacht, Updates zum DFB-Team und die wichtigsten Nachrichten zur Fußball-WM 2026 – kompakt und aktuell. Jetzt abonnieren!
Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.
Wo die Teams bei der Fußball-WM spielen (Fokus Eröffnung und Finale)

ZDFheute Infografik

Ein Klick für den Datenschutz

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Datenschutzeinstellungen anpassen

Sport
:Schland in Sicht!

Vor der WM 2006 steht der deutsche Fußball am Abgrund. Jürgen Klinsmanns Revolution droht zu scheitern – bis sein junges Team das Land elektrisiert und das Sommermärchen beginnt.
Mission Sommermärchen
Quelle: dpa
Über die Fußball-WM berichtet das ZDF seit dem 01.06.2026 täglich in verschiedenen Sendungen.
Themen
SportFußball-WM

Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM 2026

sportstudio Fußball-Dokus

Gruppen-Vorschau zur Fußball-WM 2026

WM-Qualifikation und Testspiele

Mehr

Mehr zur WM

  1. sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026

    Zwölf Gruppen mit je vier Teams:Spielplan, Ergebnisse und Tabellen

  2. Fußbälle der Marke adidas liegen auf einem Fußballrasen am 10.10.2025.
    FAQ

    Turnier in USA, Kanada und Mexiko:Tickets, Zeiten, Spielorte: Alles Wichtige

    von Ralf Lorenzen
    mit Video2:13
  3. Das BC Place Stadium in Toronto.

    Von Atlanta bis Vancouver:Die Stadien

  4. sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026

    Newsletter abonnieren:ZDFsportstudio Update Fußball-WM 2026