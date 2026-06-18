"No Scotland, no party!":Schottische Fans begeistern in Boston

Schottlands Fußballer sind nach 28 Jahren wieder bei einer WM - und mit ihnen auch die Tartan Army. Die berühmten Fans begeistern Boston mit Kilts und Kulturgut.

Schottische Fans in Boston. Quelle: Heiko Oldörp

Kylian Mbappé ist in Boston, Ousmane Dembélé ebenso. Und natürlich auch Michael Olise. Frankreichs Fußball-Nationalmannschaft hat mitten in der Stadt ihr WM-Quartier.

Doch die L’Equipe Tricolore ist trotzdem nicht das große Thema dieser ersten WM-Tage in der Hauptstadt von Massachusetts. Frankreichs Superstars stehen im Schatten der schottischen Fans.

Als klarer Favorit ist Schottland in das WM-Gruppenduell mit Haiti gegangen. Doch der Inselstaat wehrte sich nach Kräften. 14.06.2026 | 5:36 min

Tartan Army sorgt in Boston für WM-Stimmung

Während Mbappé und Co. sich größtenteils in ihrem Luxushotel isolieren, ist die Tartan Army, wie Schottlands Fans genannt werden, allgegenwärtig. Die Anhänger trinken und trällern, sind laut aber lustig - und vor allem friedlich. Keine Aggression, keine Randale, keinerlei Beschwerden.

Stattdessen reichlich Kilts, Dudelsäcke und vor allem ein Song: "No Scotland, no party". Die schottische WM-Hymne ist in Boston längst ein Ohrwurm geworden.

Schottland-Fans legen Pubs in Boston lahm

"Sie haben die Freude und den Spaß in die Stadt zurückgebracht", sagt Noelle Somers. Ihr gehört ein Pub in einer bekannten Kneipengegend, direkt am Rathaus. Und in einigen dieser Wirtshäuser blieben zwischenzeitlich sogar die Zapfhähne trocken.

Wir dachten, wir wären vorbereitet. Aber auf das hier kann man sich nicht vorbereiten. „ Pub-Wirtin Noelle Somers

Viele Kneipen und Bars hatten zwar extra dreimal so viel Bier bestellt, wie zu den wichtigsten Feiertagen des Jahres. Trotzdem war es nicht genug.

Noelle Sommers gehört ein Pub in Boston. Quelle: Heiko Oldörp

Schottland erstmals seit 1998 wieder bei einer WM

Nach Angaben des Tourismus-Verbandes sind "bis zu 50.000 Schotten" in Boston und dem südlich gelegenen Bundesstaat Rhode Island. Schottland hatte in Boston sein erstes WM-Spiel mit 1:0 gegen Haiti gewonnen und steht am Freitag hier Marokko gegenüber. Für diese Partie werden Sonderflüge aus Glasgow und Edinburgh erwartet.

In Gruppe C trifft Haiti auf Schottland. Die Partie in voller Länge im Video. 14.06.2026 | 146:28 min

Schottland ist erstmals seit 1998 wieder bei einer WM. Dass sie 28 Jahre würden warten müssen, hätten viele der Fans nie geglaubt. Grant Andrews zum Beispiel. Er war 1998 als 15-Jähriger zusammen mit seinem Vater Kenny bei der WM in Frankreich. "Damals dachte ich, vier Jahre später bin ich bei der nächsten WM. Aber diese nächste WM kam nicht, bis jetzt", so der mittlerweile 43-Jährige. Sein Vater ist auch wieder dabei.

Schottland-Fans bringen Fußball-Stimmung ins Baseballstadion

Die Schotten sind die besten WM-Gäste, die sich Boston hätte wünschen können. Rund 6.000 von ihnen pilgerten in einem Fan-Marsch zum Heimspiel der Boston Red Sox aus der Major League Baseball gegen die Texas Rangers. Sie sangen fast durchgehend, sorgten so in Amerikas ältestem Ballpark für Fußball-Atmosphäre.

"Das war das lauteste Stadion, in dem ich je gespielt habe, unglaublich", meinte Gäste-Spieler Cody Freeman. Seit diesem Erlebnis, so der 25-Jährige, werde "No Scotland, no Party" im Bus und im Vereins-Flieger gespielt.

Schottische Fans sorgten in Boston teilweise für trockene Zapfhähne. Quelle: Heiko Oldörp

Tartan Army sammelt Geld für soziale Projekte in den USA

Doch die Tartan Army ist nicht nur laut und leidenschaftlich, sondern auch liebevoll. Seit Jahren sammelt sie bei Auswärtsfahrten Geld für gemeinnützige Zwecke. In Providence, der Hauptstadt von Rhode Island, wurden 30.000 Dollar gespendet - für ein Kinderkrankenhaus, einen Dudelsackverein und eine Initiative, die es benachteiligten Kindern ermöglicht, Fußball zu spielen.

Das Geld kam zusammen, weil die Fans 21 Schulbusse für die 30 Kilometer-Fahrt zum Stadion angemietet hatten. Preis pro Person: 40 Dollar und somit weitaus günstiger als die vom Verband für Bostons öffentlichen Personennahverkehr aufgerufenen 80 Dollar per Bahn oder 95 Dollar mit dem Bus.

Tartan Army spart Kosten und zieht weiter nach Miami

Auch die FIFA wurde ausgetrickst. Der Fußball-Weltverband hatte für Parkplätze am Stadion 600 Dollar pro Bus verlangt. Dank privater Kontakte konnten die Schotten ihre Gefährte bei einem lokalen Autovermieter abstellen - zum Freundschaftspreis.

Nach dem Spiel gegen Marokko wird die Tartan Army nach Miami weiterziehen. Dort spielt Schottland gegen Brasilien. Was in Boston von ihnen bleibt? Unvergessliche Tage voller Freude, Fröhlichkeit und einer nie da gewesenen Begeisterung für Fußballfans.

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