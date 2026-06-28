Kromp in WM-Experten-Runde: "Kimmich fehlt im Mittelfeld"

ZDF-Experten-Runde zur WM 2026:Kromp: "Kimmich fehlt im Mittelfeld"
von Jannik Schneider
Weiter Rechtsverteidiger oder Mittelfeld? Vor dem K.o.-Spiel der DFB-Elf gegen Paraguay diskutieren die WM-Experten des ZDF über eine Versetzung Joshua Kimmichs.
Der Zeitpunkt so kurz vor dem ersten K.o.-Spiel sei sehr ungünstig, sagt Friederike "Fritzy" Kromp im ZDF-Studio in Berlin: "Dennoch muss man diese Frage wieder stellen." Zum einen gehe es darum, wie stark Joshua Kimmich auf der Sechser-Position performe - wie man das kenne von Bayern München aus der Saison. "Dann ist das ganz große weitere Thema, wie wir gerade in der Nationalmannschaft auf der Sechs performen. Da fehlt er schon."
Philipp Lahm hatte in seiner "Kicker"-Kolumne Aleksander Pavlovic kritisiert. "Er hat in diesem Turnier noch nicht wirklich überzeugt, ich erkenne unglaublich viele leichte Ballverluste. Er ist nicht optimal positioniert auf dem Feld. Ich sehe deshalb Joshua Kimmich im Mittelfeld."
Er habe etwa zehn Jahre auf hohem Niveau gespielt, in der Nationalelf wie beim FC Bayern. An seine Seite passe Felix Nmecha besser.
Kramer: "Mir reicht sein Einfluss nicht"
Christoph Kramer zeigt Verständnis für diese Denkweise. "Mir reicht sein Einfluss auf unser Spiel nicht aus." Im Zentrum habe Kimmich deutlich mehr Ballkontakte. "Er kann den Rhythmus bestimmen, was er wirklich herausragend kann."
Sport:Kapitän Kimmich
Für Kramer sei aber nicht die Position generell das Problem. "Ich finde nicht schlecht, wenn wir mit ihm rechts spielen, aber das tun wir ja nicht. Wir spielen im Aufbau mit einer Dreierkette - und das sind eher einfachere Aufgaben, die auch ein Spieler erledigen kann, der nicht so einen Einfluss auf unser Spiel haben sollte wie er."
Kramer: Restverteidigung nicht Kimmichs Stärke
Kramer will einen "Kimmich mit vielen Ballkontakten" sehen. "Ich glaube, ich habe von ihm in drei Spielen zwei Chipbälle hinter die Kette und keine einzige Flanke beobachtet. Er ist viel in der Restverteidigung. Dort hat er nicht seine Stärken. Ihm geht der Einfluss auf unser Spiel verloren, den er haben könnte, weil er eben nicht rechts spielt, sondern in dieser Dreierkette."
Die tatsächlichen Statistiken der FIFA bestätigen Kramers Eindruck nicht. Demnach hat Kimmich in drei Spielen elf Flanken geschlagen. 36 Prozent dieser Hereingaben fanden den Mitspieler.
Zudem liegt Kimmich mit einer generellen Passquote von 91 Prozent auf Rang 21 im Turnier. Dabei gilt aber zu beachten, dass Kimmich viele Ballkontakte im Aufbau der Dreierkette erhält.
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