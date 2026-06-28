England gewinnt WM-Gruppe L - Kroatien nach Ghana-Sieg Zweiter

England gewinnt die WM-Gruppe L:Kroatien schlägt Ghana und wird Zweiter
Kroatien steht bei der WM 2026 nach dem Sieg über Ghana in der K.-o.-Runde. Im Parallelspiel der Gruppe L findet England zurück in die Spur und holt sich gegen Panama Platz 1.
Kroatien folgt Ghana in die K.o.-Phase der Fußball-WM. Die Auswahl von Trainer Zlatko Dalic hat sich mit dem 2:1 (1:0) gegen den viermaligen Afrikameister als Gruppenzweiter qualifiziert. Kroatien droht nun ein Duell mit Portugal.
Den Gruppensieg sicherte sich England mit einem 2:0 (0:0) gegen Panama. Im Sechzehntelfinale wartet auf England am Mittwoch eine drittplatzierte Mannschaft aus einer anderen Gruppe.
Kroatien macht zu wenig aus starker erster Halbzeit
Kroatien war klar besser in der ersten Halbzeit. Ein Distanzschuss von Nikola Vlasic (17.) streifte zunächst nur den linken Außenpfosten - und auch die akribischen Flanken von Luka Modric brachten zunächst nicht den gewünschten Ertrag.
Schließlich fasste sich Petar Sucic aus 25 Metern ein Herz und traf zum 1:0 (31.). Ghana hatte in der ersten Halbzeit lediglich eine Torchance.
Mit der Führung im Rücken zog sich Kroatien nach der Pause zurück. Ghana dominierte nun, agierte im letzten Drittel aber oft zu unpräzise. Antoine Semenyo ließ mehrere aussichtsreiche Chancen liegen.
Nach Derrick Luckassens Ausgleichstreffer wurde es nur kurz noch einmal spannend, ehe Vlasic nach Vorlage von Modric das 2:1 für Kroatien erzielte (83.).
England macht's am Ende klar
England knüpfte im Spiel gegen Panama nahtlos an die ernüchternde Nullnummer gegen Ghana an. Keine Power, keine Ideen und nahezu keine Torgefahr brachten die Engländer in der ersten Halbzeit aufs Feld.
Nachdem Harry Kane in der 57. Minute erstmals gefährlich im gegnerischen Strafraum aufgetaucht war, steigerte sich England. Es brauchte jedoch eine Ecke, um in Führung zu gehen. Jude Bellingham schob den Ball über die Linie (62.).
Kane legte mit einem perfekten Kopfball nach (67.) und zog mit seinem elften WM-Treffer an Gary Lineker vorbei.
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