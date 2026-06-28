Deniz Undav ist der bislang beste Offensivspieler der Fußball-WM - zumindest, wenn es nach Daten der FIFA geht. In der Vorrunde überzeugte auch Florian Wirtz durch Kreativität.

Deniz Undav war einer der Lichtblicke beim DFB-Team in der WM-Vorrunde. 26.06.2026 | 14:08 min

Lionel Messi schießt für Argentinien alles kurz und klein, Kylian Mbappé und Ousmane Dembélé verzaubern ganz Frankreich - und dennoch ist ein deutscher Super-Joker für die FIFA der bisher beste Angreifer der Fußball-WM in Nordamerika. Deniz Undav liegt im "Power Ranking" des Weltverbandes nach dem Vorrunden-Abschluss mit 8,37 von zehn möglichen Punkten auf dem ersten Rang.

Im neuen FIFA-Platzierungssystem, das auf Datenbasis objektiv die Leistungen bewerten soll, wird allen Feldspielern in den Kategorien Offensive, Kreativität und Defensive jeweils einen Wert zwischen 0 und 10 zugeordnet. Spieler wie Messi (8,33 Punkte) und Mbappé (8,12 Punkte) landeten im Vergleich aller Offensivspieler in der Vorrunde hinter Undav.

DFB-Stürmer vor dem Auftakt : Undav: "Tore machen ist mein Job" Deniz Undav strahlt vor dem WM-Auftakt der deutschen Elf gegen Curaçao viel Selbstvertrauen aus. Ob als Joker oder in der Startelf - an seiner Torgefährlichkeit zweifelt er nicht. mit Video 26:40

Bei der Kreativität liegt der französische Bayern-Star Michael Olise (8,02 Punkte) vorn, in der Defensive Kanadas Derek Cornelius (7,3 Punkte). Der Algorithmus wurde unter der Leitung des langjährigen Arsenal-Teammanagers Arsène Wenger entwickelt.

Florian Wirtz unter den Top 10 der kreativsten Spieler

Den laut FIFA zweitbesten Angriffswert eines deutschen Spielers hat Felix Nmecha (5,84 Punkte, Gesamtplatz 60), der beste Verteidiger ist bislang Nico Schlotterbeck (6,56 Punkte, Gesamtplatz 43). Florian Wirtz schafft es immerhin in Sachen Kreativität unter die Topspieler: Mit einem "Power Ranking"-Wert von 7,1 liegt er auf Gesamtposition neun.

Undav (VfB Stuttgart) hat in der Gruppenphase drei Tore erzielt und zwei weitere vorbereitet, gegen die Elfenbeinküste (2:1) war er der Matchwinner. Er benötigte pro Tor 30 Minuten Einsatzzeit, minimal weniger als Messi (33).

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Quelle: sid, ZDF