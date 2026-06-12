Fußball-WM: "Tore machen" ist Undavs Job

Deniz Undav strahlt vor dem WM-Auftakt der deutschen Elf gegen Curacao viel Selbstvertrauen aus. Ob als Joker oder in der Startelf - an seiner Torgefährlichkeit zweifelt er nicht.

Deniz Undav zeigte sich zuletzt in guter Form - wird dennoch Kai Havertz den Platz im deutschen Angriffszentrum bekommen? Zwei Tage vorm ersten WM-Spiel - die Pressekonferenz live im Stream. 12.06.2026 | 26:40 min

Die "unteren Arschbacken" sind bei Deniz Undav rechtzeitig vor dem WM-Start der deutschen Fußball-Nationalmannschaft wieder schmerzfrei. "Zwei, drei Tage, danach war alles wieder okay", vermeldete der Torjäger des VfB Stuttgart, der seiner WM-Premiere entgegenfiebert, in Winston-Salem. Undav hatte sich beim 4:0 im Test gegen Finnland eine Blessur zugezogen.

"Jeder ist glücklich, dass es endlich anfängt", sagte der 29-Jährige im DFB-Quartier mit Blick auf das erste Gruppenspiel am Sonntag in Houston gegen Curaçao.

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Startelf oder Joker - für Undav egal

Der mit 19 Treffern zweitbeste Schütze der abgelaufenen Bundesligasaison hinter Bayern-Torjäger Harry Kane (36 Treffer) dürfte als Joker in das Turnier starten. Stürmer Nummer eins im DFB-Kader ist Kai Havertz.

Gefühlt bin ich Torjäger geworden, denn Harry zählt nicht. Das ist unfair. „ Deniz Undav

Seine Rolle im Team beschreibt Undav so: "Wenn wir Tore brauchen, muss ich Tore machen. Tore machen ist mein Job." Ob in der Startelf oder als Einwechselspieler. Und egal, ob vorn drin oder als hängende Spitze. "Ich kann auf beiden Positionen spielen. Und die Saison hat gezeigt, dass ich meine Tore schießen kann", sagte Undav.

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Exzellente Quote im DFB-Dress

Mit sechs Treffern in neun Länderspielen kann der Spaßvogel eine exzellente Quote vorweisen. Zumal er das halbe Dutzend Tore in nur 372 Minuten Spielzeit erzielte. Undav trifft demnach alle 72 Minuten.

Sein WM-Ziel mit der Mannschaft ist maximal, er will als Titelgewinner zurück nach Deutschland fliegen: "Wenn ich sagen würde, ich will nur ins Achtelfinale, dann wäre ich falsch hier."

Froh ist der Angreifer, dass er seine Zukunft in Stuttgart mit der vorzeitigen Vertragsverlängerung bis Mitte 2029 noch vor der WM regeln konnte. "Das war für mich wichtig, auch für den Kopf. Es ging schnell - bamm, bamm, bamm."

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Quelle: dpa, SID