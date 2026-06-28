Weltcup-Rennen in Luzern: Zeidler rudert auf dem Rotsee zum Sieg

Ruder-Olympiasieger Oliver Zeidler hat in Luzern seinen vierten Sieg bei der traditionsreichen Rotsee-Regatta gefeiert. Der 29-Jährige gewann am Sonntag im Einer überlegen vor dem Belarussen Jauhen Salaty, der als neutraler Athlet gestartet war, und Samuel Melvin aus den USA. Zeidlers niederländischer Dauerrivale Simon van Dorp kam nur auf Platz vier.

"Ich war ein wenig nervös, weil mein letzter Sieg hier schon lange zurücklag", sagte Zeidler nach dem Hitzerennen zufrieden: "Ich freue mich, dass ich nun ein weiteres gutes Ergebnis in dieser Saison erzielt habe und bin gespannt, was die Europa- und Weltmeisterschaften bringen werden."

Für Zeidler war es der zweite Saisonsieg nach dem Weltcup-Erfolg in Sevilla Ende Mai. Saisonhöhepunkt ist die Weltmeisterschaft in Amsterdam (24. bis 30. August), Zeidlers Fernziel sind die Sommerspiele 2028 in Los Angeles, bei denen er sein zweites Olympiagold nach Paris 2024 gewinnen will.

Deutschland-Achter verpasst Podium

Einen Platz auf dem Podium verpasste der Deutschland-Achter. Im Finale kam die Crew um Steuermann Jonas Wiesen auf Platz vier. Den Sieg sicherten sich die Niederlande vor Großbritannien und Australien. Für den Doppelvierer der Männer reichte es zu Platz drei, die Frauen kamen auf Rang zwei. Zehn deutsche Boote hatten es in die A-Finals geschafft, einen Sieg sicherte sich der Para-Doppelzweier mit Valentin Luz und Kathrin Marchand.