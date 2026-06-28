Drama in Kansas City, Rekorde zweier Topspieler: Die letzten Partien der Gruppenphase sind gespielt, die Teilnehmer der K.o.-Runde stehen fest. Um 21 Uhr geht's los.

Das ist in der Nacht passiert und das steht heute an

Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM immer nach Abpfiff im ZDF streamen. Quelle: ZDF/motor

Guten Morgen liebe Fußball-Fans,

Österreich kann Drama! Das Team von Trainer Ralf Rangnick rettet sich in letzter Sekunde vor dem WM-Aus. Nach der Ekstase über die Last-Second-Rettung herrscht allgemeine Sprachlosigkeit - und pure Erleichterung.

Und wieder gibt es Rekorde zu verzeichnen. Dafür verantwortlich sind einmal mehr zwei Topspieler: Lionel Messi und Harry Kane. Der eine trifft in sieben aufeinanderfolgenden WM-Spielen und der andere ist nun Englands WM-Rekordtorschütze.

Derweil hat ein weiterer krasser Außenseiter den Sprung ins Sechzehntelfinale geschafft. DR Kongo dreht die Partie gegen Usbekistan und steht als achtes afrikanisches Land in der K.o.-Phase.

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Das ist in der Nacht passiert

England hat sich den Gruppensieg gesichert. Das Team von Thomas Tuchel gewann zum Abschluss in Gruppe L gegen das bereits ausgeschiedene Panama, das sich ohne Punkt und Tor von der Endrunde verabschiedet.

In New York New Jersey ging es für England gegen Panama darum, den Gruppensieg zu sichern. Bei der Partie erreichte Bayern-Stürmer Harry Kane eine persönliche Bestmarke. 28.06.2026 | 9:57 min

Kroatien folgt Ghana in die K.o.-Phase und verlängert die Nationalmannschaftskarriere von Luka Modrić um mindestens ein weiteres Spiel. Der viermalige Afrikameister hatte schon vor dem Anpfiff sein Ticket für die Alles-oder-Nichts-Spiele sicher.

Ein Unentschieden zwischen Kroatien und Ghana hätte beiden Teams gereicht, um in die K.o.-Runde einzuziehen. Trotzdem spielten im direkten Duell beide auf Sieg. 28.06.2026 | 6:59 min

Kolumbien und Portugal trennen sich in einer zwar torlosen, aber ansehnlichen Partie mit 0:0. Damit sicherten sich "Los Cafeteros" den Gruppensieg.

In Gruppe K kämpfen Kolumbien und Portugal um Platz eins. Die Zuschauer bekommen auf beiden Seiten zahlreiche Abschlüsse geboten. 28.06.2026 | 9:47 min

Das Traumtor von Usbekistan zur Führung hat die DR Kongo nicht beeindruckt. "Les Léopards" haben das Spiel gedreht, sich den Einzug in das Sechzehntelfinale und damit die erstmalige Qualifikation für die K.o.-Phase bei einer WM gesichert.

Mit einem Traumtor von Eldor Schomurodow beginnt die Partie DR Kongo - Usbekistan. Beide Mannschaften wollen es danach wissen - und am Ende klingelt es noch dreimal. 28.06.2026 | 7:28 min

Mit Lionel Messi als treffsicherer Edeljoker hat Argentinien einen Jubiläumssieg gefeiert. Der Titelverteidiger holte seinen 50. Sieg bei Weltmeisterschaften. Messi kam erstmals seit 20 Jahren bei einem WM-Spiel von der Bank. Der 39-Jährige ist der erste Spieler der Geschichte, der in sieben aufeinanderfolgenden WM-Spielen mindestens ein Tor erzielt hat.

Österreich hat sich durch ein dramatisches Remis mit einer irren Nachspielzeit gegen Algerien als Zweiter der Gruppe J den Einzug in die K.o.-Phase gesichert. Auch Algerien zog durch das Unentschieden ins Sechzehntelfinale ein.

Traumtore aus der Distanz, sehenswerte Spielzüge und akrobatische Abschlüsse. Ein Blick auf die schönsten Tore des WM-Turniers. 28.06.2026 | 6:19 min

Schlagzeilen des Tages

Das erste Sechzehntelfinale

Für beide Teams ist es das erste K.o.-Spiel bei einer WM, der Gewinner trifft im Achtelfinale entweder auf die Niederlande oder Marokko. Co-Gastgeber Kanada muss seine in der Gruppenphase gezeigte Stärke erstmals auf US-Boden beweisen. Erst einmal trafen beide Länder aufeinander, 2007 gewann Kanada ein Testspiel 2:0.

Hintergründe

Hingucker der Nacht

Usbekistan ist bei der WM zwar ausgeschieden, das Team verabschiedete sich aber mit einem wahren Traumtor im letzten Gruppenspiel gegen DR Kongo. 28.06.2026 | 0:43 min

Zum Abschluss der Vorrunde hat Usbekistan einen wunderschönen Treffer erzielt.

Sportliche Grüße von der

ZDFsportstudio-Redaktion

Quelle: dpa, SID, ZDF