Österreich holt sich in der WM-Gruppe J mit einem dramatischen Remis gegen Algerien Platz 2 und nimmt seinen Gegner mit in die K.o.-Runde. Der Gruppensieg geht an Argentinien.

In Gruppe J streiten sich Algerien und Österreich um Platz zwei. Eine der Eckfahnen übernimmt eine Hauptrolle, in der Nachspielzeit wird es verrückt. 28.06.2026 | 9:26 min

Ein Unentschieden, das beiden reicht, aber keineswegs den Verdacht auf Absprache erweckt: Beim 3:3 haben sich Österreich und Algerien einen dramatischen Schlagabtausch geliefert, in dem die Österreicher mit einem Last-Minute-Tor dem sicheren WM-Aus entgingen. Nächster Gegner ist Spanien. Die Nordafrikaner stehen als einer der besten acht Gruppendritten im Sechzehntelfinale.

Klarer war die Sache für Argentinien, die mit dem 3:1 gegen Jordanien den dritten Sieg im dritten Spiel einfuhren. Lionel Messi durfte diesmal als Joker ran und stellte auch so einen neuen Rekord auf. Argentiniens Gegner sind die Kapverdischen Inseln.

Wilde Schlussphase bei Algerien - Österreich

Spektakel statt Langweiler: Österreich und Algerien spielten von Beginn an mit Vollgas. Marko Arnautovic (28.) brachte Österreich 1:0 in Führung, Rafik Belghali (45.) glich aus. Marcel Sabitzer stellte den alten Abstand wieder her (55.), ehe Riyad Mahrez wieder konterte (60.).

Dieser schien mit seinem Tor in der dritten Minute der Nachspielzeit Österreich aus dem Turnier geschossen zu haben, doch drei Minuten später versetzte Sasa Kalajdzic die Österreicher mit dem 3:3 in Ekstase.

Algerien trifft am letzten Spieltag der Gruppe J auf Österreich. Die Partie in Kansas City relive. 28.06.2026 | 174:00 min

Lionel Messi mit Torrekord

Lionel Messi hat seine Torejagd auch in Teilzeit fortgesetzt und Argentinien den nächsten Sieg beschert. Die B-Elf des Weltmeisters, bei dem Messi nur zu einem rund 30-minütigen Kurzeinsatz kam und per Freistoß traf, gewann ihr Gruppenspiel gegen Außenseiter Jordanien mit 3:1 (2:0).

Jordanien hält gegen Argentinien gut mit. Beim Titelverteidiger aus Südamerika kommt Lionel Messi in der 60. Minute und stellt den nächsten Rekord auf. 28.06.2026 | 8:01 min

In Dallas trafen Giovani Lo Celso (19.) per Freistoß, Lautaro Martínez (31., Foulelfmeter) und der eingewechselte Messi (80.) für die Albiceleste, die schon vor Anpfiff als Gewinner der Gruppe J festgestanden hatte. Messi hat damit in sieben aufeinanderfolgenden WM-Spielen mindestens einmal getroffen - was vor ihm noch keiner geschafft hat.

Musa Al-Taamari (55.) ließ Jordanien jubeln, für das die erste WM dennoch endete.

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Quelle: dpa, SID