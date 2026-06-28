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Fußball-WM

WM 2026 im Liveticker: Algerien gegen Österreich

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Algerien gegen Österreich

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Spannung bei der WM 2026: Algerien spielt gegen Österreich in Kansas City (Kansas-City-Stadion). Anpfiff ist am 28.06.2026 um 4 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

Vorrunde: Gruppe J Algerien - Österreich

Algerien trifft am letzten Spieltag der Gruppe J in der Vorrunde der Fußball-WM 2026 auf Österreich. Die Partie jetzt live im Stream. Spielbeginn: 04:00 Uhr.

28.06.2026
So, 28.06., 04:00 Uhr
Kansas City
ZDF
Algerien
ALG
Algerien
-:-
Österreich
Österreich
AUT

Tabelle

Livetabelle

PlzSp.S.U.N.ToreDiff.Pkt.
1ArgentinienArgentinienArgentinienARG22005:056
2ÖsterreichÖsterreichÖsterreichAUT21013:303
3AlgerienAlgerienAlgerienALG21012:4-23
4JordanienJordanienJordanienJOR20022:5-30
  • Nächste Runde
  • Qualifikation möglich

Liveticker

Hallo und herzlich willkommen zur Partie der Gruppe J zwischen Algerien und Österreich! Ab 04:00 Uhr MEZ entscheidet sich, wer neben den als Gruppensieger feststehenden Argentiniern noch in die K.o.-Phase einzieht.

Aufstellung

Aufstellung

Noch keine Daten vorhanden.

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    1
    Siege Algerien
    0
    Siege Österreich
    1
    Torverhältnis
    0 : 2
    Quelle: ZDF
    ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
    Themen
    Fußball-WMSport

    Fußball-WM: Spiele im Liveticker

    Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM 2026

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