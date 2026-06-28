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Fußball-WM

WM 2026 im Liveticker: Jordanien gegen Argentinien

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Jordanien gegen Argentinien

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Spannung bei der WM 2026: Jordanien spielt gegen Argentinien in Dallas (Dallas-Stadion). Anpfiff ist am 28.06.2026 um 4 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

So, 28.06., 04:00 Uhr
Dallas
Jordanien
JOR
Jordanien
-:-
Argentinien
Argentinien
ARG

Tabelle

Livetabelle

PlzSp.S.U.N.ToreDiff.Pkt.
1ArgentinienArgentinienArgentinienARG22005:056
2ÖsterreichÖsterreichÖsterreichAUT21013:303
3AlgerienAlgerienAlgerienALG21012:4-23
4JordanienJordanienJordanienJOR20022:5-30
  • Nächste Runde
  • Qualifikation möglich

Liveticker

Hallo und herzlich willkommen zum Gruppenfinale in der Gruppe J - Tabellenführer Argentinien trifft auf das punktlose Schlusslicht aus Jordanien.

Aufstellung

Aufstellung

Noch keine Daten vorhanden.

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    0
    Siege Jordanien
    0
    Siege Argentinien
    0
    Torverhältnis
    0 : 0
    Quelle: ZDF
    ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
    Themen
    Fußball-WMSport

    Fußball-WM: Spiele im Liveticker

    Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM 2026

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