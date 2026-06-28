Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Jordanien gegen Argentinien
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Spannung bei der WM 2026: Jordanien spielt gegen Argentinien in Dallas (Dallas-Stadion). Anpfiff ist am 28.06.2026 um 4 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
So, 28.06., 04:00 Uhr
Dallas
Jordanien
JOR
-:-
Argentinien
ARG
Tabelle
Livetabelle
|Plz
|Sp.
|S.
|U.
|N.
|Tore
|Diff.
|Pkt.
|1
|Argentinien
|Argentinien
|ARG
|2
|2
|0
|0
|5:0
|5
|6
|2
|Österreich
|Österreich
|AUT
|2
|1
|0
|1
|3:3
|0
|3
|3
|Algerien
|Algerien
|ALG
|2
|1
|0
|1
|2:4
|-2
|3
|4
|Jordanien
|Jordanien
|JOR
|2
|0
|0
|2
|2:5
|-3
|0
- Nächste Runde
- Qualifikation möglich
Liveticker
Hallo und herzlich willkommen zum Gruppenfinale in der Gruppe J - Tabellenführer Argentinien trifft auf das punktlose Schlusslicht aus Jordanien.
Aufstellung
Aufstellung
Noch keine Daten vorhanden.
Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 0
- Siege Jordanien
- 0
- Siege Argentinien
- 0
- Torverhältnis
- 0 : 0
Quelle: ZDF
ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
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