Fußball-WM 2026 : Im Liveticker: Jordanien gegen Argentinien

28.06.2026 | 01:00 |

Spannung bei der WM 2026: Jordanien spielt gegen Argentinien in Dallas (Dallas-Stadion). Anpfiff ist am 28.06.2026 um 4 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.