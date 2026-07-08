Radsport : Tour-Debütant Kanter glänzt auf 5. Etappe als Zweiter

von Christoph Schneider 08.07.2026 | 19:16 |

Max Kanter war bei seinem ersten Sprint um einen Etappensieg bei der Tour de France ganz nah dran an einem Coup. Nur einer war schneller als der deutsche Tour-Debütant.