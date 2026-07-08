  3. Merkliste
  4. Suche
Sport
Videos

Radsport: Tour-Debütant Kanter glänzt auf 5. Etappe als Zweiter

Radsport:Tour-Debütant Kanter glänzt auf 5. Etappe als Zweiter

von Christoph Schneider

|
Max Kanter (r.) musste sich auf der fünften Etappe nur Olav Kooij (l.) geschlagen geben

Max Kanter war bei seinem ersten Sprint um einen Etappensieg bei der Tour de France ganz nah dran an einem Coup. Nur einer war schneller als der deutsche Tour-Debütant.

Mehr News aus dem Sport