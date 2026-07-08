Deutsche Volleyballerinnen wahren Chance auf K.o.-Runde

Die deutschen Volleyballerinnen feiern zum Auftakt der dritten Vorrundenphase in der Nations League einen Sieg gegen Tschechien. Das DVV-Team wahrt die Chance auf die K.o-Runde.

Die DVV-Frauen bejubeln ihren wichtigen Sieg gegen Tschechien. Quelle: Imago

Die deutschen Volleyballerinnen haben in der Nations League die Chancen auf die K.o.Runde gewahrt. In Belgrad gewann das Team von Trainer Giulio Bregoli mit 3:1 (22:25, 25:15, 25:22, 25:17) gegen Tschechien. Damit besiegte Deutschland einen direkten Konkurrenten im Kampf um die Qualifikation für die K.o.-Runde.

Damit steht die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) nun bei vier Siegen aus neun Spielen. "Wir mussten geduldig bleiben. Und das war am Ende der Schlüssel zum Erfolg", sagte Leana Grozer. Die 19 Jahre alte Außengreiferin war die punktbeste Spielerin Deutschlands gegen Tschechien.

27.05.2026 | 0:25 min

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Der aktuelle Tabellenplatz zehn würde jedoch knapp nicht für die Qualifikation für das anschließende Final Eight reichen. Am Freitag treffen die Deutschen in der serbischen Hauptstadt auf die Niederlande mit dem Schweriner Trainer Felix Koslowski (20.00 Uhr/ZDF-Livestream). Die weiteren Vorrundengegner sind Serbien (11.07./ZDF Livestream) und Bulgarien (12.07./ ZDF-Livestream)

In der Volleyball Nations League treten die 18 besten Teams bei Männern und Frauen an. Nach zwölf Spielen in der Gruppenphase kommen die sieben Besten und der Gastgeber der Endrunde in die K.-o.-Phase, die in diesem Jahr in China stattfindet. Im Vorjahr erreichten die DVV-Frauen das Viertelfinale.

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Quelle: dpak, SID