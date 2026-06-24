Fußball-WM: Das ist in der Nacht passiert und das steht heute an

Ronaldo macht dort weiter, wo Messi aufhörte: beim Rekordesammeln. Zwei Treffer gegen Usbekistan sichern dem 41-Jährigen gleich zwei Einträge in die WM-Geschichtsbücher.

Das ist in der Nacht passiert und das steht heute an

Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM immer nach Abpfiff im ZDF streamen. Quelle: ZDF/motor

Guten Morgen liebe Fußball-Fans,

eine harte, eine gar dunkle Woche habe er gehabt, sagte Cristiano Ronaldo, als er nach dem 5:0 (3:0)-Sieg Portugals gegen Usbekistan Interviews gab. Aber er habe durchgehalten, "wie immer, weil ich an harte Arbeit glaube", so der 41-Jährige weiter.

Dramatischer hätte Portugals Superstar wohl nicht formulieren können, dass er mal wieder das Tor getroffen hat. Aber: Wer trifft hat Recht - und in Ronaldos Fall mit einem Doppelpack drei Rekorde eingesackt.

Der älteste Doppelpacker der WM-Geschichte ist er nun. Und obendrauf überholte er noch Eusebio und ist nun Portugals WM-Rekordtorschütze. Er hat es wieder einmal geschafft: Kaum wird er angezählt, trifft er.

Tore hätten derweil auch England und Ghana gut getan, die sich torlos trennten - und Panama, das gegen Kroatien mit 0:1 (0:0) verlor und allmählich die Koffer packen muss. Die WM-Nacht im Überblick.

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Das ist in der Nacht passiert

Gruppe K: Kolumbien - DR Kongo 1:0 (0:0)

Daniel Muñoz hat Kolumbien den vorzeitigen Einzug in die K.-o.-Runde der Fußball-WM beschert. Der Rechtsverteidiger erzielte beim 1:0 (0:0) gegen die Demokratische Republik Kongo den entscheidenden Treffer (76. Minute) zum zweiten Sieg im zweiten Gruppenspiel. Zuvor waren Bayern-Profi Luis Díaz und seine Teamkollegen im mexikanischen Zapopan an Kongos überragendem Torwart Lionel Mpasi fast verzweifelt.

Mit sechs Punkten auf dem Konto steht Kolumbiens Teilnahme am Sechzehntelfinale bereits fest. Die "Cafeteros" können im Topspiel am kommenden Sonntag (1:30 Uhr) in Miami gegen Portugal schon mit einem Remis den Gruppensieg sichern.

Trotz einiger Anlaufschwierigkeiten hat Kroatien im 200. Länderspiel von Superstar Luka Modric den erhofften Pflichtsieg gefeiert und Kurs auf die K.o.-Runde der Fußball-WM genommen. Der lange schwache Vize-Weltmeister von 2018 bezwang am Dienstag in Toronto den leidenschaftlich kämpfenden Außenseiter Panama dank Joker Ante Budimir mit 1:0 (0:0).

Der Einzug ins Sechzehntelfinale ist ganz nah. Panama muss hingegen nach dem nächsten Spiel die Heimreise antreten.

Überraschung in der Gruppe L: England kommt nach der starken Vorstellung im Auftaktspiel inklusive 4:2-Erfolg nicht über ein Unentschieden gegen Ghana hinaus.

Die "Black Stars" zeigen eine starke Abwehrleistung und gewinnen verdient einen Punkt gegen die "Three Lions". Die Mannschaft von Thomas Tuchel hat zwar einige Torchancen, ist aber über 90 Minuten nicht zwingend genug.

Cristiano Ronaldo trifft doppelt, lässt seine Kritiker verstummen und stellt mehrere WM-Rekorde auf. Portugal ist mit dem 5:0-Sieg gegen Usbekistan nach dem enttäuschenden Remis zum Auftakt im Turnier angekommen. Rekordjäger-Ronaldo ist nun der älteste WM-Doppelpacker und WM-Rekordtorschütze Portugals.

Schlagzeilen des Tages

Diese Spiele stehen an

In der Gruppe B kommt es zum direkten Duell um den Gruppensieg zwischen der Schweiz und Kanada. Beide Mannschaften starteten mit einem Unentschieden in die WM, um dann in der zweiten Partie einen überzeugenden Sieg zu holen.

6:0 schlugen die Kanadier Katar, einziger Wermutstropfen war die schwere Verletzung von Ismael Kone, der sich einen Unterschenkelbruch zuzog. Das Team wird auch für ihn spielen. Bei der "Nati" war der Freiburger Johan Manzambi als Joker beim 4:1-Erfolg der Mann der Partie. Ob er gegen Kanada in die Startelf rückt, wird sich zeigen.

Für Bosnien-Herzegowina muss gegen Katar ein Sieg her, um den Sprung in das Sechzehntelfinale noch schaffen zu können. Alles andere als ein Sieg wäre eine Enttäuschung und würde zusätzlich das vorzeitige Aus bedeuten.

Ob der Schalker Edin Dzeko, der Stuttgarter Ermedin Demirovic oder der in der letzten Saison von Hoffenheim an Gladbach ausgeliehene Haris Tabakovic: Tore von den Stürmern sollen die Bosnier zum Sieg gegen Katar führen.

Die Fans der "Tartan Army" begeistern nahezu jeden Tag mit fröhlichen Bildern aus den USA. Nun liegt es an der schottischen Mannschaft, den Aufenthalt ihrer Anhänger zu verlängern. Mit Brasilien wartet allerdings ein sehr schwieriger Gegner. Bei einer Niederlage bleibt nur die Hoffnung, es als einer der acht besten Gruppendritten in die nächste Runde zu schaffen.

Für die "Selecao" geht es im Fernduell mit Marokko um den Gruppensieg, außerdem wird Neymar erstmals bei dieser WM im Kader stehen. Bei einer Niederlage gegen die Schotten könnte die Mannschaft von Carlo Ancelotti jedoch auch noch auf Platz drei zurückfallen, wenn Marokko gegen Haiti mindestens einen Punkt holt.

Ein Sieg gegen Haiti sollte für Marokko formsache sein. Wird diese Mission erfüllt, hängt es vom Ergebnis im Parallelspiel ab, auf welchem Tabellenplatz die Marokkaner die Gruppenphase abschließen werden.

Allerdings kann auch das Torverhältnis entscheiden, wenn Brasilien und Marokko gewinnen. Grund dafür ist das Unentschieden im direkten Duell. Die Offensive um Brahim Diaz von Real Madrid und Ismael Saibari, der voraussichtlich zum FC Bayern wechseln wird, ist also gefordert.

Mexiko steht bereits als Gruppensieger fest. Für die bislang enttäuschenden Tschechen ist es ein Alles-oder-Nichts-Spiel. Nur mit einem Sieg haben sie eine realistische Chance aufs Weiterkommen.

Entweder als Gruppenzweiter, falls Südkorea überraschend gegen Südafrika patzen sollte, oder als einer der acht besten Gruppendritten. Dafür wird es gegen die starken Mexikaner mehr als gefährliche Einwürfe von Hoffenheims Vladimir Coufal brauchen.

Für Südafrika ist die Ausgangslage vor dem letzten Gruppenspiel nahezu identisch mit der von Tschechien. "Bafana Bafana" braucht einen Sieg, um noch auf Platz zwei oder drei zu springen.

Angesichts der bisherigen Darbietungen der Mannschaft von Hugo Broos ist es jedoch realistischer, dass Südafrika nach der Partie die Koffer packen muss. Die Südkoreaner um den Mainzer Jae-Sung Lee und den Ex-Leverkusener und Hamburger Heung-Min Son haben alle Trümpfe in der Hand.

Hintergründe

Acht Spiele, darunter das Finale, finden im Stadion in New Jersey statt. Für die Fans gibt es allerdings ein Problem: Das Stadion ist schwierig zu erreichen. Im US-Sport wird dieses Stadion sogar oft verspottet: als abgelegene Insel in einem Meer aus Asphalt, als unzugänglicher Koloss, umgeben von Sumpfland und einem Gewirr aus Autobahnen. Unser Kollege Frank Hellmann berichtet von vor Ort:

Hingucker der Nacht

ZDF-Reporterin Franzi Müllers stellt die Wette - und Jamie Leweling schlägt ein. Um was es geht:

Jamie Leweling ist eine Frisur-Wette eingegangen. Wenn Deutschland Weltmeister werden sollte, wird er die ikonische Frisur von Ronaldo Nazario tragen. 23.06.2026 | 0:25 min

Zitat des Tages

Wenn wir das Finale gewinnen, mache ich mir die Frisur, auf jeden Fall. Das ist ein Versprechen an Deutschland! „ Nationalspieler Jamie Leweling über die legendäre Frisur von Ronaldo Nazario

Wir hätten nichts dagegen, wenn Leweling diese Wette einlösen müsste.

Sportliche Grüße von der

ZDFsportstudio-Redaktion