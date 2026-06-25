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Fußball-WM

WM 2026 im Liveticker: Tschechien gegen Mexiko

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Tschechien gegen Mexiko

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Spannung bei der WM 2026: Tschechien spielt gegen Mexiko in Mexiko-Stadt (Mexiko-Stadt-Stadion). Anpfiff ist am 25.06.2026 um 3 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

Do, 25.06., 03:00 Uhr
Mexiko-Stadt
Tschechien
CZE
Tschechien
-:-
Mexiko
Mexiko
MEX

Tabelle

Livetabelle

PlzSp.S.U.N.ToreDiff.Pkt.
1MexikoMexikoMexikoMEX22003:036
2SüdkoreaSüdkoreaSüdkoreaKOR21012:203
3TschechienTschechienTschechienCZE20112:3-11
4SüdafrikaSüdafrikaSüdafrikaRSA20111:3-21
  • Nächste Runde
  • Qualifikation möglich

Liveticker

Hallo und herzlich willkommen zum Showdown in Gruppe A! In der Partie Tschechien gegen Mexiko geht es um die Gastgeber um Nichts mehr, während die Tschechen voraussichtlich einen Sieg benötigen, um sich noch für die K.o.-Phase qualifizieren zu können.

Aufstellung

Aufstellung

1
Kovář
3
Holeš
4
Hranáč
7
Krejčí
5
Coufal
18
Sadílek
12
Červ
21
Douděra
15
Šulc
26
Višinský
9
Hložek
1
Rangel
2
Sánchez
15
Reyes
3
Montes
20
Chávez
19
Mora
4
Álvarez
7
Romo
25
Alvarado
22
Martínez
16
Quiñones
Tschechien
Ersatzbank
Trainer
Koubek
Mexiko
Ersatzbank
Trainer
Aguirre
Noch keine Daten vorhanden.

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    1
    Siege Tschechien
    1
    Siege Mexiko
    0
    Torverhältnis
    2 : 1
    Quelle: ZDF
    ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
    Themen
    Fußball-WMSport

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