Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Tschechien gegen Mexiko
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Spannung bei der WM 2026: Tschechien spielt gegen Mexiko in Mexiko-Stadt (Mexiko-Stadt-Stadion). Anpfiff ist am 25.06.2026 um 3 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Do, 25.06., 03:00 Uhr
Mexiko-Stadt
Tschechien
CZE
-:-
Mexiko
MEX
Tabelle
Livetabelle
|Plz
|Sp.
|S.
|U.
|N.
|Tore
|Diff.
|Pkt.
|1
|Mexiko
|Mexiko
|MEX
|2
|2
|0
|0
|3:0
|3
|6
|2
|Südkorea
|Südkorea
|KOR
|2
|1
|0
|1
|2:2
|0
|3
|3
|Tschechien
|Tschechien
|CZE
|2
|0
|1
|1
|2:3
|-1
|1
|4
|Südafrika
|Südafrika
|RSA
|2
|0
|1
|1
|1:3
|-2
|1
- Nächste Runde
- Qualifikation möglich
Liveticker
Hallo und herzlich willkommen zum Showdown in Gruppe A! In der Partie Tschechien gegen Mexiko geht es um die Gastgeber um Nichts mehr, während die Tschechen voraussichtlich einen Sieg benötigen, um sich noch für die K.o.-Phase qualifizieren zu können.
Aufstellung
Aufstellung
1
Kovář
3
Holeš
4
Hranáč
7
Krejčí
5
Coufal
18
Sadílek
12
Červ
21
Douděra
15
Šulc
26
Višinský
9
Hložek
1
Rangel
2
Sánchez
15
Reyes
3
Montes
20
Chávez
19
Mora
4
Álvarez
7
Romo
25
Alvarado
22
Martínez
16
Quiñones
Ersatzbank
Trainer
Koubek
Koubek
Ersatzbank
Trainer
Aguirre
Aguirre
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Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 1
- Siege Tschechien
- 1
- Siege Mexiko
- 0
- Torverhältnis
- 2 : 1
Quelle: ZDF
ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
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