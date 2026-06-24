Zahnlose Three Lions: Mitfavorit England strauchelt gegen Ghana

Nach der Gala zum WM-Auftakt gegen Kroatien folgte für Mitfavorit England ein trost- und torloses Remis gegen Ghana. War das es ein Rückschlag oder ein wichtiges Warnsignal?

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Ghanas Ersatzspieler stürmten mit dem Schlusspfiff jubelnd auf das Spielfeld, ihre Kollegen auf dem Platz fielen erschöpft, aber glücklich auf die Knie. Die Black Stars hatten es in Boston tatsächlich geschafft und dem Favoriten England ein 0:0 abgerungen.

Es gibt ja mitunter Spiele, die trotz des Unentschieden einen Sieger haben. Dieses Match im leichten Landregen von Massachusetts war ein solches. Der Gewinner hieß Ghana.

Reichlich fragende Blicke bei England

Während die Westafrikaner feierten, standen die Engländer ratlos auf dem Feld. Dann trotteten sie zu ihren Fans herüber, klatschten artig Beifall, bedankten sich für die Unterstützung und hatten reichlich Fragezeichen in ihren Blicken.

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Wie war dieses 0:0 einzuordnen? Ist es ein Rückschlag oder ein wichtiges Warnsignal für das Team von Thomas Tuchel? Präsentiert sich so ein vermeintlicher Titelanwärter? Und warum hatten sie es einfach nicht geschafft, das ghanaische Defensiv-Dickicht wenigstens einmal erfolgreich zu durchdringen?

Viel Ballbesitz, wenig Torchancen

"Es ist schwer, wenn du gegen ein Team spielst, das so tief steht. Aber da musst du trotzdem eine Lösung finden", meinte Declan Rice. Zumindest in den letzten zehn Minuten habe England Chancen kreieren können, ergänzte der Mitttelfeldmann vom FC Arsenal. Da habe dann einfach "das Glück" gefehlt.

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Harry Kane sprach von "einem dieser Spiele". Viel Ballbesitz, trotzdem wenig Torchancen. Er selbst hätte allerdings treffen können - und für gewöhnlich lässt sich der Profi des FC Bayern eine Gelegenheit wie die in der 87. Minute auch nicht entgehen.

Tuchel: "Normalerweise ist das ein Tor"

Nach einer Hereingabe köpfte der eingewechselte Nico O’Reilly den Ball an die Querlatte. Der Abpraller landete bei Kane, doch der schoss freistehend über das Tor. "Normalerweise ist das ein Tor für uns. Und es wäre verdient gewesen", befand Tuchel.

Englands Torjäger Harry Kane vergibt die späte Chance auf das Siegtor. Quelle: IMAGO / Brazil Photo Press

Sein Team war überlegen. Die Statistiker erfassten 79 Prozent Ballbesitz für England. Aber den Three Lions fehlte es am entscheidenden Kick Kreativität. Sie passten sich die Bälle zu, aber das finale, das überraschende Zuspiel vor das Tor kam nicht.

Ghana mit Fünfer-Abwehrkette

Und bei hohen Flanken war Thomas Partey oftmals zur Stelle. Ghanas defensiver Mittelfeldmann agierte häufig als fünfter Verteidiger auf einer Linie mit der Vierer-Abwehrkette - und kümmerte sich vorrangig darum, Kanes Aktionsraum zu minimieren.

Beim 4:2-Sieg zum WM-Auftakt gegen Kroatien hatte Kane noch zwei Tore geschossen. Die Partie wurde von vielen als bestes Match des ersten Spieltages angesehen. Aber das lag eben auch daran, dass Kroatien mitspielte, selbst daran interessiert war, zu gewinnen.

Letzte Chance auf Torlinie geklärt

Ghana hingegen war vorrangig auf Defensive bedacht - und auf wenige Konter. Bei etwas mehr Abgeklärtheit hätte Prince Kwabena Adu einen dieser schnellen Entlastungsangriffe in der 67. und 79. Minute sogar zum 1:0 nutzen müssen. Englands letzte Chance war ein Kopfball von Verteidiger Marc Guehi in der Nachspielzeit, der kurz vor Ghanas Torlinie geklärt wurde.

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"Wir wollten gewinnen, aber wir nehmen den Punkt mit und haben immer noch eine große Chance, unsere Vorrundengruppe zu gewinnen", so Kane. England ist hat vier Punkte, genauso wie Ghana. Zum Abschluss trifft man auf Panama.

Serie von zwölf Siegen endet

Das 0:0 war für England das Ende einer Serie von zwölf Pflichtspielsiegen. Und das Match hat gezeigt, wie diese hoch eingeschätzte Mannschaft mit körperbetontem Spiel und einer hohen Laufbereitschaft vor offensive Probleme gestellt werden kann.



News von der WM im Liveblog Es wird entscheidend sein, dass Tuchel daraus die richtigen Schlüsse zieht. Gelingt ihm das, könnte dieses 0:0 ein wichtiger, weil lehrreicher Rückschlag gewesen sein.

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