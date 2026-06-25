Mit einem 1:1-Unentschieden gegen Tschechien, das keinem so wirklich weiterhalf, bewahrte der Gastgeber der WM 2010 die Hoffnung auf das Sechzehntelfinale und verpasste dabei um ein Haar sogar den Last-Minute-Erfolg. Der WM-Vierte von 2002 dagegen verlor nach dem Auftaktsieg über die Tschechen das zweite Gruppenspiel mit 0:1 gegen Gastgeber Mexiko. Das hat zur Folge, dass Südkorea nur bei einem Sieg sicher in der nächsten Runde wäre und ansonsten auf einen Erfolg der schon qualifizierten Mexikaner hoffen muss.