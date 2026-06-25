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Fußball-WM

WM 2026 im Liveticker: Südafrika gegen Südkorea

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Südafrika gegen Südkorea

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Spannung bei der WM 2026: Südafrika spielt gegen Südkorea in Monterrey (Monterrey-Stadion). Anpfiff ist am 25.06.2026 um 3 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

Do, 25.06., 03:00 Uhr
Monterrey
Südafrika
RSA
Südafrika
-:-
Südkorea
Südkorea
KOR

Tabelle

Livetabelle

PlzSp.S.U.N.ToreDiff.Pkt.
1MexikoMexikoMexikoMEX22003:036
2SüdkoreaSüdkoreaSüdkoreaKOR21012:203
3TschechienTschechienTschechienCZE20112:3-11
4SüdafrikaSüdafrikaSüdafrikaRSA20111:3-21
  • Nächste Runde
  • Qualifikation möglich

Liveticker

02:03
Mit einem 1:1-Unentschieden gegen Tschechien, das keinem so wirklich weiterhalf, bewahrte der Gastgeber der WM 2010 die Hoffnung auf das Sechzehntelfinale und verpasste dabei um ein Haar sogar den Last-Minute-Erfolg. Der WM-Vierte von 2002 dagegen verlor nach dem Auftaktsieg über die Tschechen das zweite Gruppenspiel mit 0:1 gegen Gastgeber Mexiko. Das hat zur Folge, dass Südkorea nur bei einem Sieg sicher in der nächsten Runde wäre und ansonsten auf einen Erfolg der schon qualifizierten Mexikaner hoffen muss.
Hallo und herzlich willkommen zum Spiel Südafrika gegen Südkorea! Die Südafrikaner sind zum Siegen verdammt, aber auch Südkorea könnte bei einer Niederlage - abhängig vom Ergebnis des Parallelspiels - sogar noch auf Rang 4 abrutschen.

Aufstellung

Aufstellung

1
Williams
20
Mudau
21
Okon
14
Mbokazi
6
Modiba
5
Mbatha
13
Yaya Sithole
12
Maseko
10
Mofokeng
7
Appollis
17
Makgopa
1
Kim
2
Lee
4
Kim
3
Lee
22
Seol
8
Paik
6
Hwang
13
Lee
19
Lee
11
Hwang
18
Oh
Südafrika
Ersatzbank
Trainer
Broos
Südkorea
Ersatzbank
Trainer
Hong
Noch keine Daten vorhanden.

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    0
    Siege Südafrika
    0
    Siege Südkorea
    0
    Torverhältnis
    0 : 0
    Quelle: ZDF
    ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
    Themen
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