Aufstiegsrennen in der 2. Liga: Elversberg patzt in Düsseldorf

Nach Paderborn und Hannover gewinnt auch Elversberg seine Partie im Kampf um den Aufstieg nicht. Am letzten Spieltag kommt es zum Showdown der drei Aufstiegsaspiranten.

David Ngabi Mokwa verliert mit Elverbergs bei der Fortuna. Quelle: ddp

Die SV Elversberg hat den ersten Matchball zum historischen Aufstieg in die Fußball-Bundesliga vergeben. Der Tabellenzweite verlor am vorletzten Spieltag der 2. Liga beim Abstiegskandidaten Fortuna Düsseldorf 1:3 (0:2) und nutzte die Vorlagen der Konkurrenz nicht.

Bei einem Sieg wäre dem Dorfverein aus dem Saarland der erstmalige Sprung ins Oberhaus praktisch nicht mehr zu nehmen gewesen. Allerdings hat es die SVE weiter selbst in der Hand: Ein Erfolg am kommenden Sonntag (15:30 Uhr) daheim gegen Preußen Münster würde aufgrund der deutlich besseren Tordifferenz höchstwahrscheinlich zum Aufstieg reichen. Münster hat am letzten Spieltag als Tabellenletzter keine Chance mehr auf die Rettung und steht als erster Absteiger fest.

Elversberg hat die Schwäche der Konkurrenten nicht genutzt

Die Verfolger hatten zuvor Punkte liegen gelassen - der SC Paderborn am Freitag beim 2:2 gegen den Karlsruher SC, Hannover 96 am Samstag beim 1:1 beim VfL Bochum. Doch Elversberg nutzte die Gunst der Stunde vor 3000 mitgereisten Fans nicht.

Ein Eigentor von Le Joncour (26.) und die Treffer von Cedric Itten (44./51.) vertagten die Entscheidung, wer Zweitligameister Schalke 04 auf direktem Weg in die Bundesliga folgt. Das Eigentor von Tim Oberdorf (90.+1) half den Gästen nicht mehr.

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Düsseldorf holte dagegen Big Points im Abstiegskampf. Die Gastgeber hatten zunächst mehr vom Spiel. Doch mit dem Ballbesitz konnte sie wenig anfangen, ein Schussversuch von Emmanuel Iyoha war lange der einzige Abschluss (16.). Elversberg agierte abwartend, beschränkte sich erst einmal darauf, nicht in Rückstand zu geraten. Das misslang gründlich: Nach einer Hereingabe von Marin Ljubicic lenkte Le Joncour den Ball Torhüter Nicolas Kristof ans Bein, von dort sprang er ins eigene Tor. Der Treffer zeigte kurz Wirkung, dann wurden die Gäste aktiver.

Düsseldorf kontert clever

Einen Kopfball von David Mokwa aus abseitsverdächtiger Position wehrte Fortuna-Keeper Florian Kastenmeier mit einer Flugparade ab (31.). Ansonsten blockten die Düsseldorfer alle Schussversuche ab - und konterten erfolgreich: Itten verwertete per Kopf eine Flanke von Shinta Appelkamp zum 2:0.

Nach der Pause ging es ähnlich weiter: Die Fortuna nutzte einen weiteren Konter durch Itten. Dabei rutschte Kristof beim Herauslaufen aus - wie auch viele seiner Teamkollegen während des gesamten Spiels.

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Quelle: dpa, SID