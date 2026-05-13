Fußball-Expertin Lehmann: "Bayern ist der Leuchtturm der Liga"

ZDF-Fußball-Expertin Kathrin Lehmann spricht über das DFB-Pokal-Finale, den Abschied von Alex Popp aus Wolfsburg und die Situation in der Liga.

"Bayern geht als Favorit vorneweg", aber noch sei nichts entschieden, sagt ZDF-Fußballexpertin Kathrin Lehmann zum DFB-Pokalfinale der Frauen zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg. 13.05.2026 | 3:21 min

Vor dem DFB-Pokalfinale der Frauen zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern München spricht ZDF-Expertin Kathrin Lehmann mit Moderatorin Lena Kesting über das bevorstehende Finale am Donnerstag, den bevorstehenden Abschied von Alexandra Popp vom VfL Wolfsburg und die Situation in der Frauen-Bundesliga.

Kathrin Lehmann über das Pokal-Finale:

"Die Bayern sind auf dem Papier der Favorit, weil sie einen tollen, effizienten Fußball spielen. Aber sie sind durchaus schlagbar. Für Wolfsburg spricht die Pokalerfahrung, und die beiden VfL-Ikonen Alex Popp und Svenja Huth wollen in ihrem letzten Finale mit Wolfsburg bestimmt noch einmal zusammen einen Titel holen."

Kathrin Lehmann über Alexandra Popp:

"Eine Superlative schlechthin. Sie ist auch das Gesicht des modernen deutschen Frauenfußballs. Alle erinnern sich noch an die Frauen-EM 2022, wo das Ganze so richtig nochmal losging, an ihre Verdienste um den deutschen Frauenfußball."

Alexandra Popp ist nach ihrem Muskelfaserriss rechtzeitig fit für das Pokalfinale geworden. Für die 35-Jährige wird es das letzte Endspiel mit dem VfL Wolfsburg sein, bevor sie zum BVB wechselt. 13.05.2026 | 1:47 min

Kathrin Lehmann über die Situation in der Liga:

Zwar dominieren der FC Bayern und der VfL Wolfsburg seit Jahren die Liga, doch Sorgen über eine aufkommende Langeweile müsse man sich nicht machen. "Hinter den beiden streiten sich drei Teams um den dritten Champions-League-Platz, es gibt enge, entscheidende Duelle, und die Leistungsdichte ist recht eng. Man muss sich keine Sorgen machen."

VfL Wolfsburg gegen FC Bayern : DFB-Pokal der Frauen: Was man zum Finale in Köln wissen muss Im DFB-Pokal der Frauen steht das Finale an. Am Donnerstag (ab 15:40 Uhr live im ZDF) spielen der VfL Wolfsburg und der FC Bayern um den Titel. Alle Infos zum Endspiel in Köln. mit Video 1:34 FAQ

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Quelle: ZDF