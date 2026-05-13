Fußball-Expertin Lehmann: "Bayern ist der Leuchtturm der Liga"

Vor dem DFB-Pokal-Finale:Lehmann: "Bayern ist der Leuchtturm der Liga"
ZDF-Fußball-Expertin Kathrin Lehmann spricht über das DFB-Pokal-Finale, den Abschied von Alex Popp aus Wolfsburg und die Situation in der Liga.
Vor dem DFB-Pokalfinale der Frauen zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern München spricht ZDF-Expertin Kathrin Lehmann mit Moderatorin Lena Kesting über das bevorstehende Finale am Donnerstag, den bevorstehenden Abschied von Alexandra Popp vom VfL Wolfsburg und die Situation in der Frauen-Bundesliga.
Kathrin Lehmann über das Pokal-Finale:
"Die Bayern sind auf dem Papier der Favorit, weil sie einen tollen, effizienten Fußball spielen. Aber sie sind durchaus schlagbar. Für Wolfsburg spricht die Pokalerfahrung, und die beiden VfL-Ikonen Alex Popp und Svenja Huth wollen in ihrem letzten Finale mit Wolfsburg bestimmt noch einmal zusammen einen Titel holen."
Kathrin Lehmann über Alexandra Popp:
"Eine Superlative schlechthin. Sie ist auch das Gesicht des modernen deutschen Frauenfußballs. Alle erinnern sich noch an die Frauen-EM 2022, wo das Ganze so richtig nochmal losging, an ihre Verdienste um den deutschen Frauenfußball."
Kathrin Lehmann über die Situation in der Liga:
Zwar dominieren der FC Bayern und der VfL Wolfsburg seit Jahren die Liga, doch Sorgen über eine aufkommende Langeweile müsse man sich nicht machen. "Hinter den beiden streiten sich drei Teams um den dritten Champions-League-Platz, es gibt enge, entscheidende Duelle, und die Leistungsdichte ist recht eng. Man muss sich keine Sorgen machen."
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