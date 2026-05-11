Olympia-Auswahl halbiert: DEB-Team mit nur drei NHL-Stars zur WM

Moritz Seider gibt grünes Licht für die Eishockey-WM. Neben dem NHL-Star erhält Bundestrainer Harold Kreis weitere dringend benötigte Verstärkung, aber auch die nächsten Absagen.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat ihr letztes Testspiel vor der WM gegen Titelverteidiger USA deutlich mit 2:5 verloren. Zum Auftakt des Turniers in der Schweiz trifft Deutschland am Freitag auf Finnland. 11.05.2026 | 1:07 min

Moritz Seider hob nach seinem persönlichen Härtetest den Daumen, auch ein Berliner Meister-Sextett stieg in den Bus nach Zürich: Harold Kreis erhält für die Eishockey-Weltmeisterschaft in der Schweiz die so wichtige Verstärkung. Neben dem "Go" von NHL-Star Seider und den Nachzüglern der Eisbären kassierte der Bundestrainer aber auch weitere Körbe.

"Beste Nationalmannschaft aller Zeiten" halbiert

Nur 13 Spieler und damit knapp die Hälfte der zur besten Nationalmannschaft aller Zeiten hochgejubelten, aber gescheiterten Olympia-Auswahl stehen im 25er-Kader, der nach der misslungenen Generalprobe gegen die USA (2:5) am Abend zuvor am Montagvormittag aufbrach.

Kreis war zur Improvisation gezwungen. Neben dem Großteil der NHL-Stars um Leon Draisaitl und Tim Stützle fehlen auch einige Leistungsträger der letzten Jahre aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Es sei eben "kein Wunschkonzert", sagte Kreis. Das Kader-Puzzle zu lösen war daher nicht einfach.

Nach dem Spiel gegen die USA haben wir nochmal eingehend über die letzten zu vergebenden Plätze gesprochen und sind überzeugt, die Rollen in der Mannschaft für die Weltmeisterschaft nun optimal besetzt zu haben. „ Harold Kreis, Bundestrainer

Sportvorstand Christian Künast sprach vor dem WM-Auftakt gegen den Olympiadritten Finnland am Freitag (16.20 Uhr) von "keiner leichten Entscheidung".

Absagen von Jonas und Moritz Müller

Vom DEL-Champion aus der Hauptstadt stoßen Torhüter Jonas Stettmer, die Verteidiger Kai Wissmann und Eric Mik sowie die Stürmer Andreas Eder, Frederick Tiffels und Manuel Wiederer zur Mannschaft. Vor allem für Eder, dessen Bruder Tobias im Januar 2025 verstarb, wird die WM eine besondere sein.

Die Eisbären Berlin sind zum zwölften Mal Deutscher Meister. Der DEL-Rekordchampion siegte in Mannheim im fünften Finalspiel und gewann damit die Best-of-seven-Serie mit 4:1. 03.05.2026 | 2:37 min

Jonas Müller sagte hingegen ab, wie bereits zuvor der langjährige Kapitän Moritz Müller von den Kölner Haien sowie Torjäger Justin Schütz (Adler Mannheim) oder Tobias Rieder (Red Bull München), die alle zum Mailand-Team gehörten, das im Viertelfinale ausgeschieden war.

Nur drei NHL-Profis dabei

Auch aus der NHL wird wohl keine Verstärkung zu erwarten sein. Lukas Reichel bekam von Agentenseite einen Riegel vor die WM-Teilnahme geschoben, sein Vertrag bei den Boston Bruins läuft aus. Nico Sturm spielt noch mit Minnesota Wild in den Playoffs, wie auch Wojciech Stachowiak in der AHL.

Eishockey - Testspiel : USA zu stark für Deutschland Mit Moritz Seider hat die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bei ihrer WM-Generalprobe einen Dämpfer kassiert. Die Auswahl verlor 2:5 gegen ein B-Team des Olympiasiegers USA. von Marc Windgassen Video 0:59

Ein Jahr vor der Heim-WM bleibt es in der Schweiz bei einem NHL-Trio. Goalie Philipp Grubauer (Seattle Kraken) und Draisaitls Teamkollege Joshua Samanski (Edmonton Oilers) sind dabei wie Seider von den Detroit Red Wings. Der Star-Verteidiger, der aus der langen NHL-Saison eine Verletzung davongetragen hatte, gab nach dem USA-Test grünes Licht. "Ich habe mich gut gefühlt. Ich freue mich, mitfahren zu können, und auf eine hoffentlich lange Weltmeisterschaft", sagte Seider.

Deutschlands Gruppe A ist stark besetzt

Fünf WM-Debütanten - Dominik Bokk (Köln), Samuel Dove-McFalls, Marcus Weber (beide Nürnberg), Philipp Sinn (München) und Stettmer - sollen mithelfen, das Ziel Viertelfinale zu erreichen. In der Gruppe A in Zürich warten neben Finnland noch Lettland, Gastgeber Schweiz, Olympiasieger und Titelverteidiger USA, Ungarn, Österreich und Aufsteiger Großbritannien auf die DEB-Auswahl.

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Quelle: SID