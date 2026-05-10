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Sport

Eishockey - Testspiel: USA zu stark für Deutschland

Eishockey - Testspiel:USA zu stark für Deutschland

von Marc Windgassen

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Der US-amerikanisch-deutsche Hockeyspieler Parker Tuomie setzt sich im Eishockey Testspiel gegen seine amerikanischen Konkurrenten Alex Steeves und Connor Clifton durch

Mit Moritz Seider hat die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bei ihrer WM-Generalprobe einen Dämpfer kassiert. Die Auswahl verlor 2:5 gegen ein B-Team des Olympiasiegers USA.

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Quelle: Reuters

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