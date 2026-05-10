Eishockey - Testspiel: USA zu stark für Deutschland

Team Germany feiert SailGP-Finale :"Wir sind auf einer aufsteigenden Welle"
mit Video5:26
von Marc Windgassen
Mit Moritz Seider hat die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bei ihrer WM-Generalprobe einen Dämpfer kassiert. Die Auswahl verlor 2:5 gegen ein B-Team des Olympiasiegers USA.
Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.