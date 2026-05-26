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Sport

Bilanz der Doping-Spiele: Nur ein Weltrekord bei Enhanced Games

Bilanz der Doping-Spiele:Nur ein Weltrekord bei den umstrittenen Enhanced Games

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Kristian Gkolomeev

Bei den Enhanced Games wird unter medizinscher Aufsicht gedopt. NANO hat den leitenden Arzt der Studie und Sporthistoriker zu diesem Experiment befragt.

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Quelle: Reuters

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