Halbfinale in Paris:Plötzlich Favorit: Zverev greift nach dem Titel
von Petra Philippsen
Die großen Favoriten bei den French Open sind raus. Plötzlich eröffnet sich für Alexander Zverev die vielleicht letzte Chance auf den wichtigsten Titel. Hält er dem Druck stand?
Es gibt einen Titel, den Alexander Zverev nur zu gerne loswerden würde. "Zverev ist der beste Tennisspieler dieser Generation, der nie einen Grand-Slam-Titel gewonnen hat", erinnerte der ehemalige US-Champion John McEnroe im Vorfeld des Viertelfinales der French Open noch einmal an Zverevs unglückliche Rolle.
McEnroe nahm in seinem Leben nie ein Blatt vor den Mund und so hätte der 67-jährige TV-Experte auch schlicht sagen können: Zverev ist der Beste unter den Verlierern. Er drückte sich ausnahmsweise höflicher aus, doch Zverevs Dilemma macht es nicht besser.
Zverev: Drei Finals, kein Titel
Der 29 Jahre alte Hamburger hat eine hervorragende Tennis-Karriere hingelegt, aber dieser eine große - vielmehr der allergrößte - Titel fehlt ihm. Dreimal hatte Zverev im Finale bereits eine Hand an einer der begehrten Trophäen: 2020 bei den US Open, 2024 bei den French Open und im vergangenen Jahr bei den Australian Open.
Zverev ging leer aus. Dass er zur selben Zeit wie die Ausnahmespieler Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic antrat, ließ kaum Möglichkeiten für große Titel. Und Zverev verpasste das kurze Zeitfenster, als die alte Champions-Garde abtrat und Jannik Sinner und Carlos Alcaraz noch keine Seriensieger waren.
Zverev in Paris: Plötzlich Titelfavorit
Nun aber scheint sich in Paris bei seinem 41. Anlauf bei einem Grand-Slam-Turnier plötzlich eine vielleicht einmalige Chance aufzutun. Alcaraz fehlte verletzt, Sinner scheiterte überraschend früh und weitere Titelanwärter schieden reihenweise aus - so ist der Weltranglistendritte Zverev der große Favorit.
French Open: Machtdemonstration gegen Jodar
Zverev hatte im Viertelfinale das hochgehandelte spanische Talent Rafael Jodar mit einer Machtdemonstration mit 7:6, 6:1, 6:3 vom Platz gefegt und steht nun bei den French Open zum fünften Mal innerhalb von sechs Jahren im Halbfinale. Nur zwei Siege fehlen Zverev noch, um sich den Traum vom Grand Slam doch zu erfüllen.
Alle Augen sind jetzt auf Zverev gerichtet. Hält er dem Druck stand? "Zverev stand in seiner ganzen Karriere noch nie so dermaßen unter Druck wie jetzt", betonte McEnroe noch einmal. Doch sein Auftritt gegen Jodar war der beste Beweis, dass Zverev bereit ist. Er blieb cool. Er ist fit. Erstmals scheint endlich alles zu passen.
Boris Becker gerät bei Zverev ins Schwärmen
Nach eher zu passivem Start bei geschlossenem Stadiondach und ohne sein geliebtes Hitzewetter fand Zverev Ende des ersten Satzes auf beeindruckende Weise zu seiner neuen, aggressiveren Spielweise zurück. Jodar erhielt eine Lehrstunde von Zverev.
Gegen Mensik im Halbfinale
Der Auftritt gegen Jodar war der erste Härtetest in Paris für Zverev und er meisterte ihn mit Bravour. Und so scheint auch sein Halbfinalgegner für ihn in dieser Form überwindbar. Der 20-jährige Tscheche Jakub Mensik setzte sich gegen das brasilianische Talent Joao Fonseca mit 6:4, 6:3 und 7:6 durch und feierte den bis dahin größten Erfolg seiner Karriere.
Auf den hofft Zverev selbst. Zwei Tage hat er nun bis zum Halbfinale am Freitag Pause, um zu regenerieren und muss doch irgendwie im Wettkampfrhythmus bleiben. Die Titelchance war wohl nie größer, vielleicht kommt sie nie wieder. Zverev weiß das. Aber im Viertelfinale hatte er aller Welt demonstriert: Wer hier den Titel will, der muss an mir vorbei.
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