Alexander Zverev legt gegen Spaniens Top-Talent Rafael Jódar eine Top-Leistung hin und steht im Halbfinale der French Open. Nächster Gegner ist Jakub Mensik oder Joao Fonseca.

In drei Sätzen gegen Rafael Jódar weiter: Alexander Zverev. Quelle: AFP

Alexander Zverev hat bei den French Open das Halbfinale erreicht und darf weiter von seinem ersten Gewinn eines Grand-Slam-Turniers träumen. Der Hamburger bezwang das spanische Top-Talent Rafael Jódar 7:6 (7:3), 6:1, 6:3.

Auf dem Weg ins Finale trifft Zverev nun auf den 19 Jahre alten Brasilianer Joao Fonseca oder den ein Jahr älteren Tschechen Jakub Mensik.

Alexander Zverev nach seinem Einzug ins Viertelfinale. 31.05.2026 | 0:56 min

Zverev rennt Rückstand hinterher

Im ersten Aufeinandertreffen mit dem zehn Jahre jüngeren Jódar, der als erster richtiger Härtetest für den Deutschen galt, startete Zverev zunächst mit einigen Problemen. Während er sich bei geschlossenem Dach über dem Court Philippe-Chatrier immer wieder vermeidbare Fehler leistete, war der Spanier vor allem bei seinem eigenen Aufschlagspiel dominant.

Früh lag Zverev 2:5 zurück. Mit dem Rücken zur Wand zeigte Zverev aber eine starke Reaktion und rettete sich in den Tiebreak. Nach einer Stunde und acht Minuten war der Satzgewinn perfekt.

Satz 2 und 3 klare Sache für Zverev

Danach drehte Zverev auf, sein junger Gegner hatte dem wenig entgegenzusetzen. In nur 34 Minuten ging auch der zweite Satz an Zverev, der auch in der Folge mit all seiner Erfahrung nichts mehr anbrennen ließ und souverän das Ticket für die nächste Runde löste.

Zverev zog damit zum fünften Mal in den letzten sechs Jahren in die Vorschlussrunde von Roland Garros ein. Zuletzt hatte der 29-Jährige 2024 das Halbfinale in Paris erreicht und erst im dramatischen Endspiel gegen Carlos Alcaraz verloren. Bei der vergangenen Ausgabe war er im Viertelfinale am 24-maligen Major-Gewinner Novak Djokovic gescheitert.