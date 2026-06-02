Dreisatz-Sieg gegen Jódar:Bärenstarker Zverev im Halbfinale der French Open
Alexander Zverev legt gegen Spaniens Top-Talent Rafael Jódar eine Top-Leistung hin und steht im Halbfinale der French Open. Nächster Gegner ist Jakub Mensik oder Joao Fonseca.
Alexander Zverev hat bei den French Open das Halbfinale erreicht und darf weiter von seinem ersten Gewinn eines Grand-Slam-Turniers träumen. Der Hamburger bezwang das spanische Top-Talent Rafael Jódar 7:6 (7:3), 6:1, 6:3.
Auf dem Weg ins Finale trifft Zverev nun auf den 19 Jahre alten Brasilianer Joao Fonseca oder den ein Jahr älteren Tschechen Jakub Mensik.
Zverev rennt Rückstand hinterher
Im ersten Aufeinandertreffen mit dem zehn Jahre jüngeren Jódar, der als erster richtiger Härtetest für den Deutschen galt, startete Zverev zunächst mit einigen Problemen. Während er sich bei geschlossenem Dach über dem Court Philippe-Chatrier immer wieder vermeidbare Fehler leistete, war der Spanier vor allem bei seinem eigenen Aufschlagspiel dominant.
Früh lag Zverev 2:5 zurück. Mit dem Rücken zur Wand zeigte Zverev aber eine starke Reaktion und rettete sich in den Tiebreak. Nach einer Stunde und acht Minuten war der Satzgewinn perfekt.
Satz 2 und 3 klare Sache für Zverev
Danach drehte Zverev auf, sein junger Gegner hatte dem wenig entgegenzusetzen. In nur 34 Minuten ging auch der zweite Satz an Zverev, der auch in der Folge mit all seiner Erfahrung nichts mehr anbrennen ließ und souverän das Ticket für die nächste Runde löste.
Zverev zog damit zum fünften Mal in den letzten sechs Jahren in die Vorschlussrunde von Roland Garros ein. Zuletzt hatte der 29-Jährige 2024 das Halbfinale in Paris erreicht und erst im dramatischen Endspiel gegen Carlos Alcaraz verloren. Bei der vergangenen Ausgabe war er im Viertelfinale am 24-maligen Major-Gewinner Novak Djokovic gescheitert.
Mehr Tennis
Nachrichten | hallo deutschland:Serena Williams kündigt Comeback anvon Caroline HermannVideo0:32
Nachrichten | hallo deutschland:Toni Garrn mit neuem Partner bei French Openvon Caroline HermannVideo0:37
Gewinnt er seinen ersten Grand Slam?:French Open: Zverev steht im Viertelfinalemit Video0:56
French Open:Topfavorit Sinner scheidet ausvon Mareile Scheidemann / Jannik SchneiderVideo1:34