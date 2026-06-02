Drei Fußball-Endrunden fanden bisher auf nordamerikanischem Boden statt - gespickt mit legendären Duellen und politisch aufgeladen. Hinzu kam ein einmaliger Gastgeberwechsel.

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Wenn die Fußball-WM in Nordamerika am 11. Juni mit der Partie Mexiko gegen Südafrika (ZDF live) angepfiffen wird, erlebt das berühmte Aztekenstadion bereits das dritte Eröffnungsspiel in der Geschichte des globalen Turniers.

Kolumbien verzichtet, Mexiko übernimmt

Mit der Partie in der 83.264 Zuschauer fassenden Arena in Mexiko City startet zugleich die vierte WM-Endrunde auf dem nordamerikanischen Kontinent - nach 1970, 1986 und 1994.

Nach seiner ersten Gastgeberrolle 1970 kam Mexiko 16 Jahre später erneut zum Zug. Zuvor hatte Kolumbien die WM im Oktober 1982 aus wirtschaftlichen Gründen zurückgegeben.

Pelés Triumph 1970 in Mexiko

Im Anschluss kandidierten vier Länder als neue Veranstalter: Brasilien, Kanada, die USA und Mexiko. Mit Ausnahme von Brasilien teilen diese Staaten die diesjährige 23. Auflage des globalen Fußball-Events nun unter sich auf. Als Erben von drei erinnerungswürdigen Turnieren.

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So servierte die Ausgabe von 1970 den deutschen TV-Zuschauern neben ersten farbigen Bildern von einer Weltmeisterschaft im Halbfinale das Jahrhundertspiel der DFB-Elf gegen Italien (3:4 nach Verlängerung). Und drei Tage zuvor das ähnlich dramatische Viertelfinale gegen England.

Maradona und die Hand Gottes 1986

Anpfiff in León war um 12 Uhr mittags, bei 50 Grad in der Sonne siegte die DFB-Auswahl 3:2 gegen England nach Verlängerung. Es war die Revanche für das verlorene Finale von Wembley 1966. Und eine Art Revanche an England nahm 16 Jahre später auch Argentinien.

Das Viertelfinale der beiden Teams am 22. Juni 1986 war durch den Falklandkrieg von 1982 politisch aufgeladen. Mit seiner "Hand Gottes" mogelte Diego Maradona die Südamerikaner in Führung. Kurz darauf erzielte er nach seinem legendären Solo über das halbe Feld noch ein reguläres Tor, Argentinien siegte 2:1.

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Verbotene Substanzen bei Maradona

"Es ging nicht ums Gewinnen, sondern darum, die Engländer heimzuschicken", kommentierte Maradona anschließend provokant. Acht Jahre später in den USA sorgte Argentiniens Racheengel erneut für die dicksten Schlagzeilen.

Bei einer Urinprobe nach dem Gruppenspiel gegen Nigeria wurden dem damals 33-Jährigen verbotene Substanzen nachgewiesen. Für den argentinischen Nationalheld war das Turnier beendet.

Zweimal Finale Brasilien gegen Italien

1986 in Mexiko setzte sich Maradona als Kapitän der Albiceleste gegen Deutschland die WM-Krone auf. Wie 1970 bereits der große Pelé beim ersten Finale im Aztekenstadion gegen Italien: Als treibende Kraft der vermutlich besten Weltmeisterelf aller Zeiten - während in Brasilien eine Militärdiktatur regierte.

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Diese beiden Nationen standen sich auch 1994 im kalifornischen Pasadena gegenüber. Es war das bislang einzige torlose und wohl auch das schwächste Endspiel der WM-Historie.

Brasilien siegte im Elfmeterschießen, die WM-Rekorde bei den Zuschauern (knapp 3,59 Millionen in 52 Spielen) und des Russen Oleg Salenko (fünf Tore in einem Spiel) stehen bis heute.

Kritik wegen fehlender Profiliga

Dabei wurde Veranstalter USA vor allem wegen der dort fehlenden professionellen Fußballliga anfangs kritisch beäugt. Dann aber brachte das Turnier neben vollen Stadien denkwürdige Partien wie Rumänien gegen Argentinien im Achtel- oder Brasilien gegen die Niederlande im Viertelfinale hervor.

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Parallel dazu warf jedoch ein anderes Ereignis einen schwarzen Schatten über die Endrunde.

Getötet wegen eines Eigentors

Kolumbien, als Geheimfavorit gestartet, musste schon in der Gruppenphase die Segel streichen. Beim 1:2 im zweiten Spiel gegen die USA unterlief Innenverteidiger Andrés Escobar ein Eigentor. Kolumbien war raus aus dem Turnier, nach dem letzten Gruppenspiel flog Escobar zurück in die Heimat.

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Dabei trotzte er auch warnenden Stimmen. Zehn Tage nach seinem Eigentor wurde der damals 27-Jährige in seiner Geburtsstadt Medellin vor einer Bar durch sechs Schüsse getötet. Das bislang letzte WM-Turnier auf nordamerikanischem Boden hatte seinen traurigen Tiefpunkt erreicht.