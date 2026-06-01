In 10 Tagen geht es los: WM-Vorfreude nimmt langsam Fahrt auf

Sport:Schland in Sicht!
Vor der WM 2006 steht der deutsche Fußball am Abgrund. Jürgen Klinsmanns Revolution droht zu scheitern – bis sein junges Team das Land elektrisiert und das Sommermärchen beginnt.
von M. Gross/R. Leskova
In zehn Tagen startet die Fußball-WM. Das Public Viewing am Brandenburger Tor ist abgesagt. Eingefleischte Fans kommen trotzdem langsam auf Touren.
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