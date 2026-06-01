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Fußball-WM

In 10 Tagen geht es los: WM-Vorfreude nimmt langsam Fahrt auf

In 10 Tagen geht es los:WM-Vorfreude nimmt langsam Fahrt auf

von M. Gross/R. Leskova

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Vorfreude auf die Fußball-WM

In zehn Tagen startet die Fußball-WM. Das Public Viewing am Brandenburger Tor ist abgesagt. Eingefleischte Fans kommen trotzdem langsam auf Touren.

Wo die Teams bei der Fußball-WM spielen (Fokus Eröffnung und Finale)

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