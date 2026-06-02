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DFB-Team beginnt WM-Abenteuer: "Ein außergewöhnlicher Augenblick"

ZDF-Reporter Markus Wolsiffer::"Ein außergewöhnlicher Augenblick"

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Hessen, Frankfurt: Fußball: Nationalmannschaft, Deutschland, Turniervorbereitung vor der WM-Endrunde, Abflug. Die Mannschaft um Bundestrainer Julian Nagelsmann (M) stellt sich den Medien zum Gruppenfoto auf dem Gangway zum Flugzeug.

Das DFB-Team geht das Abenteuer WM an. Los geht's vom Frankfurter Flughafen in einer Linienmaschine. Ein Unwetter sorgte für einen verspäteten Abflug, berichtet ZDF-Reporter Markus Wolsiffer.

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