ZDF-Reporter Markus Wolsiffer: : "Ein außergewöhnlicher Augenblick"

02.06.2026 | 15:01 |

Das DFB-Team geht das Abenteuer WM an. Los geht's vom Frankfurter Flughafen in einer Linienmaschine. Ein Unwetter sorgte für einen verspäteten Abflug, berichtet ZDF-Reporter Markus Wolsiffer.