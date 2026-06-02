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Liveblog zur Fußball-WM: Türkei verzichtet auf Stuttgarts Karazor

+++ Liveblog zur Fußball-WM +++:Türkei: Stuttgarter Karazor nicht nominiert

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Beim VfB Stuttgart spielt Atakan Karazor eine tragende Rolle, fürs WM-Aufgebot der Türkei hat es aber nicht gereicht. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Über die Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko berichtet das ZDF seit dem 1. Juni in seinen Programmen.

Bayern-Youngster Ndiaye schafft's in Senegals Kader

Bara Sapoko Ndiaye (Foto) vom FC Bayern hat es direkt in den WM-Kader des Senegal geschafft. Der 18 Jahre alte Mittelfeldspieler gab erst am vergangenen Wochenende sein Debüt, beim 2:3 gegen die USA stand er über die volle Spielzeit auf dem Platz.

Die Münchner hatten Ndiaye Anfang des Jahres von den Gambinos Stars Africa, einer Fußballakademie aus Gambia, ausgeliehen. Er erhielt einen Vertrag bis zum 30. Juni, vieles spricht für eine Verlängerung. In der abgelaufenen Saison bestritt Ndiaye vier Bundesliga-Spiele.

Chris Arjoon / ZUMA Press Wire / dpa

Türkei: Stuttgarter Karazor nicht nominiert

Für Atakan Karazor (im Bild rechts) ist der WM-Traum geplatzt. Der Kapitän des VfB Stuttgart hat es nicht ins Aufgebot der Türkei geschafft.

Die Nichtberücksichtigung Karazors ist keine ganz große Überraschung. Er hat bisher erst zwei Länderspiele bestritten. In den WM-Qualifikationspartien gegen Bulgarien (2:0) und Spanien (2:2) war er jeweils eingewechselt worden.

Imago

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Gewitterfront verzögert Abflug der DFB-Auswahl

Die deutschen Fußballer sind mit ein wenig Verspätung in ihr WM-Abenteuer gestartet. Am Dienstag um 14:28 Uhr hob die Lufthansa-Maschine von Frankfurt/Main in Richtung Chicago ab. Der Abflug hatte sich aufgrund einer Gewitterfront etwas verzögert. Wenige Stunden davor hatte der DFB bestätigt, dass er keine Korrekturen am gemeldeten Kader vornehmen wird. 26 Nominierte plus Trainingstorhüter Jonas Urbig gehören dem DFB-Tross um Bundestrainer Julian Nagelsmann an.

Das erste Domizil in Chicago ist das Waldorf Astoria. Am Mittwochvormittag steht auf dem Gelände des MLS-Klubs Chicago Fire das erste Training auf US-Boden an. Kai Havertz trat nach dem verlorenen Finale in der Champions League mit dem FC Arsenal gegen PSG die Reise separat an.

Abflug der DFB-Auswahl nach Chicago.

Quelle: action press

Adler: "Wird eine WM der Resilienz"

ZDF-Experte René Adler spricht über das 4:0 der DFB-Elf gegen Finnland, den deutschen WM-Kader und worauf es bei dem XXL-Turnier in Nordamerika ankommen wird.

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Reisegenehmigung plötzlich unklar: Schweiz fliegt ohne Embolo

Breel Embolo ist vor dem Abflug der Schweizer Nationalmannschaft von den Behörden ausgebremst worden. Der 29-Jährige könne vorerst nicht mit dem Team in die USA fliegen, teilte der Schweizer Verband mit. Man gehe aber davon aus, dass der Stürmer von Stade Rennes zeitnah nachreisen könne. 

Die elektronische Reisegenehmigung (ESTA) des Spielers sei bis Dienstagmorgen bewilligt gewesen, hieß es in der Verbandsmitteilung.

Zum Haare raufen: Die Schweiz muss zunächst ohne Breel Embolo, hier beim 4:1-Sieg gegen Jordanien, zur WM fliegen.

Quelle: imago

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Rudi Völler erlebt seine fünfte WM in drei verschiedenen Funktionen. Seine Erfahrung soll der deutschen Nationalelf bei der herausfordernden Mission in den USA helfen.

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Kimmich und Co. verschenken Trikots an Mitreisende

Zahlreiche Passagiere sind auf ihrem Flug nach Chicago von der deutschen Nationalmannschaft überrascht worden. Der DFB-Tross um Bundestrainer Julian Nagelsmann und Kapitän Joshua Kimmich reiste nicht wie vor vielen früheren Turnieren mit einer Sondermaschine ins WM-Land, sondern in einer Linienmaschine des DFB-Partners Lufthansa. 

Am Gate wurde den wartenden Passagieren des Fluges «LH434» als Überraschung ein Deutschland-Trikot geschenkt. Im Airbus 350 saßen so plötzlich zahlreiche Passagiere in Schwarz-Rot-Gold. Die Business Class war dabei für die Nationalspieler reserviert.

Die Crew empfängt Passagiere und DFB-Auswahl beim Abflug nach Chicago.

Quelle: imago

Baumgartners WM-Aus schockt Österreich

Schwerer Schlag für Ralf Rangnick und Österreich: Christoph Baumgartner von RB Leipzig fällt für die WM verletzt aus. Der 26 Jahre alte Offensivspieler zog sich beim Aufwärmen vor  dem Spiel gegen Tunesien (1:0) eine Verletzung der Muskulatur im rechten Oberschenkel zu. Die MRT-Untersuchung am Dienstag habe ergeben, "dass ein Einsatz bei der Weltmeisterschaft nicht möglich ist", teilte der Verband mit. 

Über eine Nachnominierung für Baumgartner hat ÖFB-Trainer Rangnick noch nicht entschieden.

Luis Díaz führt Kolumbien zum Sieg gegen Costa Rica

Angeführt vom überragenden Bayern-Star Luis Díaz hat Kolumbien seinen WM-Test gegen Costa Rica klar für sich entschieden. Die Kolumbianer feierten in Bogota einen ungefährdeten 3:1 (2:1)-Heimsieg. Díaz war der Motor in der Offensive und traf in der 22. Minute zum 2:0. Zuvor hatte Dávinson Sánchez (17.) die Hausherren in Führung gebracht, den Schlusspunkt setzte Luis Suárez (81.) Das zwischenzeitliche 1:2 für Costa Rica markierte Andrey Soto (33.). 

Kolumbiens Nationaltrainer Néstor Lorenzo schonte zunächst James Rodríguez. Nach seiner Einwechslung in der zweiten Halbzeit sorgte er aber gleich für neue Kreativität in der Offensive. 

Luis Diaz (l) feiert mit Juan Camilo Hernandez das zweite Tor von Kolumbien gegen Costa Rica.

Quelle: dpa

WM-Rasen im Check

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WM-Liveticker: Der Countdown läuft

Nur noch neun Tage bis zum Start der Fußball-Weltmeisterschaft 2026: In den kommenden Wochen blickt die Fußballwelt nach Nordamerika, wenn die besten Teams der Welt in den USA, Kanada und Mexiko um den Titel kämpfen.

In unserem WM-Liveticker finden Sie ab sofort aktuelle Nachrichten, Stimmen und Hintergründe rund um das Turnier – dazu Dokus, Highlights und Videos zur Einstimmung auf das größte Fußballfest der Welt.

Quelle: dpa, sid, Reuters
Über die Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko berichtet das ZDF seit dem 1. Juni in seinen Programmen.
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