Liveblog zur Fußball-WM: Türkei verzichtet auf Stuttgarts Karazor

Bara Sapoko Ndiaye (Foto) vom FC Bayern hat es direkt in den WM-Kader des Senegal geschafft. Der 18 Jahre alte Mittelfeldspieler gab erst am vergangenen Wochenende sein Debüt, beim 2:3 gegen die USA stand er über die volle Spielzeit auf dem Platz.

Die Münchner hatten Ndiaye Anfang des Jahres von den Gambinos Stars Africa, einer Fußballakademie aus Gambia, ausgeliehen. Er erhielt einen Vertrag bis zum 30. Juni, vieles spricht für eine Verlängerung. In der abgelaufenen Saison bestritt Ndiaye vier Bundesliga-Spiele.