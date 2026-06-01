Rekord für Hindernisläufer Ruppert: 3000 Meter unter acht Minuten

Frederik Ruppert rennt als erster Europäer 3000 Meter Hindernis in weniger als acht Minuten. Damit ist der 29-Jährige ein Favorit auf EM-Gold.

3.000-Meter-Hindernisläufer Frederik Ruppert (Archiv). Quelle: AFP | FABRICE COFFRINI

Als er seinen Rekordplan mit einem packenden Finish in die Tat umgesetzt hatte, platzte es aus Frederik Ruppert heraus: "Es ist unglaublich, der erste Europäer zu sein, der die 8-Minuten-Marke unterbietet." Deutschlands Hindernis-Ass sagte nach seinem historischen Europarekord:

Ich habe den ganzen Winter mit genau diesem Ziel vor Augen trainiert, keinen einzigen Trainingstag ausgelassen - deshalb fühlt es sich großartig an, wenn es sich endlich auszahlt. „ Frederik Ruppert

Nur 7:57,80 Minuten brauchte Ruppert am Sonntagabend in Rabat für die 3000 m Hindernis. Noch nie war ein Europäer so schnell über diese Strecke unterwegs wie der 29-Jährige.

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Ruppert drehte nach hinten raus auf

Dabei liefen die ersten Meter für Ruppert überhaupt nicht rund, "weil ich mich sehr eingerostet gefühlt habe", sagte der Schützling von Isabelle Baumann, der Ehefrau von Lauflegende Dieter Baumann. Doch dann drehte Ruppert mehr und mehr auf. Auf Platz vier ging er in die letzte Runde, dann erhöhte Ruppert noch einmal das Tempo.

Am Ende war nur der zweimalige Olympiasieger und Lokalmatador Soufiane El Bakkali schneller als der Tübinger, der nun natürlich als einer der Topfavoriten auf Gold zur EM nach Birmingham (10. bis 16. August) reisen wird.

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Rabat ist ein gutes Pflaster für Ruppert

In Marokkos Hauptstadt schaffte Ruppert im Vorjahr den Sprung in die Weltspitze, als er in 8:01,49 Minuten den deutschen Rekord pulverisierte. Nun war der Sportsoldat noch einmal fast vier Sekunden schneller, weltweit haben in der Geschichte nur elf Athleten eine bessere Zeit in den Statistiken stehen. "So verrückt", meinte die ehemalige WM-Dritte Gesa Felicitas Krause.

"Rabat ist für mich tatsächlich ein Ort voller Emotionen", sagte Ruppert: "Das Publikum war erneut fantastisch, es trägt einen einfach. Die Fans lieben El Bakkali und diese Rolle des 'Gegners' zu spielen, ist etwas Besonderes."

In der Vorbereitung auf die EM plant Ruppert nun auch Rennen über andere Distanzen, etwa über 5000 oder 1500 Meter. "Um an meinen Stärken und Schwächen zu arbeiten", sagte er. Als einer der ganz großen Gold-Favoriten will Ruppert schließlich für alle Szenarien in Birmingham einen Plan haben.

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Quelle: SID