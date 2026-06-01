Basketball:3x3-Teams starten erfolgreich in die WM
von Stefan Bier
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Die deutschen 3x3-Basketball-Teams sind bei der WM in Warschau erfolgreich gestartet. Die Frauen sind amtierende Olympiasiegerinnen.
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