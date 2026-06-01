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Basketball: 3x3-Teams starten erfolgreich in die WM

Basketball:3x3-Teams starten erfolgreich in die WM

von Stefan Bier

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Marie Reichert und ihre Teamkolleginnen bei der 3x3-WM in Warschau.

Die deutschen 3x3-Basketball-Teams sind bei der WM in Warschau erfolgreich gestartet. Die Frauen sind amtierende Olympiasiegerinnen.

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Quelle: Reuters

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