Gelungener WM-Test: Undav-Gala bei Deutschlands Kantersieg

Die DFB-Elf gewinnt gegen Finnland mit 4:0. Beim ersten Test des finalen WM-Kaders erzielt die Nationalmannschaft einen Pflichtsieg, der Mut macht.

Vorletzter Test vor der WM-Endrunde: Die Höhepunkte des Länderspiels Deutschland gegen Finnland in Mainz mit Original-Kommentar von Oliver Schmidt. 31.05.2026 | 8:06 min

Deutschland gewinnt sein erstes Testspiel vor der Fußball-WM mit 4:0 (1:0) gegen Finnland. Die Partie in der Mainzer Arena war der erste Test des zusammengestellten WM-Kaders - und zugleich der einzige WM-Test auf deutschem Boden, bevor die Nationalmannschaft am Dienstag nach Chicago abreisen wird.

Doch obwohl es die jüngste Startelf-Formation in Julian Nagelsmanns bisheriger Bundestrainer-Laufbahn war, verzichtete er weitestgehend auf Überraschungen, außer dass Linksverteidiger Nathaniel Brown den Vorzug vor Routinier David Raum bekam und Durchstarter Lennart Karl auf dem rechten Flügel begann, dessen "jugendliche Frische" Nagelsmann vor der Partie als einen Grund für seinen Startelf-Einsatz ausmachte.

DFB-Elf gibt früh den Ton an - doch bleibt ohne Ertrag

Es dauerte nicht lang, bis die DFB-Elf die Partie an sich riss, die Finnen liefen dem Ball von Beginn an größtenteils hinterher. Schon in der achten Minute zahlte sich die frühe Überlegenheit beinahe aus, als Deniz Undav nach Hereingabe vom linken Strafraumrand von eben jenem Brown an einem stark parierenden finnischen Torhüter Lukas Hradecky scheiterte.

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Dennoch: In der ersten halben Stunde kam die Partie eher lahm daher, für ihre Dominanz blieb die DFB-Elf über weite Strecken in der Offensive zu zaghaft. Mal war es Jamal Musiala, mal Florian Wirtz, häufig auch Lennart Karl, die sich vorne durchkombinierten und vereinzelt zu Abschlüssen kamen, wenn auch ungefährlichen.

Flanke Kimmich, Kopfball Undav

Bis zur 34. Minute: Nach einer schnellen, kurzen Ecke von Karl flankt Kapitän Joshua Kimmich ebenso unbedrängt in den Strafraum, wie Havertz-Vertreter Deniz Undav anschließend per Aufsetzer zum 1:0 einnickte. Hradecky blieb ohne Chance.

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Nur vier Minuten später war es Linksverteidiger Brown, der fast zum 2:0 erhöhte. Nach einer flachen Hereingabe des auffällig agilen Lennart Karl kam Brown auf Höhe des Elfmeterpunkts mit seinem schwächeren rechten Fuß zum Schuss, setzte den Ball per Direktabnahme aber ein paar Zentimeter zu weit links neben den finnischen Kasten.

Wirtz schiebt ein, Undav avanciert zum Matchwinner

Kurz nach der Pause übernahm die DFB-Elf direkt wieder das Geschehen - auch dank der Mithilfe der finnischen Gäste. Nach einem hohen Anlaufen und starkem Ballgewinn im finnischen Strafraum spielte Undav flach in die Mitte, wo Florian Wirtz in seinem 40. Länderspiel komplett alleingelassen zum 2:0 einschob.

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In der 57. Minute war es einmal mehr Lennart Karl, der nach einem Konter einen herausragenden Steilpass in den Lauf von Deniz Undav spielte. Der wiederum blieb vor Hradecky erneut lässig und traf per Direktabnahme mit seinem schwächeren linken Fuß zum 3:0.

Erfolgserlebnis für DFB-Rückkehrer Musiala

Nur sechs Minuten später tankte einer Selbstvertrauen, der das aktuell bitter nötig hat: Der DFB-Rückkehrer Jamal Musiala. Zunächst war es wieder Karl, der sich an der Strafraumkante festlief. Aleksandar Pavlovic schnappte sich den Ball und schob ihn zu Musiala - der aus rund 16 Metern ansatzlos mit links ins kurze Eck traf.

Die Finnen hingegen blieben auch in der zweiten Hälfte blass, Ballbesitz und Passanzahl klar zugunsten des DFB-Teams. Für Neuer-Vertretung Oliver Baumann blieb es ein ruhiger Abend - und zeitgleich keiner, an dem er Nagelsmanns Torwartfrage nochmal aufflammen lassen konnte. Für die DFB-Elf hingegen war es ein dominanter Pflichtsieg, der Mut machen dürfte.

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