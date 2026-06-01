DFB-Team: Wachsende WM-Zuversicht nach Sieg gegen Finnland

Die deutsche Nationalmannschaft gefällt mit Einsatz, Elan und Spielfreude vor dem WM-Abflug. Julian Nagelsmann kann zufrieden sein - und lobt Lennart Karl.

Vorletzter Test vor der WM-Endrunde: Die Höhepunkte des Länderspiels Deutschland gegen Finnland in Mainz mit Original-Kommentar von Oliver Schmidt. 31.05.2026 | 8:06 min

Irgendwann hatten die Fans der deutschen Nationalmannschaft beschlossen, auch den weitgehend beschäftigungslosen Mann im orangefarbenen Jersey abzufeiern. Also erklangen Oliver-Baumann-Sprechchöre von der Westtribüne der mit mehr als 25.000 Menschen gefüllten Mainzer Arena, um das WM-Testspiel gegen Finnland (4:0) an diesem stimmungsvollen Fußball-Abend abzurunden.

Der 35 Jahre alte Keeper, der bei den letzten acht Länderspielsiegen nur fünfmal hinter sich greifen musste, bedankte sich artig. Später lobte auch Julian Nagelsmann bei der Pressekonferenz auf ZDF-Nachfrage das "schöne Zeichen".

"Keine großen Baustellen"

Sein bei der WM wegen der Rückkehr von Manuel Neuer nur als Ersatz vorgesehener Torwart stehe für einen "tollen Sportsgeist". Baumann muss sich vielleicht schon für die Generalprobe gegen die USA in Chicago (Samstag 20.30 Uhr MESZ) klaglos auf die Bank setzen. Nur ob der 40-jährige Neuer mit seiner lädierten Wade wirklich schon vollständig fit ist, ist das einzig große Fragezeichen für die WM-Mission.

Nach dem gelungenen Testspiel gegen Finnland freut sich Bundestrainer Julian Nagelsmann über den Auftritt seiner Mannschaft. 31.05.2026 | 6:49 min

Ansonsten kann auch Nagelsmann "keine großen Baustellen" erkennen. An Einsatz, Elan und Spielfreude war gegen einen idealen Sparringspartner nichts auszusetzen. Da hatte sich die DFB-Auswahl vor zwei Jahren gegen Griechenland (2:1) vor der Heim-EM viel schwerer getan.

Gutes Gefühl für Deniz Undav und Jamal Musiala

"Es hat für jeden Spaß gemacht. Wir können ein gutes Gefühl mitnehmen", sagte Jamal Musiala, der beim Comeback nach 14 Monaten Abstinenz sehenswert den 4:0-Schlusspunkt setzte und genau wie sein kongenialer Partner Florian Wirtz traf.

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Zuvor hatte sich Deniz Undav mit drei Torbeteiligungen nachhaltig empfohlen. "Zehn von zehn" sei dieser Sonntag gewesen, sagte der Torjäger des VfB Stuttgart im ZDF. "Drei Scorer gemacht: Besser kann es nicht laufen." Den Rest müsse der Bundestrainer entscheiden, fügte der 29-Jährige nonchalant an.

Die Nummer 26 aus dem deutschen WM-Kader möchte beim Griff nach dem Goldpokal so viel Einsatzzeit wie möglich. Gleichwohl: Auf seiner Position ist nun mal Kai Havertz gesetzt, der nach dem Champions-League-Finale mit dem FC Arsenal direkt in die USA fliegen wird.

Bei Deniz Undavs Jugendverein TSV Achim ist der Stolz groß über seine WM-Nominierung. Die WM-Vorfreude bei den deutschen Fans ist durchaus da. 26.05.2026 | 2:27 min

Acht Siege in Folge geben Selbstvertrauen

Der DFB-Tross steigt am Dienstag in Frankfurt in den Flieger nach Chicago. Am Lake Michigan sollen sich "die Dinge einschleifen" (Nagelsmann). Acht Erfolge hintereinander - auch wenn kein Gegner aus den Top 15 der FIFA-Weltrangliste darunter war - seien "kein so schlechter Wert" (Nagelsmann). Nur mehr Geduld würde er sich noch wünschen:

Wir haben so viele gute Fußballer, die immer Bock haben, aber manchmal ist es zu viel der Lust. „ Julian Nagelsmann

Doch insgesamt wächst die Zuversicht auch beim Bundestrainer. Die wichtigste Erkenntnis vom Stimmungsbooster lautete für den 38-Jährigen: "Mit riesigen Fußballern" könne man immer Tore schießen. Warum nicht auch gegen Topnationen? Wofür bitte hat der vierfache Weltmeister denn einen Lennart Karl nominiert?

Wo die Teams bei der Fußball-WM spielen (Fokus Eröffnung und Finale) ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Lennart Karl ist eine Augenweide

Seine Unbekümmertheit, seine Finesse und nicht zuletzt seine Torvorlage vor dem 3:0 waren eine Augenweide. Immer wieder brandete bei seinen Dribblings Applaus auf. Es gibt eigentlich keinen Grund, den 18-Jährigen beim WM-Auftakt gegen den krassen Außenseiter Curaçao (14. Juni) nicht in die Startelf zu stellen.

Bundestrainer Nagelsmann umarmt WM-Hoffnungsträger Lennart Karl. Quelle: Action Press

"Er ist ein Straßenkicker, den du nicht in Strukturen pressen darfst, sonst verliert er seinen Flow", sagte Nagelsmann. Kapitän Joshua Kimmich gab den Rat an den Jungspund, diese Frühphase der Karriere einfach zu genießen. Doch nichts anderes macht der Youngster, der im ZDF-Interview bekundete: "Ich habe einfach Bock zu zocken, ich scheiß' mir nix".

Beim Einlaufen und bei der Hymne habe er Gänsehaut gehabt, danach Vollgas gegeben, "und dann kommen ein paar Skills dazu". Davon war übrigens auch Finnlands Schlussmann Lukas Hradecky so schwer beeindruckt, dass der ehemalige Bundesliga-Keeper das DFB-Team "qualitativ unter den Top Fünf" verortete. Sein Versprechen an den deutschen Anhang: "Ihr werdet bis Juli Freude haben."

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