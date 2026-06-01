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Handball: MT Melsungen gewinnt European League

Größter Erfolg der Vereinsgeschichte:Melsungens Handballer gewinnen European League

von Stefan Bier

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Handball, Europa League, Finale, THW Kiel - MT Melsungen

Die Handballer der MT Melsungen haben die European League gewonnen. In Hamburg bezwangen die Nordhessen im Finale den THW Kiel 24:23.

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Quelle: Reuters

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