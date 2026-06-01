Größter Erfolg der Vereinsgeschichte:Melsungens Handballer gewinnen European League
von Stefan Bier
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Die Handballer der MT Melsungen haben die European League gewonnen. In Hamburg bezwangen die Nordhessen im Finale den THW Kiel 24:23.
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