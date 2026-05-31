Alexander Zverev steht nach einem Sieg gegen Jesper de Jong im Viertelfinale der French Open. Nach dem Aus von Jannik Sinner und Novak Djokovic ist er der Topfavorit in Paris.

Nach seinem Drittrundensieg gegen Quentin Halys spricht Alexander Zverev im Interview über Schwankungen im Match und das Aus von Jannik Sinner und Novak Djokovic. 30.05.2026 | 3:29 min

Der deutsche Tennisspieler Alexander Zverev hat dem großen Druck bei den French Open im Achtelfinale standgehalten und ist nur noch drei Siege von seinem ersten Triumph bei einem Grand-Slam-Turnier entfernt. Der 29-Jährige gewann nach anfänglichen Schwierigkeiten gegen Jesper de Jong aus den Niederlanden mit 7:6 (7:3), 6:4, 6:1.

Zverev steht beim Sandplatz-Spektakel in Paris zum sechsten Mal in Serie im Viertelfinale, dort trifft er auf den spanischen Jungstar Rafael Jódar. Der 19-Jährige drehte gegen Landsmann Pablo Carreño Busta einen 0:2-Satzrückstand noch in einen 4:6, 4:6, 6:1, 6:2, 6:2-Sieg.

Plötzlich ist Zverev Topfavorit

Zverev ist inzwischen der große Titelfavorit in Roland Garros. Der Weltranglistenerste Jannik Sinner und Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic sind bereits früh im Turnier ausgeschieden. Titelverteidiger Carlos Alcaraz ist verletzungsbedingt nicht am Start.

Drei Spiele fehlen ihm noch: Alexander Zverev könnte endlich seinen ersten Grand-Slam-Titel gewinnen. Quelle: Imago

Für den Traum vom ersten Triumph auf der Grand-Slam-Bühne wird sich Zverev aber steigern müssen im Vergleich zum Match gegen den Weltranglisten-106. de Jong. Der Niederländer verpasste an seinem 26. Geburtstag die Sensation klar.