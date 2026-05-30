Champions League: Die Entscheidung zwischen PSG und Arsenal

Champions League :PSG schlägt Arsenal im Elfmeterschießen
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Die Entscheidung im Champions-League-Finale ist im Elfmeterschießen gefallen. Sehen Sie hier alle zwölf Schüsse vom Punkt zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal.
Elfmeterdrama in Budapest: Paris Saint-Germain hat seinen Titel im Finale gegen den FC Arsenal verteidigt.
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