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Champions League: Die Entscheidung zwischen PSG und Arsenal

Noch 23 Stunden

Champions-League-Finale:Die Entscheidung im Elfmeterschießen

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Die Entscheidung im Champions-League-Finale ist im Elfmeterschießen gefallen. Sehen Sie hier alle zwölf Schüsse vom Punkt zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal.

Gabriel Magalhães (FC Arsenal) enttäuscht nach vergebenem Elfmeter.

Das Finale der Champions-League-Saison 2025/26 zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal im Relive. Kommentar: Gari Paubandt.

30.05.2026 | 0:21 min

Elfmeterdrama in Budapest: Paris Saint-Germain hat seinen Titel im Finale gegen den FC Arsenal verteidigt.

Elfmeterschießen:

  • 1:0 Ramos
  • 1:1 Gyökeres
  • 2:1 Doué
  • Eze schießt am Tor vorbei
  • Raya hält Elfmeter von Mendes
  • 2:2 Rice
  • 3:2 Hakimi
  • 3:3 Martinelli
  • 4:3 Beraldo
  • Gabriel schießt über das Tor 

Die Zusammenfassungen und Highlights der Champions League finden Sie bei sportstudio.de.

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Quelle: Reuters

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Quelle: ZDF
Über dieses Thema berichtete das ZDF am 30.05.2026 in der Sendung sportstudio Champions League live.
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