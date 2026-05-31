Die Frauen-Bundesliga wird ab der kommenden Saison nicht mehr vom DFB organisiert. DFB und Ligaverband FBL einigten sich auf einen Grundlagenvertrag zur Ausgliederung der Liga.

FBL-Präsidentin Katharina Kiel am 10. Dezember 2025 bei der Pressekonferenz zur Gründung des Ligaverbands der Frauen-Bundesliga. Quelle: dpa

Nach der gescheiterten Gründung einer gemeinsamen Tochtergesellschaft haben sich der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und der Ligaverband der Frauen-Bundesliga (FBL) auf einen Grundlagenvertrag geeinigt. Dies teilte der DFB am Sonntag wenige Stunden vor dem Länderspiel der Männer-Nationalmannschaft in Mainz mit. Nach einer Übergangssaison 2026/27 soll die Verantwortung für die Durchführung und Vermarktung der höchsten Frauen-Spielklasse ab Juli 2027 vom DFB auf den FBL übertragen werden.

DFB-Bundestag muss Kompromiss noch absegnen

Der von den 14 Vereinen angestrebten Ausgliederung der Liga waren in den vergangenen Monaten intensive Verhandlungen vorausgegangen. Der nun ausgehandelte Grundlagenvertrag muss allerdings im Herbst bei einem außerordentlichen DFB-Bundestag noch formell abgesegnet werden. Dieser Kontrakt regelt die Eckpunkte der Zusammenarbeit in der zweigleisigen Verbandsstruktur, wie sie auch die Männer seit einem Vierteljahrhundert mit dem DFB und der Deutschen Fußball Liga (DFL) haben.

Alexandra Popp hat ihren letzten Auftritt im Trikot des VfL Wolfsburg gewonnen. Verrückt: Die Torhüterin des 1. FC Nürnberg trifft per Freistoß von der Mittellinie. 17.05.2026 | 4:55 min

DFB-Präsident Bernd Neuendorf sagte, es sei zu "begrüßen", dass der FBL "das Solidarmodell zwischen Profifußball und Amateurbasis anerkennt". Der DFB werde die Frauen-Bundesliga "im Schiedsrichterwesen und der Nachwuchsförderung finanziell wesentlich unterstützen".

Wir haben nach intensiven Gesprächen einen tragfähigen Kompromiss gefunden. „ DFB-Präsident Bernd Neuendorf

Grundlagenvertrag statt Joint Venture

Der Grundlagenvertrag regelt zunächst die Verpachtung der Spielklasse für sieben Jahre. Ähnlich wie mit der DFL wurden damit die rechtlichen, organisatorischen und finanziellen Beziehungen vertraglich vereinbart. Ursprünglich wollten der DFB und die FBL ein Joint Venture gründen. So sollte die Professionalisierung der Bundesliga vorangetrieben werden, um international nicht den Anschluss zu verpassen. Aufgrund des Streits mit dem DFB um Entscheidungsbefugnisse hatte die FBL diesem Vorhaben eine Absage erteilt.

Die Fußballerinnen des FC Bayern bleiben in dieser Bundesliga-Saison zu Hause ungeschlagen. Im letzten Heimspiel gab es ein 2:0 gegen Frankfurt - und danach die Meisterschale. 09.05.2026 | 5:45 min

"Für die weitere Professionalisierung des Frauenfußballs in Deutschland ist es unabdingbar, dass nun Klarheit" herrsche, sagte DFB-Generalsekretär Holger Blask: "Insbesondere für die mediale Vermarktung braucht es klare Verantwortlichkeiten." Die Förderung des Frauenfußballs genieße beim DFB dennoch "weiterhin eine strategische Priorität". Man werde auch an der beim vergangenen Bundestag festgelegten Investition von 100 Millionen Euro festhalten.

In welche Projekte konkret investiert wird, werden wir jetzt zeitnah festlegen. „ DFB-Generalsekretär Holger Blask

FBL-Präsidentin Kiel: "Historischer Schritt"

Die im Grundlagenvertrag vereinbarten Finanzflüsse sehen einen mit Vertragsbeginn zu entrichtenden Pachtzins durch den FBL sowie ab dem 4. Vertragsjahr eine Ticketabgabe an die Landesverbände und eine finanzielle Unterstützung für deren Aktivitäten vor. Der DFB vergüte derweil weiter die Abstellungen von Spielerinnen für die Nationalmannschaften und fördere die Professionalisierung des Schiedsrichterwesens sowie der Nachwuchsleistungszentren im Frauen-Bereich.

Die Frauen-Bundesliga stellt sich neu auf. Die Ausgliederung aus dem DFB soll der Liga zu besseren Vermarktungschancen eröffnen und für mehr Professionalisierung sorgen. 07.12.2025 | 2:11 min

"Diese Einigung auf den Grundlagenvertrag ist ein historischer Schritt für den professionellen Frauenfußball in Deutschland", sagte FBL-Präsidentin Katharina Kiel. "Wir werden die Zukunft der Liga künftig aus eigener Kraft gestalten - mit klarer Verantwortung der Clubs, professionellen Strukturen und dem Anspruch, international wettbewerbsfähiger zu werden."

ZDFsportstudio Update : Dein Newsletter zur Fußball-WM 2026 Alle Highlights der WM-Spiele aus der Nacht, Updates zum DFB-Team und die wichtigsten Nachrichten zur Fußball-WM 2026 – kompakt und aktuell. Jetzt abonnieren! Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: dpa, SID