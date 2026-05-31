Das Goldene Oval in Dresden bringt am Sonntag deutsche Topstars wie Merlin Hummel und Malaika Mihambo zusammen. Letztere bringt das Event sogar für die Diamond League ins Spiel.

In Dresden steht mit dem "Goldenen Oval" ein erster Höhepunkt der deutschen Leichtathletik-Saison an. Deutsche Topstars wie Malaika Mihambo und Yemisi Ogunleye sind dabei. 27.05.2026 | 0:38 min

Die deutsche Leichtathletik will international wieder stärker sichtbar werden - und hochklassige Meetings im eigenen Land spielen dabei eine wichtige Rolle. Umso größer sind die Hoffnungen, dass Veranstaltungen wie das Goldene Oval in Dresden künftig noch weiter an Bedeutung gewinnen könnten. Aktuell ist das Meeting mit dem Silber-Label von World Athletics ausgestattet, gilt innerhalb Deutschlands aber schon jetzt als eines der wichtigsten Events der Freiluftsaison.

Perspektivisch könnte Dresden damit sogar ein Kandidat für die höchste internationale Wettkampf-Kategorie werden. "Ein Diamond-League-Meeting in Deutschland wäre natürlich sehr wünschenswert und Dresden wäre eine der Optionen dafür", sagt Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo bei ZDFheute vor dem Meeting im Heinz-Steyer-Stadion (Sonntag, ab 17.05 Uhr im ZDF-Livestream).

Hummel: Leichtathletik auf aufstrebendem Weg

Auch Hammerwurf-Vizeweltmeister Merlin Hummel unterstreicht die wachsende Bedeutung solcher Veranstaltungen im eigenen Land: "Es ist gut zu sehen, dass die Leichtathletik hierzulande wieder auf einem aufstrebenden Weg ist und die Nachfrage steigt", sagt er. "Es wäre wünschenswert, noch mehr solcher Wettkämpfe in Deutschland zu haben, damit die Leichtathletik über das ganze Jahr präsent bleibt."

Wettkämpfe vor heimischem Publikum haben für Mihambo und Co. einen besonderen Stellenwert.

Solche tollen Meetings auch zu Hause im eigenen Land zu haben, ist natürlich super und umso schöner für die deutschen Leichtathletikfans. „ Malaika Mihambo

Nirgendwo sei die Unterstützung der Fans so groß wie zu Hause, "deswegen macht das Springen gleich noch mehr Spaß."

Dabei dürfen sich die Zuschauer vor ausverkauften Rängen nicht nur auf Mihambo und Hummel freuen. Am Start sind auch Yemisi Mabry (früher Ogunleye), Sprint-Europameisterin Gina Lückenkemper, Mittelstrecken-Ass Robert Farken, Lokalmatador Karl Bebendorf sowie die beiden Shootingstars Owe Fischer-Breiholz (400m Hürden) und Steven Richter (Diskus). Sie alle nutzen das Meeting als wichtigen Formtest auf dem Weg zur EM 2026.

Mihambo mit starkem Einstieg in die Saison

Besonders gespannt sein darf man auf Weitsprung-Star Mihambo, die mit aufsteigender Form nach Dresden reist. In Rehlingen sprang die 32-Jährige zuletzt 6,82 Meter und übertraf damit erstmals seit vier Jahren bereits im Mai die 6,80-Meter-Marke unter freiem Himmel. "Das war heute ein ganzes Stück Arbeit. Mit dem Einstieg bin ich aber auf jeden Fall zufrieden. Darauf kann man aufbauen", sagte Mihambo anschließend.

Genau deshalb komme dem Goldenen Oval eine besondere Bedeutung zu. "Dresden ist natürlich ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur EM", erklärt die 32-Jährige. "Hochkarätige Meetings sind wichtig, um sich optimal für die Meisterschaften vorbereiten zu können."

Weitspringerin Malaika Mihambo fehlt eine Winzigkeit zum Sieg, bei Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye ist es deutlich: In Berlin landen sie auf den Plätzen zwei beziehungsweise drei. 06.03.2026 | 10:19 min

Auch Hummel reist mit viel Selbstvertrauen nach Dresden. Der 23-Jährige gewann zuletzt das Meeting in Fränkisch-Crumbach mit starken 81,27 Metern. "Ich komme aus einer Phase mit sehr viel Anpassung und war dort trotz noch nicht ganz abgeschlossener körperlicher Aufbauphase sehr zufrieden mit meiner Leistung", erklärt der Hammerwerfer. "Das spricht dafür, dass die technischen Umstellungen schon teilweise greifen."

Lückenkemper startet in die Saison

Ihren ersten Wettkampf der Saison wird dagegen Gina Lückenkemper bestreiten. "Die Vorbereitung lief sehr gut", sagte die Sprinterin bei einer Pressekonferenz in der Vorwoche.

Ich bin froh, dass die Wettkämpfe losgehen, das ist der schöne und spaßige Teil des Jobs. Ich habe richtig Bock. „ Gina Lückenkemper