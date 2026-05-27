Leichtathletik-Meeting live im ZDF:Golden Oval: Standortbestimmung vor DM und EM
von Felix Tusche
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In Dresden steht mit dem "Goldenen Oval" ein erster Höhepunkt der deutschen Leichtathletik-Saison an. Deutsche Topstars wie Malaika Mihambo und Yemisi Ogunleye sind dabei.
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