Leichtathletik-Meeting live im ZDF : Golden Oval: Standortbestimmung vor DM und EM

von Felix Tusche 27.05.2026 | 16:28 |

In Dresden steht mit dem "Goldenen Oval" ein erster Höhepunkt der deutschen Leichtathletik-Saison an. Deutsche Topstars wie Malaika Mihambo und Yemisi Ogunleye sind dabei.