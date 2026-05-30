Eishockey-WM: Schweiz steht im WM-Finale und trifft auf Finnland

Den finnischen Eishockey-Spielern gelingt die Überraschung: Gegen Kanada stürmen die Finnen ins WM-Finale - und treffen dort auf Gastgeber Schweiz.

Kanada ist ins Halbfinale der Eishockey-WM gestürmt. Gegen den Erzirivalen USA feierten die Nordamerikaner einen klaren Viertelfinal-Erfolg. 29.05.2026 | 0:55 min

Nach dem Sieg gegen Kanada um Superstar Sidney Crosby (4:2; 1:2, 3:0, 0:0) zieht Finnland in das WM-Finale ein und hofft auf den fünften Titel.

Endspielgegner sind die Gastgeber aus der Schweiz, die zuvor den Höhenflug von Norwegen beendeten und weiter auf den ersten Titel bei einer Eishockey-WM hoffen dürfen. Der Vize-Weltmeister bezwang in Zürich die Überraschungsmannschaft mit 6:0 (1:0, 3:0, 2:0) und steht an diesem Sonntag (20.20 Uhr) zum dritten Mal in Serie in einem WM-Finale.

Schweiz hat gegen Norwegen lange Probleme

WM-Mitfavorit Schweiz hatte mit dem Außenseiter aus Nordeuropa längere Zeit einige Probleme. Norwegen schaffte es, sich mit Härte gegen den spielerisch deutlich besseren Gegner zu wehren. Christoph Bertschy (18. Minute) erlöste die Gastgeber mit seinem Treffer zum Ende des ersten Durchgangs.

Rückschlag bei der Eishockey-WM in der Schweiz: Für das DEB-Team ist bereits nach der Vorrunde Schluss. Damit wird das Mindestziel klar verfehlt. 27.05.2026 | 1:53 min

Der Stürmer vom Schweizer Meister HC Fribourg-Gottéron bezwang den im WM-Turnier überragenden Keeper Henrik Haukeland von den Straubing Tigers. "Sie sind auf Augenhöhe mit uns", sagte der Schweizer Sportdirektor Lars Weibel bei MagentaSport.

Finnland hofft auf fünften Titel

Vom Gegentreffer zeigten sich die Norweger durchaus beeindruckt. Denis Malgin (25.), Ken Jäger (33.) und Damien Riat (37.) entschieden bereits im Mitteldrittel die Partie. NHL-Profi Nico Hischier (45./New Jersey Devils) und Theo Rochette (58.) machten den fünften Finaleinzug nach 2013, 2018, 2024 und 2025 perfekt. Bislang verlor die Schweiz allerdings sämtliche Endspiele.

"Ich glaube, wir waren nie weiter als Mittelmaß", sagt Christian Künast, DEB-Sportvorstand, mit Blick auf das Eishockey-WM-Aus. Die Weltrangliste sei eine "Momentaufnahme" gewesen. 27.05.2026 | 2:58 min

Finnland hofft dagegen auf den fünften WM-Triumph. Im Halbfinale gelang der Mannschaft von Trainer Antti Pennanen ein 4:2 über die leicht favorisierten Kanadier. Dank eines starken zweiten Drittels (3:0) drehten die Finnen einen 1:2-Rückstand.

NHL-Stars Aleksander Barkov (21./Florida Panthers), Konsta Helenius (32./Buffalo Sabres) und Aatu Räty (33./Vancouver Canucks) sorgten für eine 4:2-Führung und den ersten Final-Einzug seit dem WM-Titel 2022.

Quelle: dpa, SID