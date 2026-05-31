"Der beste Trainer der Welt": Paris feiert sich und Coach Enrique

Bis in die Nacht feierten Europas Fußball-Könige in Budapest mit dem Henkelpott, auch in der Heimat jubelten Tausende PSG-Fans - und feierten vor allem ihren Trainer Luis Enrique.

PSG-Coach Luis Enrique streckt den Champions-League-Pokal in die Höhe. Seine Spieler lassen den Trainer hochleben.. Quelle: ddp

Bis tief in die Nacht feierten Europas Fußball-Könige in Budapest mit dem Henkelpott, auch in der Heimat jubelten Tausende Anhänger von Paris Saint-Germain - vom Parc des Princes über die Champs-Élysées bis hin zur Place de la République.

Die Highlights des Champions-League-Finales zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal mit dem Original-Kommentar von Gari Paubandt. Dieser Beitrag enthält virtuelle Bandenwerbung. 30.05.2026 | 9:31 min

Enrique: "Legende? Das interessiert mich nicht."

Er empfinde "Aufregung, Müdigkeit, alles", sagte Erfolgstrainer Luis Enrique, nachdem er völlig losgelöst und schweißgebadet über den Budapester Rasen gehüpft war. "Das ist der beste Moment der Saison. Wir sind weiterhin Champions, zweimal in Folge, das ist unglaublich", betonte der spanische Coach, Architekt des Erfolgs in der französischen Hauptstadt.

Das ist der beste Moment der Saison. „ Luis Enrique

Der Finaltriumph über den FC Arsenal war der krönende Abschluss einer außergewöhnlichen Saison für den Pariser Scheichklub. Ob er eine Trainerlegende sei, wurde der 56-Jährige gefragt: "Legende? Das interessiert mich nicht."

Wie geht's mit Enrique in Paris weiter?

Enrique, schwärmte der katarische PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi aber, sei der "beste Trainer der Welt". Er sei "etwas ganz, ganz Besonderes – als Trainer, als Mensch, als Persönlichkeit. Er hat mit dieser Mannschaft Unglaubliches geleistet." Er könne zwar die Frage nach Enriques Zukunft "nicht direkt beantworten, aber ich bin sehr zuversichtlich. Es geht um das Projekt, und er ist der Beste für dieses Projekt".

Dank Enrique, der bei PSG einen Vertrag bis zum Ende der kommenden Saison besitzt, hat sich eine echte Einheit aus dem von Katar finanzierten Milliardenprojekt geformt. "Dieser Wille, immer mehr zu gewinnen – dafür ist Luis Enrique verantwortlich. Ich hoffe, er wird uns weiter antreiben, noch mehr zu gewinnen", sagte Antreiber Vitinha.

Das Finale der Champions-League-Saison 2025/26 zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal im Relive. Kommentar: Gari Paubandt. 30.05.2026 | 265:16 min

Schon 2025 war Paris unter Enrique im Champions-League-Finale über Inter Mailand hinweggefegt (5:0), unweit des Eiffelturms ist für Sonntag nun eine riesige blau-rote Party geplant. Dazu wird Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron das Team am späten Nachmittag im Élysée-Palast empfangen.

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