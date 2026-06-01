SailGP in New York: Dreier-Crash auf dem Hudson River

Das hat es auch in der spektakulären Segelweltliga SailGP noch nicht gegeben: In New York sind beim Start zum letzten Rennen vor dem Finale gleich drei Boote miteinander kollidiert.

Die fantastischen Rennen vor der Freiheitsstatue - das Rennwochenende in New York. SailGP - Segelsport der Spitzenklasse. Live im Stream. 31.05.2026 | 86:54 min

Beim SailGP-Gipfel in New York war an diesem Wochenende nichts, wie es sein sollte. Erst mussten die geplanten Rennen an Tag eins durch drei Showläufe ersetzt werden, weil in frischen Winden nur vier Boote in den Hudson River gekrant werden konnten.

Mehr Boote im Wasser verhinderten die strengen Regeln fürs Kranen in New York City. So musste das SailGP-Segelprogramm der üblichen sieben Flottenrennen über zwei Tage zu Füßen der Freiheitsstatue auf drei Rennen am Sonntag stark verkürzt werden.

Lady Liberty schaut über die SailGP-Flotte auf dem Hudson River.

Deutscher Startknoten zu spät geplatzt

Das Germany SailGP Team stolperte im Kurzprogramm einmal mehr über seine Achillesferse: die Starts. Nach dem teuren Frühstart in Rennen eins ließen sie sich im zweiten Start abdrängen, kamen auch aufgrund einer umstrittenen Penalty-Entscheidung zweimal in Folge als letztes von elf Teams ins Ziel.

"Es waren nur drei Rennen. Man hätte im ersten Rennen schon ein großes Ergebnis setzen müssen, um in dem Kampf fürs Finale zu kommen", erklärte Fahrer Erik Kosegarten-Heil, "wir haben im ersten Start ein bisschen zu viel Risiko genommen."

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Dramatische Startkollision mit drei Booten

Der deutsche Startknoten platzte im dritten Flottenrennen am Sonntag. Fahrer Erik Kosegarten-Heil glänzte mit einem Top-Start durch die Mitte. Schwarz-Rot-Gold erreichte die erste Wendemarke in Führung, fiel aber bis ins Ziel auf Platz vier zurück.

Der SailGP Erste Saison: 2019

Gründer: Russell Coutts (Neuseeland, fünfmaliger America’s-Cup-Gewinner, Olympiasieger); Larry Ellison (USA; Gründer US-Software-Konzern Oracle)

Format: Jeweils zweitägige Events mit sieben Rennen für alle Teams plus Finale der besten drei

Teams: 13 aus 13 Nationen

Rekordsieger: Australien (3 Meisterschaften)

Titelverteidiger: Großbritannien

Boote: F50-Katamarane auf Foils (Tragflächen)

Deutsches Team: Germany SailGP Team

Fahrer: Erik Heil, Steuermann (plus max. 5 Personen in der Crew)

Während die Besten mit ihren fliegenden F50-Foilern in diesem dritten und schon letzten Rennen noch um den Finaleinzug kämpften, blieben viele Augen Tausender Zuschauer vor Ort auf die Startbox gerichtet. Dort hatte sich kurz vor dem Start eine dramatische Kollision von drei Booten ereignet.

US-Heimteam schwer bestraft

Die Teams Red Bull Italy, Mubadala Brazil und das U.S. SailGP endeten als "Stapelhaufen", als die Rümpfe ihrer F50-Foiler ineinander rauschten. Die Geräuschkulisse dabei: furchterregend. Das Bild danach: verheerend. Glücklich konnte die Liga bald vermelden, dass alle Athleten oder Athletinnen "sicher und durchgezählt" seien.

Der seltene Dreier-Crash von New York mit den Teams aus den USA, Italien und Brasilien. Quelle: Ricardo Pinto for SailGP

Für die Hightech-Katamarane dürfte die Schadensbilanz anders ausfallen. Die Jury wies dem US-Heimteam die Hauptschuld am seltenen Triple-Crash zu. Taylor Canfield und seine Crew wurden mit sieben Strafpunkten belegt. Das italienische Team kassierte vier Strafpunkte. Unbestraft blieben Martine Graels Brasilianer, die ohne Schuld ins Bruch-Sandwich gerieten.

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"Fliegende Kängurus" siegen

Danach waltete das Motto "The show must go on". Während sich die Helfer der Teams und der Liga mühten, die ineinander verkeilten Bruchboote zu sichern und auseinanderzubekommen, qualifizierten sich Australiens Bonds Flying Roos, Titelverteidiger Emirates GBR und das kanadische Team NorthStar fürs Finale.

In schwierigsten Segelbedingungen, drehenden Winden, ausgebremst von Windlöchern und in teilweise starker Strömung setzten sich Tom Slingsbys "Fliegende Kängurus" durch. Sie punkteten mit guter Bootskontrolle, sehr selbstbewusster Taktik und auch etwas Glück bei einer Schiedsrichterentscheidung im engen Duell mit den heftig attackierenden Briten.

Das Finale war ein bisschen wild. Wir dachten, dass wir im Recht sind. Sie dachten, sie seien im Recht. Die Schiedsrichter haben zu unseren Gunsten geurteilt. „ Tom Slingsby von den "Fliegenden Kängurus"

Australiens Fahrer, der dreimalige SailGP-Saisonmeister und aktuelle Spitzenreiter Tom Slingsby mit dem Siegersteuer in New York. Quelle: Katelyn Mulcahy for SailGP

Von ihrer Beinahe-Kenterung am Vortag war bei der Sonntagsgala der dreimaligen australischen SailGP-Rekordsieger nichts mehr zu spüren. Für Slingsby und die Grün-Gelben schmeckte der "Big Apple" an diesem Wochenende beim dritten Event-Sieg in Folge süß.

Australien führt die Tabelle nach sechs von 13 Events mit 55 Punkten vor Team Emirates GBR (44 Punkte) an. Das Germany SailGP Team fiel nach dem elften und letzten Platz in New York auf Platz sieben zurück und wird in drei Wochen in Halifax (20./21. Juni) einen neuen Anlauf zum Wiederaufstieg nehmen.

Wann und wo finden die SailGP-Events 2026 statt?

17./18. Januar: Australien, Perth

14./15. Februar: Neuseeland, Auckland

28. Februar/1. März: Australien, Sydney

11./12. April: Brasilien, Rio de Janeiro

9./10. Mai: Bermuda

30./31. Mai: USA, New York

20./21. Juni: Kanada, Halifax

25./26. Juli: Großbritannien, Portsmouth

22./23. August: Deutschland, Sassnitz

5./6. September: Spanien, Valencia

19./20. September: Schweiz, Genf

21./22. November: Vereinigte Arabische Emirate, Dubai

28./29. November: Vereinigte Arabische Emirate, Abu Dhabi



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