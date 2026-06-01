Beim offiziellen Abschiedsevent heimst die deutsche Nationalelf viel Zuspruch ein. Und auch Manuel Neuer scheint wieder belastbar zu sein.

Torhüter Manuel Neuer nahm am Abschiedsevent für die deutsche Nationalmannschaft auf dem DFB-Campus in Frankfurt teil. Quelle: Imago

Conny und Ralf Galka standen am Trainingsplatz auf dem DFB-Campus gleich in der ersten Reihe. Schließlich wollten sie ihr großes Transparent beim offiziellen Abschiedsevent der Nationalmannschaft sichtbar am Geländer aufhängen.

Ihre Botschaft vom Banner: "Gesetz der Serie: alle zwölf Jahre im WM-Finale". Dazu hat das Ehepaar aus dem hessischen Bruchköbel fein säuberlich das Abschneiden der DFB-Auswahl seit der Nachkriegszeit bei allen WM-Turnieren gelistet.

ZDF-Reporterin Lili Engels bewertet das 4:0 der DFB-Elf im Testspiel gegen Finnland: "Der Sieg macht Lust auf diese Weltmeisterschaft". 01.06.2026 | 2:13 min

WM 2026 im Blick: Nationalelf soll wieder ins Finale einziehen

Damit die These aus der Statistik stimmig bleibt, müssen Joshua Kimmich und Co. 2026 wieder ins Endspiel einziehen. Wird nach dem zweimaligen Scheitern in der Vorrunde 2018 und 2022 gewiss nicht einfach. Beide gehören einem privaten Fanclub an und haben alle WM-Endrunden seit 2006 mit dem deutschen Fokus verfolgt.

Am Sonntag in Mainz erfreuten sie sich über den stimmungsvollen WM-Test der Nationelf gegen Finnland (4:0). "Man sieht eine kontinuierliche Weiterentwicklung", sagte der 63-Jährige am Montag am Platzrand dem ZDF. "Jetzt braucht es noch ein paar Wochen für den Teamgeist."

Conny und Ralf Galka mit ihrer Botschaft an die deutsche Nationalmannschaft. Quelle: Imago

DFB Team reist zur WM ab Flug in die USA steht bevor

Allerdings hat er gemeinsam mit seiner Ehefrau entschieden, bei diesem XXL-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli) wirklich nur das Finale zu besuchen. "Aus politischen Gründen", sagen sie unisono.

Der Bundestrainer wird am Dienstag mit seinem Team in den Lufthansa-Airbus A350 nach Chicago steigen. Bei der letzten Einheit auf deutschem Boden vor dem Abflug absolvierte überraschend auch Manuel Neuer seine ersten torwartspezifischen Übungen.

ZDF-Experte René Adler spricht über das 4:0 der DFB-Elf gegen Finnland, den deutschen WM-Kader und worauf es bei dem XXL-Turnier in Nordamerika ankommen wird. 01.06.2026 | 3:09 min

Klar, richtig kraftvoll in die Ecke abdrücken, ging für den Rückkehrer noch nicht, doch die Wade hielt auch den Steigerungsläufen stand.

Sieg im Trainingsspiel gegen Finnland Team

Vielleicht kann der 40-Jährige wirklich bei der Generalprobe gegen den WM-Mitgastgeber USA (Samstag 20:30 Uhr/MESZ) wieder zwischen den Pfosten stehen. Bei einem Trainingskick gegen die finnische B-Besetzung (1:0) teilten sich am Montag Alexander Nübel und Jonas Urbig den Job. Für den Sieg sorgte ein Eigentor von Doni Arifi (Greuther Fürth).

Auch gestandene Nationalspieler wie Leon Goretzka oder David Raum bekamen die Handbremse in dem Spielchen auf dem DFB-Gelände über zweimal 25 Minuten nicht wirklich gelöst, doch jeder ist ordentlich in Bewegung gewesen. Das sollte reichen.

Wie hatte der Bundestrainer gesagt: Er müsse allen "Spielrhythmus geben, um die nötige Fitness mitzubringen und körperlich im Flow zu bleiben". Leroy Sané, Nick Woltemade und Jamie Leweling trafen in Strafraumnähe oder im Torabschluss nur oft falsche Entscheidungen.

WM-Ziel Finale: Fans und Team hoffen auf Endspiel in New Jersey

Vom Balkon schauten Sportdirektor Rudi Völler, Geschäftsführer Andreas Rettig und Nachwuchschef Hannes Wolf ähnlich wie die Spielerfrauen wenig sorgenvoll. Auch den meisten Fans schien es wichtiger, Autogramme, Selfies oder Bällchen zu ergattern.

Vorletzter Test vor der WM-Endrunde: Die Höhepunkte des Länderspiels Deutschland gegen Finnland in Mainz mit Original-Kommentar von Oliver Schmidt. 31.05.2026 | 8:06 min

Wichtiger für die gute Stimmung im Land waren am Vortag die Treffer der beiden Zauberfüße, über die sich auch 8,32 Millionen TV-Zuschauer im ZDF gefreut haben dürften. Die Brust ist beim vierfachen Weltmeister wieder ein bisschen breiter geworden.

Und gerade Conny und Ralf Galka würden sich freuen, ihre Lieblinge dann am 19. Juli im Endspielstadion in East Rutherford von New Jersey zu sehen. Zwölf Jahre nach dem flirrenden Finale von Rio de Janeiro, wo sie selbstredend auch dabei waren.

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